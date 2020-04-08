ЕГЭ перенесут из-за коронавируса. На какие даты?

Из-за пандемии коронавируса выпускники российских школ в 2020 году будут сдавать ЕГЭ позже. 7 апреля министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что первый экзамен состоится в июне. В Минпросвещения и Рособрнадзоре подготовили предварительное расписание грядущих экзаменов. Рассказываем, на какие даты планируют перенести ЕГЭ и как это повлияет на приемную кампанию в вузах.
Школьники начнут сдавать экзамены не в мае, как обычно, а в июне, согласно проекту приказа Минпросвещения и Рособрнадзора. Первый запланирован на 8 июня 2020 года. А завершиться вся процедура должна 11 июля 2020 года.
- 8 июня (понедельник) – география, литература, информатика и ИКТ;
- 11 июня (четверг) – русский язык;
- 15 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, а также ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 18 июня (четверг) – история, физика;
- 22 июня (понедельник) – обществознание, химия;
- 25 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, за исключением раздела "Говорение"), биология;
- 26 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), раздел "Говорение";
- 29 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), раздел "Говорение".
С 1 по 11 июля – период резервных дней сдачи. Документ еще не принят, согласно данным на 7 апреля.
Изначально его должны были начать сдавать с 20 марта. Но из-за ситуации с коронавирусом экзамены перенесли на основной период – то есть май-июнь. С учетом того, что основной период тоже хотят перенести, то для досрочной сдачи ЕГЭ, скорее всего, назначат новые даты.
В вузах Алтайского края принимать документы у абитуриентов также начнут сразу же после того, как будут известны результаты ЕГЭ, сообщили представители регионального минобра во время общешкольного родительского собрания. Что касается ссузов, то там приемная кампания начинается традиционно в августе и длится до средины сентября. Пока руководство этих учебных заведений надеется, что переносить ее не понадобится.
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Комментарии
А что такое "Говорение"? Разговорную речь знаю, а говорение нет
8.04.2020 10:14
Filin
Это термин, принятый в методике преподавания иностранных языков.