Меня отправили в неоплачиваемый отпуск и сократили зарплату. Законно ли это?

Какое наказание грозит работодателю за нарушения прав сотрудников?

За нарушение трудового законодательства и иных норм трудового права (по ч. 1. ст. 5.27 КоАП РФ) грозит административное наказание. Это может быть предупреждение или штраф:

для должностных лиц – от 1000 до 5000 рублей;

для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

Нарушение указа президента о нерабочей неделе может трактоваться как нарушение санитарно-эпидемиологического режима. Если такое нарушение по неосторожности повлекло массовое заболевание или отравление людей, то ответственность наступит уже в соответствии со статьей 236 УК РФ:

– штраф в размере от 500 000 до 700 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев;

– лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет;

– ограничение свободы на срок до двух лет;

– принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

При этом если принуждение сотрудника выйти на работу повлечет по неосторожности смерть человека, то наказание ужесточается:

– штраф в размере от 1 000 000 до 2 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;

– ограничение свободы на срок от двух до четырех лет;

– принудительные работы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.