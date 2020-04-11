Без звонков, но с переменами. Как помочь своему ребенку учиться дистанционно?

Затянувшиеся каникулы у российских школьников подходят к концу, и с 13 апреля в школах начнется удаленное обучение. В Алтайском крае вовсю готовятся к тому, чтобы учить детей в онлайн-режиме. Но готовы ли к этому сами школьники и их родители? Как родителям правильно настроить ребенка на удаленное обучение, помочь ему усвоить материал и не дать заскучать, рассказали эксперты из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).
Вообще, оно должно быть у вас уже организовано: для выполнения домашних заданий. На "удаленке" ребенку должно быть понятно, что он учится, а не отдыхает. А потому варианты обучения "на полу" или "на диване" не подойдут. Во-первых, это вредно для здоровья школьника, а во-вторых, может расслабить его и создать впечатление, что выполнять учебные задания вовсе не обязательно.
Поэтому родителям, если есть такая возможность, нужно взять эту роль на себя. Изучайте предмет вместе с ребенком: эксперты рекомендуют больше общаться с детьми, задавать наводящие вопросы и преподносить сложные темы в игровой форме. Тогда школьник и тему поймет, и мотивации учиться у него будет гораздо больше.
Один из самых трудных моментов для детей на домашнем обучении – разлука с одноклассниками и друзьями. Правда, при помощи смартфона или компьютера ребенок может спокойно продолжать общаться с классом. При этом эксперты рекомендуют ограждать его от информационного шума: в Сети сейчас слишком много информации об эпидемии, и не вся она достоверная. А потому идеальный вариант, по мнению специалистов, – выбрать какой-то один мессенджер, где ребенок сможет общаться с друзьями. А от соцсетей его на время лучше оградите.
Найдите правильный баланс: переписки с друзьями не должны мешать учебному процессу, так что пусть общается с ребятами на "перемене".
Эксперты отмечают, что некоторых сложностей при переходе на "удаленку" не избежать. Но это временный процесс, и при соблюдении всех требований можно сгладить период адаптации и настроить детей на рабочий лад.
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