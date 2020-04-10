Клещи атакуют. Можно ли еще сделать прививку и что делать, если вас укусили?

Еще можно сделать прививку?

Вы еще успеваете, но сейчас это можно сделать только платно. В связи с введением режима самоизоляции и до момента ее отмены ни в детских, ни во взрослых поликлиниках Алтайского края никакую прививку поставить не получится.

Но есть возможность привиться платно. В компании "Аско-Мед" на выбор представлены две вакцины российского производства: Клещ-Э-Вак и ЭнцеВир. Цена одинаковая – 910 рублей.