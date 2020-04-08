Хроника коронавируса в Алтайском крае. День десятый

Число зараженных в Алтайском крае достигло 18, "безработный" бизнес просит губернатора разрешить ему работать, регион в этом году может остаться без Шукшинского фестиваля. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
Ночью 8 апреля стало известно о шести новых зараженных коронавирусной инфекцией. Пять больных — это люди, которые контактировали с ранее заболевшими, а один — больной внебольничной пневмонией. Среди заразившихся есть шестилетний ребенок. Итого количество заболевших увеличилось до 18. Все инфицированные — барнаульцы.
О состоянии больных известно мало. По последним данным один пациент находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
По обновленным данным оперштаба, утром 8 апреля в Алтайском крае под медицинским наблюдением находятся 1718 человек (за сутки добавилось – 455). А вот сняли с наблюдения за последние сутки еще 284 человека (за весь период – 3784).
Власти Барнаула совместно с полицией провели рейд по нарушениям режима самоизоляции.
Вечером 7 апреля они проверили ТЦ "Бум", "Малина", "Район", интернет-кафе "Компас", площади Мира и Народную, аллею Шукшина и стадион школы № 113. И там выявили 80 нарушителей режима самоизоляции. 30 из них - несовершеннолетние, котором не сиделось дома. Полицейские объяснили гуляющим, что надо соблюдать режим изоляции и напомнили о штрафах: за несоблюдение правил придется заплатить от 1 до 30 тыс. рублей.
Пока в Алтайском крае составили только 3 административных протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. А вот на контроле по самоизоляции у полиции стоят 1718 граждан.
Алтайские салоны красоты и фитнес-центры терпят убытки. Этой категории бизнеса все еще остаются в числе тех, кому пока нельзя возобновлять работу.
Представители фитнес-индустрии утверждают, что если не открыть залы до конца апреля – они могут разориться. Владельцам нечем платить за аренду, кредиты и зарплаты персоналу. Некоторые из них должны банкам кредиты на миллионы рублей, а банки и власти пока неохотно идут навстречу.
Предприниматели и индустрии красоты заявляют, что находятся на стадии банкротства и из-за простоя несколько тысяч сотрудников отрасли рискуют потерять работу. С просьбой разрешить им работать они обратились к губернатору Виктору Томенко. Они гарантируют, что сотрудники будут использовать маски, перчатки, бахилы, а в помещении проводить дезинфекцию. И предупредили: если официально им не разрешат работать, то многие просто уйдут "в подполье" и начнут оказывать услуги на дому, где санитарные нормы в должном образе не соблюдаются.
Риэлторы Барнаула прогнозируют, что через несколько месяцев компании начнут массово освобождать площади. Так как многие сейчас не зарабатывают денег, да за аренду и коммуналку платить приходится.
В Барнауле приступили к уборке с применением дезинфицирующих средств в подъездах многоквартирных домов. Пока действует режим повышенной готовности уборку будут проводить циклично, не реже раза в неделю. Уже повторный цикл санитарной обработки проводят остановочных павильонов. А вот работы по дезинфекции дорог и тротуаров в городе решили временно отложить из-за штормпрогноза.
Строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле может затянуться еще на более длительный срок из-за возможных экономических последствий, которые связаны с пандемией коронавируса.
Сейчас там проводят внутренние работы, но на них нужны дополнительные затраты. "Поэтому вопрос, связанный с деньгами, учитывая общую обстановку в стране, можно решать по-разному. Деньги будут направляться на последствия эпидемии. Вряд ли могут выделить дополнительные средства на инвестиционные объекты. Сейчас вопрос открыт", – сказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
Сколько еще нужно денег на достройку она не уточнила. Но уже на строительство театра потратили 295 млн рублей из краевого бюджета.
Еще до конца неизвестно, что будет с празднованием Дня Победы. Пока никакие культурные учреждения к нему не готовятся, так как все сотрудники культурных учреждений и участники творческих коллективов находятся дома на самоизоляции.
Они не могут готовить программы ни для виртуального, ни для реального показов. Вероятно, к 9 мая зрителям в онлайн-режиме покажут различные архивные записи о Великой Отечественной войне.
"Мы понимаем, что до 30 числа культура отдыхает. Потом наступают майские праздники, а потом 9 Мая. Вероятность проведения торжеств сводится к нулю. В каком формате мы будем праздновать День Победы – узнаем позже", – подчеркнула Елена Безрукова.
Из-за коронавируса Рождественские чтения и Шукшинские дни на Алтае, запланированных на лето 2020 года, могут быть перенесены или отменены. Дело в том, что подготовка к ним всегда начиналась в апреле, а сейчас вся эта работа приостановлена. Если ситуация не улучшится, то Шукшинский кинофестиваль, который финансирует Минкульт РФ, также могут отменить. Напомним, "Ночь музеев" и "Библионочь" уже перенесли на осень, а праздник "Цветение маральника" отменили вовсе.
Барнаул вошел в список городов, где наблюдается повышенный спрос на дополнительное дистанционное обучение. Это показало исследование Финуниверситета при правительстве РФ.
По стране спрос на такой вид обучения в марте 2020 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорее это связано с тем, что люди готовы воспользоваться непредвиденными каникулами, чтобы освоить новые профессии. Такие как программист, психолог, психотерапевт, фармацевт, специалист в области анализа данных и компьютерных технологий.
В 2020 году школьники начнут сдавать экзамены не в мае, как обычно, а в июне. Все из-за коронавируса. Согласно проекту приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, первый ЕГЭ запланирован на 8 июня 2020 года. А завершиться вся процедура должна 11 июля 2020 года. Досрочный ЕГЭ, скорее всего, проведут в этот же период. Не исключено, что приемная кампания в вузах и ссузах может немного сдвинуться. Ведь сдавать экзамены выпускники будут до конца июня, а без результатов у них документы на поступление никто не примет.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе на случай, если вы этого еще не знали или забыли. На этот раз мы предлагает прочитать, к примеру, о том:
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- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине;
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- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в режиме самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
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Комментарии
Сложилась тяжелая ситуация в мире, люди гибнут тысячами, неужели до многих не доходит что это страшно? Вам дают месяц для вашего же блага, жизни! А вы все про какие то фестивали, розы, фитнесы и салоны красоты...
Полицейские объяснили гуляющим, что надо соблюдать режим изоляции и напомнили о штрафах
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От сидения в самоизоляции, а не в режиме карантина, скоро ноги срастутся. Будем, как русалки однохвостовые.
То работать силой заставишь, а то ноги у всех смотрю за неделю срослись
8.04.2020 19:27
Гость
Сложилась тяжелая ситуация в мире, люди гибнут тысячами, неужели до многих не доходит что это страшно? Вам дают месяц для вашего же блага, жизни!
Очень жаль,что не доходит.
Продаю АНТИТЕЛА на коронавирус.
1 т.р./антитело, ПЭТ-пакетик по 10 антител.
Маска в подарок, по справке из психдиспансера - скидка. Рынок "Накудыкино", платный сортир, спросить Рамуальдыча.
Я нифига не понимаю
Запрещено выходить пенсионерам, и тем кто на карантине, для остальных это рекомендация.
Откуда предупреждения о штрафе?
Если нельзя находится в ТЦ, почему ТЦ открыты?!
Что за дичь твориться с постановкой указа, или с его исполнением?
Судя по моему району, никакого режима самоизоляции уже нет. Весь город на штраф посадить(!) за несоблюдение рекомендаций(!!!!!)?
Гостю 8.04.2020 19:45
И ты чо, Ромуальдыч, портянку понюхать дашь, чтоб заколдобиться?