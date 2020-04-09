Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 11

Россияне замерли в ожидании исполнения новых поручений Владимира Путина. Вечером 8 апреля президент заявил, что врачам, которые лечат зараженных, доплатят аж по 80 тысяч, семей с детьми ждут новые выплаты, а для бизнеса расширят меры поддержки. Это все на будущее (вероятно, даже ближайшее), а пока вернемся в 9 апреля. В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом, из-за COVID-19 отменяют "День сибирского поля", а краевому бюджету грозят многомиллиардные убытки. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
Три новых случая заболевания COVID-19 выявили в Барнауле. Установлено, что инфицированные контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, общее число зараженных в Алтайском крае достигло 21 (из них два ребенка).
Стало известно, как заразились заболевшие: один случай – завозной, четыре случая выявили у больных пневмонией, два – у заболевших ОРВИ, 14 – по контакту с заболевшими.
По данным на утро 9 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся 1159 человек, за последние сутки добавилось только 35. А вот сняли с меднаблюдения уже 4378 человек (причем 594 за последние сутки).
Всего на коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовали 8007 человек, сообщили в региональном минздраве.
Правительство Алтайского края рассмотрело план первоочередных мероприятий, которые помогут обеспечить устойчивость экономики региона. Ведь ситуация уже непростая.
По словам министра финансов Данила Ситникова, выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 млрд рублей, краевого – 13 млрд рублей. При этом резерв регионального бюджета равен 5,6 млрд рублей.
Причина финансовых потерь – меры для поддержки бизнеса: перенос уплаты налогов, сроков арендной платы, беспроцентные кредиты на выплату зарплаты, кредитные каникулы, временный мораторий на банкротство и многое другое.
Полицейские зарегистрировали 168 случаев нарушения указа губернатора Алтайского края. И уже составили четыре административных протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Хотя режим самоизоляции жители Алтайского края нарушают даже за пределами региона. На днях подобный случай произошел в Томской области. Мужчину из Алтайского края оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он нарушил режим без уважительной причины и даже не смог объяснить цель своей поездки полиции. Нарушителя уже отправили на родину.
Власти Алтайского края сообщили, что не будут серьезно увеличивать посевные площади под гречку этой весной. Лишь чуть-чуть – на 10 тысяч гектаров.
Как отметил замгубернатора Александр Лукьянов, эта культура "выстреливает" в регионе регулярно – примерно раз в 4-5 лет, и по всей стране начинается ажиотажный спрос. Еще недавно люди сметали гречку с магазинных полок, готовясь к самоизоляции. Сейчас стало спокойнее: часть населения уже успела пополнить запасы – кто-то на 2-3 месяца, другие и вовсе на полгода.
В общем, гречки хватит. Запасы зерна в крае составляют 238 тысяч тонн, в том числе на складах перерабатывающих предприятий находится 36 тысяч тонн, еще 202 тысячи – у аграриев. Из них около 20 тысяч тонн – это семена на посевную.
Кстати, коронавирус не помешал нормальной работе сельского хозяйства Алтайского края. Отрасль готова к новому сезону, аграрии даже уже приступили к весенне-полевым работам.
Удаленное образование в Алтайском крае продлится предварительно до 30 апреля, заявил министр образования Максим Костенко.
Причем при ответственном отношении этот срок могут сократить. Тогда школьники вернутся на занятия в учебные классы.
Проверочные работы проведут после 30 апреля. Ранее предполагали, что они пройдут в дистанционном формате, но документов по этому вопросу пока нет.
Кстати, учебный год завершится 30 мая. Продлевать и сокращать его не планируют. А вот для выпускников сделают исключение.
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Комментарии
На фото : Дистанция не соблюдена , сами полицейские без масок - и эти люди наделены правом спрашивать с других граждан ?
Так и писали бы на бейджиках своих "Макклауд - бессмертный".