Суббота, 11 Апрель, 09:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,75
€ 80,74
6°

11917 +0
Обь
318см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Вопрос дня



Без звонков, но с переменами. Как помочь своему ребенку учиться дистанционно?

, ИА "Амител"
Что делать, чтобы домашнее обучение было эффективным?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Затянувшиеся каникулы у российских школьников подходят к концу, и с 13 апреля в школах начнется удаленное обучение. В Алтайском крае вовсю готовятся к тому, чтобы учить детей в онлайн-режиме. Но готовы ли к этому сами школьники и их родители? Как родителям правильно настроить ребенка на удаленное обучение, помочь ему усвоить материал и не дать заскучать, рассказали эксперты из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

1
Сохраняйте привычный распорядок
В первую очередь (и это важно), чтобы ребенку было комфортно учиться, сохраняйте привычный для него режим дня. При этом эксперты рекомендуют следить не только за тем, чтобы ребенок вовремя ложился спать и просыпался. Необходимо, чтобы сохранялось обычное время начала уроков и их продолжительность. Дети тяжело адаптируются к резким изменениям, а потому новый режим может привести к излишнему стрессу и напряжению. А это, в свою очередь, чревато плохой успеваемостью. И не забывайте про перемены: детям нужно периодически отвлекаться, чтобы лучше усваивать материал.
2
Организуйте рабочее место

Вообще, оно должно быть у вас уже организовано: для выполнения домашних заданий. На "удаленке" ребенку должно быть понятно, что он учится, а не отдыхает. А потому варианты обучения "на полу" или "на диване" не подойдут. Во-первых, это вредно для здоровья школьника, а во-вторых, может расслабить его и создать впечатление, что выполнять учебные задания вовсе не обязательно.

3
Помогите усвоить материал
В первую очередь сами ознакомьтесь с рекомендациями, которые дает администрация школы. Помогите вашему ребенку организовать учебный процесс так, как того требуют учителя. Одна из неприятных особенностей "дистанционки" в том, что рядом со школьником нет педагога, который может подать тему привлекательно и понятно. 

Поэтому родителям, если есть такая возможность, нужно взять эту роль на себя. Изучайте предмет вместе с ребенком: эксперты рекомендуют больше общаться с детьми, задавать наводящие вопросы и преподносить сложные темы в игровой форме. Тогда школьник и тему поймет, и мотивации учиться у него будет гораздо больше.

4
Не переусердствуйте с помощью
Главное – не увлечься и не забыть, что учится все-таки ваш ребенок, а не вы. Поэтому важно, чтобы ваше дитя могло самостоятельно справляться с темами и осваивать материал. Даже если вам так и хочется все сделать за него. Помните: ваша задача как родителя – увлечь процессом и помочь в трудных моментах.
5
Ребенок должен общаться с друзьями

Один из самых трудных моментов для детей на домашнем обучении – разлука с одноклассниками и друзьями. Правда, при помощи смартфона или компьютера ребенок может спокойно продолжать общаться с классом. При этом эксперты рекомендуют ограждать его от информационного шума: в Сети сейчас слишком много информации об эпидемии, и не вся она достоверная. А потому идеальный вариант, по мнению специалистов, – выбрать какой-то один мессенджер, где ребенок сможет общаться с друзьями. А от соцсетей его на время лучше оградите. 

Найдите правильный баланс: переписки с друзьями не должны мешать учебному процессу, так что пусть общается с ребятами на "перемене".

6
Никакой паники
Помните песню – "важней всего погода в доме"? Вспоминайте ее почаще: эксперты настоятельно рекомендуют родителям сохранять спокойную атмосферу. Конечно, ребенок, которого внезапно заставили учиться дома, будет расспрашивать вас об эпидемии коронавируса. Не игнорируйте его любопытство, честно отвечайте на вопросы. Объясните, что и в обычное время вокруг много микробов, и нужно соблюдать гигиену, чтобы оставаться здоровым. Прежде всего не паникуйте сами: эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от вашего.

Эксперты отмечают, что некоторых сложностей при переходе на "удаленку" не избежать. Но это временный процесс, и при соблюдении всех требований можно сгладить период адаптации и настроить детей на рабочий лад.
Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
09:36
Мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой в Барнауле 0
09:05
Вместо Таиланда и Турции. Базы Горного Алтая готовы принять "обедневших" туристов 6
08:36
Без звонков, но с переменами. Как помочь своему ребенку учиться дистанционно? 0
08:02
Что такое Лазарева суббота и почему в этот день Великого поста можно есть икру? 0
07:37
Врачи рассказали, какой кашель говорит о раке легких 2
07:08
Черная смерть. Алтайский историк об эпидемиях чумы и как ее побеждали в Средневековье 10
06:36
Фабрика смерти. Как освобождали концлагерь Бухенвальд 0
06:05
Тепло возвращается в Алтайский край 0
23:43
Провал еще одного фильма объяснили неготовностью зрителя к женщине-герою 0
23:08
Частный сектор горит в микрорайоне "Яма" в Барнауле 0
22:55
Минздрав рассказал о повышенном риске подхватить коронавирус из-за алкоголя 7
22:27
Китай исключил собак из списка съедобных животных 4
21:54
Пока не до красоты. Каким алтайским предприятиям разрешили открыться 2
21:30
Протесты со всех сторон. Краевой суд решит судьбу экс-управделами губернатора Карлина 2
20:56
Алтайский инвалид добился, чтобы его возили на гемодиализ 0
20:25
Виктор Томенко расширил список организаций, которым можно работать в Алтайском крае 14
19:57
Почти на 20% сократилось производство бензина в России 0
19:22
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 12 6
18:49
Единороссы подарили два автомобиля барнаульским больницам, где лечат от коронавируса 11
18:06
Без ограничений и на разные цели. Аграриям предоставят льготную ставку по кредиту 1
17:53
Алтайская акция "Замечательный сосед" стала одной из лучших в борьбе с коронавирусом 0
17:44
"Давайте наших детей поддерживать". Видеосовет от главы алтайского Минобрнауки 2
17:25
Рейтинг одобрения Путина вырос 31
17:10
Первые пациенты в Алтайском крае вылечились от коронавируса 18
17:07
Сергея Зверева обвинили в похищении бомжа 1
16:55
В Барнауле задержали двух наркокурьеров, один из них – заезжий 0
16:43
Инфекционист: сибиряки могли переболеть коронавирусом до пандемии 31
16:30
Темнокожие американцы чаще всего умирают от осложнений, вызванных коронавирусом 22
16:18
Сотрудники алтайского предприятия получили зарплату благодаря прокуратуре 1
16:05
Власти решили вернуть деньги за путевки из фондов туроператоров. Что это значит? 6
15:56
В Алтайском крае объяснили, как получить медкнижку в условиях режима самоизоляции 2
15:43
В Республике Алтай распространяют новый фейк о коронавирусе 6
15:34
Депутат Госдумы Терентьев передал продуктовые наборы 20 рубцовским семьям 7
15:27
Не Россия, так Мексика. Сделка ОПЕК+ вновь сорвалась 20
15:13
Клещи атакуют. Можно ли еще сделать прививку и что делать, если вас укусили? 4
15:03
Букмекер дал прогнозы на первенство Белоруссии по футболу 0
14:53
За минувшие сутки в Алтайском крае не выявили ни одного случая заражения COVID-19 52
14:35
Имущество должников по ипотеке массово выставляют на торги в Алтайском крае 9
14:24
ВЦИОМ: почти 85% россиян отказались от встреч с друзьями 4
14:12
Зимняя сказка вернулась: Горный Алтай неожиданно завалило снегом 2
14:05
"В медкарты прихожанам не смотрим". Как Вербное воскресенье пройдет в алтайских храмах 31
13:54
Соцстрах оплатит двухнедельный больничный алтайским пенсионерам старше 65 лет 0
13:43
ДТП в Бийске: один водитель сбежал, другой – в шоке 2
13:33
Врачам, лечащим от коронавируса, предложили увеличить отпуск 0
13:24
"Не хочу переживать это снова". История ветерана, который никогда не говорил о войне 2
13:14
Скончавшийся сибиряк оказался носителем двух штаммов COVID-19 3
13:06
Подождешь, платеж. Как получить отсрочку по кредитам без визита в банк 3
13:00
Ехал за бутылкой водки. На Алтае водителя будут судить за смертельное ДТП 3
12:45
Алтайские колледжи будут принимать документы на поступление до середины ноября 2020 1
12:32
Алтайским учителям будут компенсировать затраты на интернет из-за дистанта 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.