Власти решили вернуть деньги за путевки из фондов туроператоров. Что это значит?

А это вообще всех путевок касается?

Нет.

Известно, что это не затронет туры по России. Речь идет только о заграничных путевках в те страны, которые ограничили въезд российским туристам из-за ситуации с коронавирусом (ст. 11.8 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"). Но о каких именно идет речь?

Как уточняет АТОР, это касается путевок в Италию, КНР, Южную Корею и Иран. То есть это те страны, которые Ростуризм посчитал небезопасными для отдыха россиян из-за COVID-19.

Турагенты пока не знают, коснется ли это путешествий в страны, в которые Россия решила ограничить вылеты (так было с Таиландом, к примеру) или которые перестали выдавать визы из-за коронавируса. Поэтому сейчас турсообщество ждет разъяснений Ростуризма и рекомендует всем поступить так же.

Кстати, деньги вернут (если вернут) не за весь период, а только те, которые не состоялись после введения ограничений или не состоятся до 1 июня 2020 года. Так что если вы хотели полететь до начала лета, но не смогли, потому что иностранное государство подписало акт о запрете на въезд туристов, то вас эти выплаты коснутся. И опять же – если туроператор решит "распечатать" свой фонд. Ведь он вправе принять решение не использовать средства фонда, уточняют эксперты.