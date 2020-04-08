Работа – волк. Как организовать рабочий процесс, чтобы обезопасить своих сотрудников?

Ограничительные меры из-за коронавируса в Алтайском крае постепенно смягчают. 6 апреля губернатор Виктор Томенко разрешил целому ряду организаций возобновить свою деятельность. А это значит, что все больше людей теперь будут выходить из режима самоизоляции и возвращаться в рабочий ритм. Но расслабляться рано: медики уверяют, что пик эпидемии еще не пройден, а потому жителям нужно соблюдать меры безопасности. Роспотребнадзор объяснил, как организовать рабочий процесс, чтобы риск заражения сотрудников коронавирусом был минимальным.
Выводить весь штат на работу – непозволительный риск в разгар пандемии. Роспотребнадзор рекомендует разделить коллектив и развести рабочие потоки. Работу следует организовать в несколько смен, чтобы как можно меньше сотрудников контактировали друг с другом. Если помещение позволяет, то всех нужно посадить в отдельных кабинетах.
И, естественно, следует воздержаться от проведения на работе массовых мероприятий. Так что если вы задумали корпоратив, отложите это удовольствие на более безопасное время.
Не только дезинфекция, но и контроль за температурой тела сотрудников отныне ложится на плечи руководителей отделов. Роспотребнадзор рекомендует измерять ее с помощью инфракрасных и электронных термометров или переносных тепловизоров. Проводить термометрию придется не только в начале, но и несколько раз в течение всего рабочего дня.
У сотрудника повысилась температура или выявились какие-то другие симптомы инфекционного заболевания? Немедленно отправляйте его домой. Более того, Роспотребнадзор настаивает: руководитель обязан проконтролировать, что подчиненный вызвал врача.
Роспотребнадзор настаивает: если вы желаете, чтобы ваши сотрудники ходили на работу в условиях пандемии, каждые два часа организуйте качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. При этом способе внимание уделяйте дверным ручкам, выключателям, поручням, перилам, а также не забудьте протереть столы и стулья работников, их оргтехнику.
Кроме того, работодателям (по возможности) рекомендуют установить в помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха, чтобы регулярно обеззараживать рабочее пространство. Из "бюджетных" способов снизить риск заражения – регулярное проветривание помещения каждые два часа.
Если в вашей организации предусмотрена столовая, то там лучше использовать одноразовую посуду. После приема пищи ее нужно продезинфицировать и утилизировать. Если посуда многоразовая – мойте ее в специализированной посудомоечной машине в бактерицидном режиме: в течение 90 минут и при температуре не ниже 65°С.
Если столовой нет, то работодателю нужно быть еще внимательнее. В период эпидемии – никаких обедов на рабочем месте. Сотрудники должны есть в специально предназначенной для этого комнате, где должна быть раковина с горячей и холодной водой.
Комментарии
Наша организация как не соблюдала этого, так и не будет дальше, ни кому нет дела до сотрудников, наплевать!!!! Я считаю, что все организации которые сейчас работают Роспотребнадзор должен проверять каждую неделю (если есть у кого желание создайте пожалуйста петицию, я бы сама создала, но боюсь, что уволят).
Наша организация как не соблюдала этого, так и не будет дальше, ни кому нет дела до сотрудников, наплевать!!!! Я считаю, что все организации которые сейчас работают Роспотребнадзор должен проверять каждую неделю (если есть у кого желание создайте пожалуйста петицию, я бы сама создала, но боюсь, что уволят).