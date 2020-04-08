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Работа – волк. Как организовать рабочий процесс, чтобы обезопасить своих сотрудников?

, ИА "Амител"
Позаботиться о безопасности выгоднее, чем терять сотрудников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Ограничительные меры из-за коронавируса в Алтайском крае постепенно смягчают. 6 апреля губернатор Виктор Томенко разрешил целому ряду организаций возобновить свою деятельность. А это значит, что все больше людей теперь будут выходить из режима самоизоляции и возвращаться в рабочий ритм. Но расслабляться рано: медики уверяют, что пик эпидемии еще не пройден, а потому жителям нужно соблюдать меры безопасности. Роспотребнадзор объяснил, как организовать рабочий процесс, чтобы риск заражения сотрудников коронавирусом был минимальным.

1
На работу – по сменам

Выводить весь штат на работу – непозволительный риск в разгар пандемии. Роспотребнадзор рекомендует разделить коллектив и развести рабочие потоки. Работу следует организовать в несколько смен, чтобы как можно меньше сотрудников контактировали друг с другом. Если помещение позволяет, то всех нужно посадить в отдельных кабинетах.

И, естественно, следует воздержаться от проведения на работе массовых мероприятий. Так что если вы задумали корпоратив, отложите это удовольствие на более безопасное время.

2
Вместо "добро пожаловать" – дезинфекция
Заходите в офис – дезинфицируйте руки. Под строгим контролем со стороны руководства. Делать это можно любыми подходящими средствами: например, установить на входе дозаторы с антисептиком. А если такой возможности нет, следует приобрести дезинфицирующие салфетки. 
3
С температурой – домой

Не только дезинфекция, но и контроль за температурой тела сотрудников отныне ложится на плечи руководителей отделов. Роспотребнадзор рекомендует измерять ее с помощью инфракрасных и электронных термометров или переносных тепловизоров. Проводить термометрию придется не только в начале, но и несколько раз в течение всего рабочего дня.

У сотрудника повысилась температура или выявились какие-то другие симптомы инфекционного заболевания? Немедленно отправляйте его домой. Более того, Роспотребнадзор настаивает: руководитель обязан проконтролировать, что подчиненный вызвал врача.

4
Карантин есть карантин
Еще раз напоминаем: для всех, кто приезжает в Россию из-за рубежа, действует 14-дневный карантин. А потому, если ваш сотрудник приехал из-за границы, нужно проследить, чтобы он соблюдал режим самоизоляции. Контролировать его жизнь, вы, конечно, не можете, но не пускать на работу – запросто. Кстати, на карантине работник имеет право получить листок нетрудоспособности (мы разбирались, как это можно сделать). Если обстоятельства позволяют, можно перевести его на "удаленку".
5
Мыть руки как можно чаще
Мойте руки с мылом сами как можно чаще и настаивайте, чтобы это делали ваши сотрудники. Если мыла нет – можно обрабатывать кожными антисептиками. В любом случае, делать это работники должны регулярно в течение всего дня и обязательно после каждого посещения туалета. Кстати, руки нужно мыть правильно: мы сняли для вас видео о том, как это делать.
6
Дезинфицировать помещение каждые два часа

Роспотребнадзор настаивает: если вы желаете, чтобы ваши сотрудники ходили на работу в условиях пандемии, каждые два часа организуйте качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. При этом способе внимание уделяйте дверным ручкам, выключателям, поручням, перилам, а также не забудьте протереть столы и стулья работников, их оргтехнику.

Кроме того, работодателям (по возможности) рекомендуют установить в помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха, чтобы регулярно обеззараживать рабочее пространство. Из "бюджетных" способов снизить риск заражения – регулярное проветривание помещения каждые два часа.

7
Запасайтесь мылом и антисептиками
Средств для мытья рук и дезинфекции помещений у вас должно хватать как минимум на пять дней работы. Также в организации всегда должны быть индивидуальные средства защиты – маски и респираторы. Кстати, с масками в стране сейчас туго, поэтому вот вам инструкция, как изготовить ее самостоятельно.
8
Столовой – особое внимание

Если в вашей организации предусмотрена столовая, то там лучше использовать одноразовую посуду. После приема пищи ее нужно продезинфицировать и утилизировать. Если посуда многоразовая – мойте ее в специализированной посудомоечной машине в бактерицидном режиме: в течение 90 минут и при температуре не ниже 65°С.

Если столовой нет, то работодателю нужно быть еще внимательнее. В период эпидемии – никаких обедов на рабочем месте. Сотрудники должны есть в специально предназначенной для этого комнате, где должна быть раковина с горячей и холодной водой.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

8.04.2020 08:53
Гостья

Наша организация как не соблюдала этого, так и не будет дальше, ни кому нет дела до сотрудников, наплевать!!!! Я считаю, что все организации которые сейчас работают Роспотребнадзор должен проверять каждую неделю (если есть у кого желание создайте пожалуйста петицию, я бы сама создала, но боюсь, что уволят).

8.04.2020 08:53
Гостья

Наша организация как не соблюдала этого, так и не будет дальше, ни кому нет дела до сотрудников, наплевать!!!! Я считаю, что все организации которые сейчас работают Роспотребнадзор должен проверять каждую неделю (если есть у кого желание создайте пожалуйста петицию, я бы сама создала, но боюсь, что уволят).

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