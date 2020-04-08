Хроника коронавируса в Алтайском крае. День десятый

Зараженных в Алтайском крае 18

Ночью 8 апреля стало известно о шести новых зараженных коронавирусной инфекцией. Пять больных — это люди, которые контактировали с ранее заболевшими, а один — больной внебольничной пневмонией. Среди заразившихся есть шестилетний ребенок. Итого количество заболевших увеличилось до 18. Все инфицированные — барнаульцы.

О состоянии больных известно мало. По последним данным один пациент находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По обновленным данным оперштаба, утром 8 апреля в Алтайском крае под медицинским наблюдением находятся 1718 человек (за сутки добавилось – 455). А вот сняли с наблюдения за последние сутки еще 284 человека (за весь период – 3784).