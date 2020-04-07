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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День девятый

, ИА "Амител"
Главное за 7 апреля
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru


Губернатор Виктор Томенко накануне расширил список предприятий, которым теперь можно работать, и Барнаул оживился: на улицах стало чуть больше машин, люди поспешили на работу и решать накопившиеся дела. Хотя ситуация с коронавирусом и изоляцией продолжает "бить" по всем фронтам — компании, которым по-прежнему нельзя вообновить деятельность, закрываются, таксисты меняют профиль, чтобы пережить падение пассажиропотока, а перевозчики сидят без работы, так как сотни рейсов между городами и селами отменены. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru (не все так плачевно, было и хорошее).

1
Ночное послание губернатора

Пока вы спали, глава нашего региона записывал видеобращение. Ролик появилось в его Instagram во втором часу ночи. 

Виктор Томенко рассказал о внесенных дополнениях в подписанный указ. Перечислил список отраслей, которые продолжат свою работу во время режима самоизоляции, и пояснил, почему не вошли другие.

Также губернатор сообщил, где в крае жители моложе 65 лет могут вернуться к привычной жизни и не соблюдать режим изоляции, и объяснил, как теперь будут работать поликлиники. В общем, посмотрите.

2
Зараженных в Алтайском крае 12

По обновленным данным оперштаба, 7 апреля в регионе под медицинским наблюдением находятся 1547 человек, 95 добавились за сутки. Сняли с меднаблюдения уже 3500 человек (причем 544 – за последние сутки). Всего на коронавирусную инфекцию в регионе проверили 5822 жителей  Алтайского края.

По-прежнему в Алтайском крае официально 12 заболевших. За минувшие сутки ничего не изменилось. Напомним, все они — жители Барнаула разных возрастов — от детей до пожилых людей. Сейчас зараженные находятся под медицинским наблюдением, им оказывают необходимое лечение.

Как коронавирус распространился по Сибири, вы можете посмотреть в инфографике amic.ru.

3
Катастрофическое падение перевозок

В Алтайском крае пассажиропоток упал на 60-70%. Всему виной коронавирус, сказал министр транспорта Александр Дементьев.

Пригодные перевозки просели на 30%, поток внутри Барнаула, по состоянию на 6 апреля, рухнул на 50%. Вполовину сократилось число пассажиров на ж/д транспорте. Также на 70% снизилось количество внутримуниципальных перевозок между крупными городами Алтайского края.

Отменены все международные рейсы в Казахстан, а также многие авиарейсы по стране. При этом полностью закрывать авиасообщение между Барнаулом и Москвой не будут. 

4
Кризис переживают по-разному

Предприниматели, оказавшись в непростой экономической ситуации, вынуждены идти на крайние меры.

Таксисты из-за падения спроса на поездки теперь доставляют товары и продукты — чтобы выжить.

Магазины "Спортмастера" закрываются по стране, в том числе и в Барнауле (пока — до снятия ограничительного режима). Сотрудников уже попросили уволиться и устроиться в другие магазины, а тем, кто не сможет найти работу, пообещали выплачивать компенсацию в размере МРОТ.

А вот компания "Мартика" до конца апреля 2020 года отправила сотни своих сотрудников в оплачиваемые отпуска. Предприятие, специализирующееся на выпуске хозтоваров, не видит смысла возобновлять производство как минимум до мая из-за транспортного хаоса в сообщении между российскими регионами. 

По сути, указ губернатора позволяет компании работать. Только рынок сбыта "Мартики" находится в основном за пределами Алтайского края, поэтому работать в сложившихся условиях нецелесообразно. В компании решили совсем отказаться от поставок, чем нарушать условия действующих договоров.

В компании считают, что дальше в российской экономике будет все только хуже. Уже сейчас трафик и продажи в торговых сетях упали на 50-70%, снижается потребление и ухудшается материальное положение населения. Директор "Мартики" Виталий Смокотин верит, что если бы федеральные власти ввели режим ЧС, то спасли бы спасти бизнес. 

5
Частная медицина хочет работать
Частные медклиники Алтайского края написали письмо губернатору и просят его разрешить им работать в период режима самоизоляции. Они готовы оказывать медицинскую помощь населению по ОМС, чтобы разгрузить госучреждения. Предприниматели опасаются, что вынужденный простой приведет к разорению и закрытию частных клиник, где работают десятки тысяч специалистов. Специалисты также считают, что отложенная плановая медицинская помощь приведет к увеличению числа экстренных и неотложных пациентов.
6
Весна без дичи
В Алтайском крае запретили весеннюю охоту, которая должна была начаться 7 апреля. В этом сезоне поохотиться планировали 3 тысячи человек. Но 1 мая им это сделать не удастся. Чтобы не потерять уплаченные за разрешение и госпошлину деньги, охотникам предложили "перекинуть" их на следующий сезон. Многие уже так и сделали. Тем, кто успел уехать, поохотиться все же не удастся: придется вернуться домой. Сейчас территории охотугодий патрулируют инспекторы.
7
Пенсии доставят досрочно

В апреле "Почта России" доставит пенсии жителям Алтайского края досрочно. До 12 апреля пенсионеры получат все пособия и выплаты на дому. Это касается даже тех, кто по графику получает деньги после 13 апреля. Поэтому оставайтесь дома и ждите сотрудника почты. В регионе на доставку пенсий задействовали около 2,7 тысяч почтальонов.

8
Суды соблюдают ограничительные меры
В Алтайском крае суды продолжат работать с ограничениями как минимум до 13 апреля.Теперь судьи рассматривают только дела, которые связаны с избранием либо продлением меры пресечения. Еще с середины марта президиум Верховного суда в связи с угрозой распространения коронавируса рекомендовал приостановить личный прием граждан. В здания не пускают людей, которые не являются участниками процесса, а также СМИ. Когда суды вернутся к обычному режиму работы, то первые дни покажутся весьма насыщенными для участников судебного делопроизводства.
9
На Алтае подорожал сахар

Цена на сахар в марте увеличилась в стране на 13,5%, по данным Росстата. В Алтайском крае рост составил 26,2%. При этом в российском Минсельхозе оценивают ситуацию на сахарном рынке как стабильную. В ведомстве подчеркивают, что объемы производства продукта в стране в последние годы значительно превышают потребление, поэтому у поставщиков скопились внушительные запасы. 

10
Два Алтая снова перепутали

На этот раз – на карте распространения COVID-19. Mail.ru перепутал Алтайский край и Республику Алтай на собственной карте распространения коронавируса. Соседнему региону приписали 12 зарегистрированных случаев заболевания в то время, когда там нет ни одного случая заражения. Оперштаб республики обратился к Mail.ru и попросил "отображать корректные данные без путаницы двух соседних регионов". Ошибку уже исправили.

11
Музейную ночь перенесли

Из-за пандемии коронавируса акцию "Ночь музеев" в Алтайском крае объединят с "Ночью искусств", которая пройдет 3 ноября. 

Напомним, музейную ночь обычно проводили в мае: вечером работали различные выставки и экскурсии, а улицы городов становились пешеходными и можно было гулять. А в этом году прогулки будут быстрые, ведь ноябрь — не май месяц.

12
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли. Так что если вы привыкли пропускать этот блок "мимо глаз", то очень жаль. На этот раз мы предлагает прочитать, к примеру, о том:

Режим самоизоляции. Что почитать об этом?

Отдыхаем и просвещаемся

То чего мы ждали: психолог рассказал, как не развестись не ругаться со второй половинкой, пока сидишь дома, и объяснил, почему не нужно бояться коронавируса. Так хочется прогуляться по набережной, но приходится сидеть дома? Гуляйте онлайн. Ледоход на Оби уже близко — вы только посмотрите. В барнаульском зоопарке пополнение в семействе тигров. Если еще не видели заботливую маму и ее детенышей – переходите по ссылке на наш материал (это очень мило, поэтому предлагаем взглянуть на них второй день подряд). А маламуты — это же пушистые антидепрессанты. Полистайте подборку и убедитесь в этом.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

7.04.2020 19:44
- гость -

Спасибо что у нас адекватный губернатор.

7.04.2020 19:54
Patriot

Тут уже не пандемии бояться надо, а этого - https://www.amic.ru/news/458316/

7.04.2020 19:57
Я

А кому сейчас хорошо, все страдают, вот во Франции совсем плохо
07.04.2020 - 14:40
Во Франции ассоциация защиты секс-работников попросила президента страны Эммануэля Макрона создать "чрезвычайный фонд", поскольку проститутки не имеют возможности работать в условиях карантина и столкнулись с падением доходов и "крайне нестабильной финансовой ситуацией".

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