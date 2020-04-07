Весеннюю охоту на Алтае отменили: что теперь делать и как вернуть деньги

В Алтайском крае запретили весеннюю охоту. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко из-за распространения коронавируса в регионе. Об этом стало известно накануне начала охотсезона, а потому некоторые охотники уже успели уехать. Как рассказали amic.ru в Минприроды Алтайского края, в этом сезоне поохотиться планировали 3 тысячи человек. Что теперь делать с полученными разрешениями на добычу и можно ли будет вернуть деньги – читайте в материале amic.ru.
Охота в регионе запрещена с 7 апреля по 1 мая 2020 года (при этом постановление губернатор подписал накануне, 6 апреля). Запрет ввели, чтобы не допустить завоза и распространения COVID-19. Дичь здесь ни при чем: в Алтайском крае до сих пор действует режимом самоизоляции.
По планам, весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь должна была пройти с 7 апреля по 1 мая 2020 года в первой группе районов (указаны на сайте Минприроды края), а с 27 апреля по 6 мая 2020 года – во второй.
Охотникам, которые взяли разрешение на добычу и охотничьи путевки, необходимо их сдать там же, где получали. Сделать это можно двумя способами:
- привезти лично по адресу: Барнаул, ул. Чкалова, 230, каб. 105, предприняв все меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции;
- отправить по почте или курьером (656056, Алтайский край, Барнаул, ул. Чкалова, 230).
Заявки принимаются до 9 апреля. Не переживайте, если письмо дойдет позже указанного срока. Главное, чтобы дата отправления была до 9 апреля.
Деньги за госпошлину или разрешение на добычу можно вернуть или перенести оплату на следующий сезон. Как отметили в краевом минприроды, многие охотники с пониманием отнеслись к ситуации и попросили перенести оплату на следующий период охоты.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
Побережем пароны.
охота то вам что сделала?
в банке быстрее нахвататься