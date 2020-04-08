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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День десятый

, ИА "Амител"
Главное за 8 апреля
Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru


Число зараженных в Алтайском крае достигло 18, "безработный" бизнес просит губернатора разрешить ему работать, регион в этом году может остаться без Шукшинского фестиваля. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.

1
Зараженных в Алтайском крае 18

Ночью 8 апреля стало известно о шести новых зараженных коронавирусной инфекцией. Пять больных — это люди, которые контактировали с ранее заболевшими, а один — больной внебольничной пневмонией. Среди заразившихся есть шестилетний ребенок. Итого количество заболевших увеличилось до 18. Все инфицированные — барнаульцы.

О состоянии больных известно мало. По последним данным один пациент находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По обновленным данным оперштаба, утром 8 апреля в Алтайском крае под медицинским наблюдением находятся 1718 человек (за сутки добавилось – 455). А вот сняли с наблюдения за последние сутки еще 284 человека (за весь период – 3784).

2
Рейд по нарушителям режима

Власти Барнаула совместно с полицией провели рейд по нарушениям режима самоизоляции.

Вечером 7 апреля они проверили ТЦ "Бум", "Малина", "Район", интернет-кафе "Компас", площади Мира и Народную, аллею Шукшина и стадион школы № 113. И там выявили 80 нарушителей режима самоизоляции. 30 из них - несовершеннолетние, котором не сиделось дома. Полицейские объяснили гуляющим, что надо соблюдать режим изоляции и напомнили о штрафах: за несоблюдение правил придется заплатить от 1 до 30 тыс. рублей. 

Пока в Алтайском крае составили только 3 административных протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. А вот на контроле по самоизоляции у полиции стоят 1718 граждан. 

3
Бизнес несет убытки

Алтайские салоны красоты и фитнес-центры терпят убытки. Этой категории бизнеса все еще остаются в числе тех, кому пока нельзя возобновлять работу.

Представители фитнес-индустрии утверждают, что если не открыть залы до конца апреля – они могут разориться. Владельцам нечем платить за аренду, кредиты и зарплаты персоналу. Некоторые из них должны банкам кредиты на миллионы рублей, а банки и власти пока неохотно идут навстречу.

Предприниматели и индустрии красоты заявляют, что находятся на стадии банкротства и из-за простоя несколько тысяч сотрудников отрасли рискуют потерять работу. С просьбой разрешить им работать они обратились к губернатору Виктору Томенко. Они гарантируют, что сотрудники будут использовать маски, перчатки, бахилы, а в помещении проводить дезинфекцию. И предупредили: если официально им не разрешат работать, то многие просто уйдут "в подполье" и начнут оказывать услуги на дому, где санитарные нормы в должном образе не соблюдаются.

Риэлторы Барнаула прогнозируют, что через несколько месяцев компании начнут массово освобождать площади. Так как многие сейчас не зарабатывают денег, да за аренду и коммуналку платить приходится. 

4
Дезинфекция в Барнауле

В Барнауле приступили к уборке с применением дезинфицирующих средств в подъездах многоквартирных домов. Пока действует режим повышенной готовности уборку будут проводить циклично, не реже раза в неделю. Уже повторный цикл санитарной обработки проводят остановочных павильонов. А вот работы по дезинфекции дорог и тротуаров в городе решили временно отложить из-за штормпрогноза. 

5
"Сказка" затягивается

Строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле может затянуться еще на более длительный срок из-за возможных экономических последствий, которые связаны с пандемией коронавируса.

Сейчас там проводят внутренние работы, но на них нужны дополнительные затраты. "Поэтому вопрос, связанный с деньгами, учитывая общую обстановку в стране, можно решать по-разному. Деньги будут направляться на последствия эпидемии. Вряд ли могут выделить дополнительные средства на инвестиционные объекты. Сейчас вопрос открыт", – сказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Сколько еще нужно денег на достройку она не уточнила. Но уже на строительство театра потратили 295 млн рублей из краевого бюджета. 

6
День Победы — в новом формате?

Еще до конца неизвестно, что будет с празднованием Дня Победы. Пока никакие культурные учреждения к нему не готовятся, так как все сотрудники культурных учреждений и участники творческих коллективов находятся дома на самоизоляции.

Они не могут готовить программы ни для виртуального, ни для реального показов. Вероятно, к 9 мая зрителям в онлайн-режиме покажут различные архивные записи о Великой Отечественной войне. 

"Мы понимаем, что до 30 числа культура отдыхает. Потом наступают майские праздники, а потом 9 Мая. Вероятность проведения торжеств сводится к нулю. В каком формате мы будем праздновать День Победы – узнаем позже", – подчеркнула Елена Безрукова. 

7
Шукшинский фестиваль могут отменить

Из-за коронавируса Рождественские чтения и Шукшинские дни на Алтае, запланированных на лето 2020 года, могут быть перенесены или отменены. Дело в том, что подготовка к ним всегда  начиналась в апреле, а сейчас вся эта работа приостановлена. Если ситуация не улучшится, то Шукшинский кинофестиваль, который финансирует Минкульт РФ, также могут отменить. Напомним, "Ночь музеев" и "Библионочь" уже перенесли на осень, а праздник "Цветение маральника" отменили вовсе.

8
Барнаульцы решили подучиться. Дистанционно

Барнаул вошел в список городов, где наблюдается повышенный спрос на дополнительное дистанционное обучение. Это показало исследование Финуниверситета при правительстве РФ. 

По стране спрос на такой вид обучения в марте 2020 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорее это связано с тем, что люди готовы воспользоваться непредвиденными каникулами, чтобы освоить новые профессии. Такие как программист, психолог, психотерапевт, фармацевт, специалист в области анализа данных и компьютерных технологий.

9
ЕГЭ хотят перенести

В 2020 году школьники начнут сдавать экзамены не в мае, как обычно, а в июне. Все из-за коронавируса. Согласно проекту приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, первый ЕГЭ запланирован на 8 июня 2020 года. А завершиться вся процедура должна 11 июля 2020 года. Досрочный ЕГЭ, скорее всего, проведут в этот же период. Не исключено, что приемная кампания в вузах и ссузах может немного сдвинуться. Ведь сдавать экзамены выпускники будут до конца июня, а без результатов у них документы на поступление никто не примет.

10
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе на случай, если вы этого еще не знали или забыли. На этот раз мы предлагает прочитать, к примеру, о том:

Режим самоизоляции. Что почитать об этом?

Что почитать?

Психолог рассказал, как не развестись не ругаться со второй половинкой, пока сидишь дома, и объяснил, почему не нужно бояться коронавируса. 

Жительница Барнаула рассказала о жизни в обсервации.

Что посмотреть?

В зоопарке Барнаула поселился крокодиловый кайман. В ночь на 8 апреля барнаульцы наблюдали суперлуние - если вы все его пропустили, то посмотрите на наши фотографии.

 

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Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.04.2020 19:27
Гость

Сложилась тяжелая ситуация в мире, люди гибнут тысячами, неужели до многих не доходит что это страшно? Вам дают месяц для вашего же блага, жизни! А вы все про какие то фестивали, розы, фитнесы и салоны красоты...

8.04.2020 19:39
гость

Полицейские объяснили гуляющим, что надо соблюдать режим изоляции и напомнили о штрафах
-----
От сидения в самоизоляции, а не в режиме карантина, скоро ноги срастутся. Будем, как русалки однохвостовые.

8.04.2020 19:41
Гость

То работать силой заставишь, а то ноги у всех смотрю за неделю срослись

8.04.2020 19:42
- гость -

8.04.2020 19:27
Гость
Сложилась тяжелая ситуация в мире, люди гибнут тысячами, неужели до многих не доходит что это страшно? Вам дают месяц для вашего же блага, жизни!
Очень жаль,что не доходит.

8.04.2020 19:45
- гость -

Продаю АНТИТЕЛА на коронавирус.
1 т.р./антитело, ПЭТ-пакетик по 10 антител.
Маска в подарок, по справке из психдиспансера - скидка. Рынок "Накудыкино", платный сортир, спросить Рамуальдыча.

8.04.2020 19:52
сметанный кот

Я нифига не понимаю
Запрещено выходить пенсионерам, и тем кто на карантине, для остальных это рекомендация.
Откуда предупреждения о штрафе?
Если нельзя находится в ТЦ, почему ТЦ открыты?!
Что за дичь твориться с постановкой указа, или с его исполнением?
Судя по моему району, никакого режима самоизоляции уже нет. Весь город на штраф посадить(!) за несоблюдение рекомендаций(!!!!!)?

8.04.2020 19:55
Мадам

Гостю 8.04.2020 19:45

И ты чо, Ромуальдыч, портянку понюхать дашь, чтоб заколдобиться?

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