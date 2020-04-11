Что такое Лазарева суббота и почему в этот день Великого поста можно есть икру?

Кем был праведный Лазарь?

Об истории воскрешения Лазаря рассказывает Евангелист Иоанн (XI, 1-44).

Согласно тексту Писания, Лазарь вместе со своими сестрами Марфой и Марией жил в селении Вифания недалеко от Иерусалима. Христос был частым гостем в их доме, а самого Лазаря называл другом и любил его. Лазарь был молод – в церковной литературе его называют "светлым юношей".

Однажды Лазарь сильно заболел. И сестры передали Иисусу послание в надежде на исцеление брата. Христос получил известие о болезни друга, когда находился в местности Перея, по пути на праздник ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. Но на помощь не поспешил, хотя очень любил Лазаря и его сестер.

"Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий", – произнес Господь, узнав о болезни Лазаря.