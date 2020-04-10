Клещи атакуют. Можно ли еще сделать прививку и что делать, если вас укусили?

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Большое количество клещей прогнозирует Роспотребнадзор в Алтайском крае этим летом. А это значит, что высок риск заражения различными клещевыми инфекциями. Опасный сезон уже совсем скоро. Как уберечься от клещей и можно ли еще успеть сделать прививку? Платно или бесплатно? Через сколько после вакцинации она начнет работать? Обо всем этом в рубрике в материале на amic.ru.
Вы еще успеваете, но сейчас это можно сделать только платно. В связи с введением режима самоизоляции и до момента ее отмены ни в детских, ни во взрослых поликлиниках Алтайского края никакую прививку поставить не получится.
Но есть возможность привиться платно. В компании "Аско-Мед" на выбор представлены две вакцины российского производства: Клещ-Э-Вак и ЭнцеВир. Цена одинаковая – 910 рублей.
Прививку от клещевого энцефалита не рекомендуется ставить, если менее месяца назад вы переболели ОРВИ или острым инфекционным заболеванием. Не ставят прививки ВИЧ-инфицированным. Противопоказаниями являются неврологические заболевания.
Все очень индивидуально, поэтому прежде чем делать любую прививку, нужно проконсультироваться с врачом.
Оптимальный интервал между первой и второй прививкой – пять-семь месяцев. То есть первую ставим осенью. Затем повторяем весной. В следующий раз привиться нужно через год. Так проходит плановая вакцинация.
Но сезон активности клещей уже стартовал. На этот случай существует экстренная схема вакцинации. По ней первую прививку ставят в конце марта – начале апреля, а через 14 дней вторую. Третья, как и при плановой схеме, ставится через год после второй.
Чтобы у человека выработался иммунитет, должно пройти две недели после второй инъекции. Последующие ревакцинации осуществляют каждые три года перед началом эпидсезона.
Клещевой энцефалит считается опасным заболеванием. Этот вирус поражает нервную систему, при этом наиболее страдает серое вещество головного мозга и его оболочки. Также может поражаться спинной мозг. Примерно у трети переболевших остаются пожизненные неврологические расстройства. Вакцинация признана лучшей мерой профилактики.
После полного курса вакцинации у человека вырабатываются антигены к клещевому энцефалиту, что гарантирует защиту примерно на 95%. Кстати, сами клещи ничем не болеют. Они лишь переносят укушенным ими людям и животным вирусы и бактерии, которые "заимствуют" у укушенных ранее мелких и крупных животных. И, к сожалению, вакцин от таких заболеваний, как боррелиоз, эрлихиоз и других пока не существует.
Перед походом в лес или поездкой на природу правильно одевайтесь. Лучше надеть светлые вещи, на них проще заметить незваного гостя. Ветровка или рубашка должны быть с длинным рукавом. Воротник и манжеты необходимо плотно застегнуть, чтобы клещ не смог пробраться под одежду. Рубашку заправить в брюки, а их – в сапоги или носки. На голову наденьте капюшон или головной убор. Все открытые части тела надо обрызгать репеллентом от клещей. Кстати, средства от комаров не помогут!
В лесу не устраивайте привалы в траве. Через каждые два-три часа необходим визуальный осмотр. Домой не рекомендуется сразу заносить одежду, которая была на вас. Ее нужно стряхнуть и осмотреть. Клещ может затаиться даже в прекрасном букете, который вы сорвали на лугу.
Нужна, особенно если вы не прививались от клещевого энцефалита. В страховку включен анализ одного клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, на боррелиоз, комплексный анализ на четыре основные инфекции.
Цена на полис для взрослого человека в Алтайском крае в разных страховых компаниях колеблется от 300 до 400 рублей.
Если вас укусил клещ, вам нужно его извлечь. Выкручиваем его против часовой стрелки. Как это сделать самостоятельно, смотрите в нашей инфографике. Либо можете обратиться в травмпункт. В Барнауле они находятся по адресам:
– ул. Малахова, 51, городская больница № 11 (МСЧ АМЗ), травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 40-06-49;
– ул. Георгиева, 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72-08-15;
– ул. Георгиева, 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47-77-26.
Чтобы понять был ли кровопийца переносчиком клещевого энцефалита, его живым нужно сдать на анализ. Поместите его в емкость, закройте плотной тканью и отвезите в вирусологическую лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" на Максима Горького, 28. (Тел. 50-40-34.)
Если клещ погиб или у вас остался только его фрагмент, тут его смогут проверить на боррелиоз.
Чем раньше, тем лучше, но точно не позднее, чем через четыре дня. Если возможности проверить клеща нет, нужно ввести иммуноглобулин. Если у вас есть страховка, данная процедура будет бесплатной. Также иммуноглобулин вводят бесплатно детям до 14 лет. Если страховки нет, обращайтесь в пункт серопрофилактики.
Если вы сдали клеща на исследование, ждем сутки. Если успели привезти паукообразное до 11:00 в лабораторию, результат получите в тот же день.
Иммуноглобулин вводят в пунктах серопрофилактики. В Барнауле они расположены по адресам:
ул. Мало-Олонская, 17, ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС", понедельник – четверг с 8:00 до 17:00; пятница с 8:00 до 17:00; суббота с 9:00 до 17:00, выходной воскресенье, тел. 8 (3852) 63-09-09;
ул. Малахова 146, ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС", понедельник – четверг с 8:00 до 18:00; пятница с 8:00 до 17:00; выходные – суббота, воскресенье, тел. 8-800-555-84-09;
ул. Малахова 51, КГБУЗ "Городская больница № 11", травмпункт, с 8:00 до 22:00, тел. 8 (3852) 40-06-49;
ул. Георгиева, 13, КГБУЗ "Детская поликлиника № 9", травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 72-08-15;
ул. Георгиева 51, КГБУЗ "Городская поликлиника № 9", травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 47-77-26.
Разумеется – уничтожить. Лучше всего сжечь. Заверните клеща в обрывок бумажки и подожгите. Помните! Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.
Комментарии
Против энцефалита продаются таблетки "Йодантипирин". Во всех аптеках города. Как для профилактики так и при укусах клещей. Будьте здоровы!
Если вы заражены коронавирусом, то при укусе клещ сдохнет