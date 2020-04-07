Хроника коронавируса в Алтайском крае. День девятый

Губернатор Виктор Томенко накануне расширил список предприятий, которым теперь можно работать, и Барнаул оживился: на улицах стало чуть больше машин, люди поспешили на работу и решать накопившиеся дела. Хотя ситуация с коронавирусом и изоляцией продолжает "бить" по всем фронтам — компании, которым по-прежнему нельзя вообновить деятельность, закрываются, таксисты меняют профиль, чтобы пережить падение пассажиропотока, а перевозчики сидят без работы, так как сотни рейсов между городами и селами отменены. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru (не все так плачевно, было и хорошее).
Пока вы спали, глава нашего региона записывал видеобращение. Ролик появилось в его Instagram во втором часу ночи.
Виктор Томенко рассказал о внесенных дополнениях в подписанный указ. Перечислил список отраслей, которые продолжат свою работу во время режима самоизоляции, и пояснил, почему не вошли другие.
Также губернатор сообщил, где в крае жители моложе 65 лет могут вернуться к привычной жизни и не соблюдать режим изоляции, и объяснил, как теперь будут работать поликлиники. В общем, посмотрите.
По обновленным данным оперштаба, 7 апреля в регионе под медицинским наблюдением находятся 1547 человек, 95 добавились за сутки. Сняли с меднаблюдения уже 3500 человек (причем 544 – за последние сутки). Всего на коронавирусную инфекцию в регионе проверили 5822 жителей Алтайского края.
По-прежнему в Алтайском крае официально 12 заболевших. За минувшие сутки ничего не изменилось. Напомним, все они — жители Барнаула разных возрастов — от детей до пожилых людей. Сейчас зараженные находятся под медицинским наблюдением, им оказывают необходимое лечение.
Как коронавирус распространился по Сибири, вы можете посмотреть в инфографике amic.ru.
В Алтайском крае пассажиропоток упал на 60-70%. Всему виной коронавирус, сказал министр транспорта Александр Дементьев.
Пригодные перевозки просели на 30%, поток внутри Барнаула, по состоянию на 6 апреля, рухнул на 50%. Вполовину сократилось число пассажиров на ж/д транспорте. Также на 70% снизилось количество внутримуниципальных перевозок между крупными городами Алтайского края.
Отменены все международные рейсы в Казахстан, а также многие авиарейсы по стране. При этом полностью закрывать авиасообщение между Барнаулом и Москвой не будут.
Предприниматели, оказавшись в непростой экономической ситуации, вынуждены идти на крайние меры.
Таксисты из-за падения спроса на поездки теперь доставляют товары и продукты — чтобы выжить.
Магазины "Спортмастера" закрываются по стране, в том числе и в Барнауле (пока — до снятия ограничительного режима). Сотрудников уже попросили уволиться и устроиться в другие магазины, а тем, кто не сможет найти работу, пообещали выплачивать компенсацию в размере МРОТ.
А вот компания "Мартика" до конца апреля 2020 года отправила сотни своих сотрудников в оплачиваемые отпуска. Предприятие, специализирующееся на выпуске хозтоваров, не видит смысла возобновлять производство как минимум до мая из-за транспортного хаоса в сообщении между российскими регионами.
По сути, указ губернатора позволяет компании работать. Только рынок сбыта "Мартики" находится в основном за пределами Алтайского края, поэтому работать в сложившихся условиях нецелесообразно. В компании решили совсем отказаться от поставок, чем нарушать условия действующих договоров.
В компании считают, что дальше в российской экономике будет все только хуже. Уже сейчас трафик и продажи в торговых сетях упали на 50-70%, снижается потребление и ухудшается материальное положение населения. Директор "Мартики" Виталий Смокотин верит, что если бы федеральные власти ввели режим ЧС, то спасли бы спасти бизнес.
В апреле "Почта России" доставит пенсии жителям Алтайского края досрочно. До 12 апреля пенсионеры получат все пособия и выплаты на дому. Это касается даже тех, кто по графику получает деньги после 13 апреля. Поэтому оставайтесь дома и ждите сотрудника почты. В регионе на доставку пенсий задействовали около 2,7 тысяч почтальонов.
Цена на сахар в марте увеличилась в стране на 13,5%, по данным Росстата. В Алтайском крае рост составил 26,2%. При этом в российском Минсельхозе оценивают ситуацию на сахарном рынке как стабильную. В ведомстве подчеркивают, что объемы производства продукта в стране в последние годы значительно превышают потребление, поэтому у поставщиков скопились внушительные запасы.
На этот раз – на карте распространения COVID-19. Mail.ru перепутал Алтайский край и Республику Алтай на собственной карте распространения коронавируса. Соседнему региону приписали 12 зарегистрированных случаев заболевания в то время, когда там нет ни одного случая заражения. Оперштаб республики обратился к Mail.ru и попросил "отображать корректные данные без путаницы двух соседних регионов". Ошибку уже исправили.
Из-за пандемии коронавируса акцию "Ночь музеев" в Алтайском крае объединят с "Ночью искусств", которая пройдет 3 ноября.
Напомним, музейную ночь обычно проводили в мае: вечером работали различные выставки и экскурсии, а улицы городов становились пешеходными и можно было гулять. А в этом году прогулки будут быстрые, ведь ноябрь — не май месяц.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли. Так что если вы привыкли пропускать этот блок "мимо глаз", то очень жаль. На этот раз мы предлагает прочитать, к примеру, о том:
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию, если выходить нельзя и почта не работает;
- как будут наказывать за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине;
Режим самоизоляции. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в режиме самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
Отдыхаем и просвещаемся
То чего мы ждали: психолог рассказал, как
не развестись не ругаться со второй половинкой, пока сидишь дома, и объяснил, почему не нужно бояться коронавируса. Так хочется прогуляться по набережной, но приходится сидеть дома? Гуляйте онлайн. Ледоход на Оби уже близко — вы только посмотрите. В барнаульском зоопарке пополнение в семействе тигров. Если еще не видели заботливую маму и ее детенышей – переходите по ссылке на наш материал (это очень мило, поэтому предлагаем взглянуть на них второй день подряд). А маламуты — это же пушистые антидепрессанты. Полистайте подборку и убедитесь в этом.
Комментарии
Спасибо что у нас адекватный губернатор.
Тут уже не пандемии бояться надо, а этого - https://www.amic.ru/news/458316/
А кому сейчас хорошо, все страдают, вот во Франции совсем плохо
07.04.2020 - 14:40
Во Франции ассоциация защиты секс-работников попросила президента страны Эммануэля Макрона создать "чрезвычайный фонд", поскольку проститутки не имеют возможности работать в условиях карантина и столкнулись с падением доходов и "крайне нестабильной финансовой ситуацией".