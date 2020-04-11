Без звонков, но с переменами. Как помочь своему ребенку учиться дистанционно?

Помогите усвоить материал

В первую очередь сами ознакомьтесь с рекомендациями, которые дает администрация школы. Помогите вашему ребенку организовать учебный процесс так, как того требуют учителя. Одна из неприятных особенностей "дистанционки" в том, что рядом со школьником нет педагога, который может подать тему привлекательно и понятно.

Поэтому родителям, если есть такая возможность, нужно взять эту роль на себя. Изучайте предмет вместе с ребенком: эксперты рекомендуют больше общаться с детьми, задавать наводящие вопросы и преподносить сложные темы в игровой форме. Тогда школьник и тему поймет, и мотивации учиться у него будет гораздо больше.