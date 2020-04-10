Власти решили вернуть деньги за путевки из фондов туроператоров. Что это значит?

Правительство РФ решило вернуть туристам деньги за отменные из-за коронавируса путевки из фондов туроператоров. 8 апреля кабмин опубликовал соответствующее распоряжение. Однако турагенты пока советуют не спешить с возвратом денег, так как до конца непонятен механизм действий, и не факт, что это будет выгодно. Как тогда быть алтайским туристам и как лучше поступить – читайте в материале amic.ru.
Этого пока не знают и турагенты.
Обратите внимание: в распоряжении говорится, что деньги туристам нужно вернуть не из средств туроператора, а из его фонда персональной ответственности, который формируется за счет ежегодных взносов оператора и предназначен для возмещения ущерба туристам. Однако документ правительства не обязывает туроператоров "распечатывать" фонд, а лишь дает возможность это сделать, поясняет АТОР.
В распоряжении говорится, что деньги за путевки вернут на основании уведомления, "предоставленного не позднее 15 апреля в объединение туроператоров в сфере выездного туризма".
Более того, до 30 апреля турагенты и туроператоры работают не из офисов, а в удаленном режиме. Поэтому бежать за деньгами пока рано.
Нет.
Известно, что это не затронет туры по России. Речь идет только о заграничных путевках в те страны, которые ограничили въезд российским туристам из-за ситуации с коронавирусом (ст. 11.8 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"). Но о каких именно идет речь?
Как уточняет АТОР, это касается путевок в Италию, КНР, Южную Корею и Иран. То есть это те страны, которые Ростуризм посчитал небезопасными для отдыха россиян из-за COVID-19.
Турагенты пока не знают, коснется ли это путешествий в страны, в которые Россия решила ограничить вылеты (так было с Таиландом, к примеру) или которые перестали выдавать визы из-за коронавируса. Поэтому сейчас турсообщество ждет разъяснений Ростуризма и рекомендует всем поступить так же.
Кстати, деньги вернут (если вернут) не за весь период, а только те, которые не состоялись после введения ограничений или не состоятся до 1 июня 2020 года. Так что если вы хотели полететь до начала лета, но не смогли, потому что иностранное государство подписало акт о запрете на въезд туристов, то вас эти выплаты коснутся. И опять же – если туроператор решит "распечатать" свой фонд. Ведь он вправе принять решение не использовать средства фонда, уточняют эксперты.
Пока непонятно. Согласно закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", если правительство принимает такое решение, а турист так и не отправился в путешествие (сейчас это физически невозможно), то при расторжении договора ему возвращается сумма, равная общей цене путевки.
Турагенты полагают, что денег из фонда персональной ответственности туроператора может попросту не хватить, чтобы выплатить сумму в полном объеме. По данным АТОР, на рынке практически отсутствуют операторы, которые сформировали фонд персональной ответственности в полном объеме. Сегодня даже сложно подсчитать минимальный размер выплат, хотя уже понятно, что у всех компаний он будет разным. По предварительным оценкам, денег из фондов хватит только на 15-30% обратившихся. Опять-таки – это прогнозы, как будет на самом деле, пока не знает никто.
Не торопиться сдавать путевки и дождаться разъяснений. "На сегодняшний день самый правильный вариант – переносить даты путешествия. Тем более туроператоры предлагают перенести их на любой период и на любое направление до 31 декабря 2021 года. Чтобы это сделать, не нужно принимать решение сегодня, куда и когда полететь. Глядя на развитие ситуации и на то, какие решения уже принимаются в мировом турсообществе, мы понимаем, что это даст возможность избежать банкротства, затяжных судебных разбирательств туроператорам, а туристам – в полном объеме сохранить деньги", – рассказала в беседе с amic.ru президент АРАТ Александра Томашевич.
К тому же перенос денег произойдет по курсу валюты на день оплаты, что в настоящих условиях роста курса валют довольно выгодно. Так что после того, как пандемия пройдет и авиасообщение восстановят, отдохнуть удастся с минимальными доплатами или вовсе без них.
Хотя ситуация постоянно меняется, сейчас трудно сказать, в каком положении будут туроператоры через месяц или что решат по поводу возврата денег. Поэтому не спешите паниковать, дождитесь разъяснений или посоветуйтесь с агентом.
Комментарии
Зашибись, в мирное время туроператоры исправно платили налоги, но вот пришла беда, и Родина аккуратно слилась, выкручивайтесь сами.
Да не будь этих клятых "туроператоров", то никто бы никуда не ездил и заразы бы не натащил! Нефиг им из бюджета компенсировать! У них же бизнес застрахован? Вот пусть страховщики и раскошеливаются!