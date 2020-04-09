Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 11

Число зараженных в Алтайском крае – 21

Три новых случая заболевания COVID-19 выявили в Барнауле. Установлено, что инфицированные контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, общее число зараженных в Алтайском крае достигло 21 (из них два ребенка).

Стало известно, как заразились заболевшие: один случай – завозной, четыре случая выявили у больных пневмонией, два – у заболевших ОРВИ, 14 – по контакту с заболевшими.

По данным на утро 9 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся 1159 человек, за последние сутки добавилось только 35. А вот сняли с меднаблюдения уже 4378 человек (причем 594 за последние сутки).

Всего на коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовали 8007 человек, сообщили в региональном минздраве.