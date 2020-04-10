Меня отправили в неоплачиваемый отпуск и сократили зарплату. Законно ли это?

Почти каждая третья российская компания отправила своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск после объявления путинских каникул. Каждая пятая – урезали зарплаты, довольно многие – сократили персонал, пишет РБК со ссылкой на опрос ЦСР. В Алтайском крае ситуация не намного лучше, как показал опрос amic.ru. Между тем такое поведение работодателей – прямое нарушение закона, рассказал редакции юрист Виталий Клаус. Как защитить свои права и какое наказание грозит компании за ущемление сотрудников, читайте на amic.ru.
Нет. Отпуск без сохранения зарплаты предоставляется только на основании письменного заявления работника, а не по инициативе работодателя, отмечает Виталий Клаус, поэтому заставить (принудить) сотрудника написать такое заявление работодатель не вправе (ст. 128 ТК РФ).
Защитить свои права работник может, подав жалобу в Государственную инспекцию труда Алтайского края. Также всегда можно обратиться в органы прокуратуры. А Роструд открыл специальную горячую линию для жалоб на нарушение трудового законодательства в период коронавируса. Ее телефон: 8-800-707-88-41.
Нет. "Минтруд против оформления отпусков на период нерабочей недели, объявленной таковой указом президента в связи с COVID-19. В случае нарушения можно жаловаться в Государственную инспекцию труда Алтайского края или на горячую линию Минтруда и в прокуратуру", – объясняет юрист.
Виталий Клаус напоминает, что на каждом предприятии к началу года должен быть сформирован свой график ежегодных оплачиваемых отпусков сотрудников. Этот график утверждает работодатель, и он обязателен для исполнения.
В то же время и работник не сможет продлить свой отпуск за счет нерабочих дней. Министерство труда РФ разъяснило, что нерабочие дни в счет отпуска не включаются, и отпуск на это время не продлевается.
Просто так уволить человека нельзя. Все основания и причины для увольнения работника по инициативе работодателя указаны в статье 77 ТК РФ и список этот расширению не подлежит, отмечает Виталий Клаус, а потому любое незаконное, по мнению работника, "увольнение по статье" можно обжаловать, в том числе и в судебном порядке.
Добавим, в трудовом кодексе указано порядка 12 причин увольнения работника по инициативе работодателя. И все они – за серьезные проступки на рабочем месте, которые должны быть подтверждены документально. Отказ уходить в неоплачиваемый отпуск в число этих причин не входит.
Согласно статье 212 трудового кодекса, работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям. Если этого нет, то вы действительно можете отказаться выполнять работу, которая угрожает вашей жизни и здоровью. При этом на время отказа от такой работы за вами будут сохранены все права, предусмотренные трудовым законодательством (ст. 379 ТК РФ).
Но не забудьте в письменной форме известить работодателя или руководителя о своем решении. Иначе ваши действия могут расценить как саботаж.
За нарушение трудового законодательства и иных норм трудового права (по ч. 1. ст. 5.27 КоАП РФ) грозит административное наказание. Это может быть предупреждение или штраф:
для должностных лиц – от 1000 до 5000 рублей;
для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.
Нарушение указа президента о нерабочей неделе может трактоваться как нарушение санитарно-эпидемиологического режима. Если такое нарушение по неосторожности повлекло массовое заболевание или отравление людей, то ответственность наступит уже в соответствии со статьей 236 УК РФ:
– штраф в размере от 500 000 до 700 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев;
– лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет;
– ограничение свободы на срок до двух лет;
– принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
При этом если принуждение сотрудника выйти на работу повлечет по неосторожности смерть человека, то наказание ужесточается:
– штраф в размере от 1 000 000 до 2 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
– ограничение свободы на срок от двух до четырех лет;
– принудительные работы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
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Комментарии
У нас все законно
У работодателя такое количество инструментов влияния на сотрудника, что противостоять такому невозможно. Это начиная от "работать по правилам" и заканчивая репутацией на рынке труда - никто не будет брать на работу скандального работника.
А Путин давно живет в вымышленном мире.
Замучаетесь пыль глотать по судам (В. Путин)
В свете всего перечисленного хотелось бы напомнить работодателю, что успешность его бизнеса зависит от честности и добросовестности его сотрудников. Кризисы и карантины закончатся люди выйдут на работу. С каким желанием они придут на свои рабочие места? Возможно это будет желание отомстить.
А что же меня работодателя не поддерживает президент? Где взять деньги на зарплату во время простоя? В кредит, налоги и те отсрочили, а это потом ещё отдать надо. Никто не обнулил. Кредит на ЗП и то выдают под 39% годовых, вот вам мера поддержки!