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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 12

, ИА "Амител"
Главное за 10 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


За последние сутки в Алтайском крае не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. И выписали первых двух выздоровевших. Барнаульский зоопарк попросил скромной помощи у губернатора, работники культуры живут на зарплату в размере МРОТ, а храмы не планируют отменять празднование Вербного воскресенья. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.

1
Зараженных в Алтайском крае 19 (все верно, их стало меньше)

На самом деле хорошие новости. Два первых пациента с коронавирусом здоровы. Как сообщили в оперштабе, заболевание у них протекало в легкой форме. Полное выздоровление подтвердили двукратные отрицательные тесты на коронавирус. Их уже отпустили домой.

Ни одного нового случая заражения за последние сутки в Алтайском крае  не обнаружено.

По данным на 10 апреля, в регионе зарегистрировано 19 случаев заражения COVID-19. Все заболевшие – барнаульцы. По данным оперштаба, в инфекционном отделении горбольницы № 5 16 пациентов, в горбольнице № 11 – трое. Состояние одного остается тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, еще одного – средней степени. Болезнь у остальных пациентов протекает в легкой форме. Все они получают лечение в полном объеме.

В новосибирском центре "Вектор" в настоящее время находятся на исследовании анализы еще 10 жителей Алтайского края. Ждем результаты.

По данным на 10 апреля, под наблюдение врачей за последние сутки попали еще 347 человек, 326 были с него сняты. Итого в Алтайском крае на данный момент под наблюдением находится 1200 человек, из которых семеро – граждане других стран. За все время с наблюдения сняли 4704 человека. 

2
Больничный работающим пенсионерам

В период ограничений из-за коронавируса более трех тысяч работающих граждан в возрасте старше 65 лет уже оформили больничный.

Листок временной нетрудоспособности оформляется на 14 календарных дней, по 19 апреля включительно. Чтобы его получить, выходить из дома не нужно – процедура проводится дистанционно.

У Фонда соцстраха есть один рабочий день, чтобы проверить все сведения и передать в медучреждение листок нетрудоспособности с пометкой "карантин". А выплата при этом производится единовременно, не позднее семи календарных дней с момента выдачи больничного.

3
Учителям возместят деньги за интернет

Часть учителей Алтайского края могут рассчитывать на компенсацию за услуги интернета и связи из-за работы по дистанционному обучению. Некоторые операторы провели перерасчет и решили не взимать плату с педагогов за домашний интернет за апрель.

Несколько провайдеров пошли навстречу из-за ситуации с коронавирусом и уже улучшили связь в школах. "МегаФон", к примеру, предлагает учителям воспользоваться бесплатными SIM-картами, а "Билайн" уже готов предоставить им большой пакет интернета (25 гигабайт) на льготных условиях – 200 рублей в месяц.

Напомним, с 13 апреля школы переходят на дистанционное обучение. По данным краевого минобра, около 30 тысяч школьников региона в настоящий момент не имеют доступа ни к интернету, ни к гаджету. Они будут получать задание непосредственно от учителя в распечатанном виде. Так что учебный процесс под контролем.

4
Поступить успеют все

Колледжи Алтайского края продлят приемную кампанию до середины ноября 2020 года. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса сдача ЕГЭ и выпускные в этом году пройдут позже.

Также уже на федеральном уровне приняты решения продлить сроки подачи документов на поступление во все российские вузы. 

Причем вузы и колледжи Алтайского края в этом году смогут принять гораздо больше первокурсников, чем в 2019-м. Так что выпускники школ и их родители могут быть спокойными.

5
Зоопарк без посетителей

Нелегкое время переживает сейчас весь бизнес, в том числе и Барнаульский зоопарк. Пока он не может открыться для посетителей, но его сотрудники работают и заботятся о животных каждый день.

Из-за того, что нет гостей, нет и дохода, а содержать парк как-то нужно. Поэтому директор "Лесной сказки" Сергей Писарев обратился за скромной поддержкой к губернатору Алтайского края. По его словам, подушка безопасности у заведения есть. "Если понадобится, то и машины свои продадим – не впервой", – отметил Писарев. 

Помочь зоопарку пытаются и обычные барнаульцы. "Недавно был случай – просто до слез. Стали звонить пенсионеры, хотели собрать деньги. Я, естественно, отказался. Тогда предложили принести ягоду – покормить животных, на этом и договорились", – рассказал amic.ru Сергей Писарев.

6
Магазины одежды выживают как могут

Это еще одна категория бизнеса, которая не может принимать покупателей. Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, компании открывают интернет-продажи и отправляют заказы клиентам на такси.

Доходы у многих упали в разы, их хватает буквально на то, чтобы поддерживать работу магазина, а сотрудники не уверены, что получат хоть часть зарплаты.

Однако даже уход на "дистанционную" торговлю – не выход. Ведь покупательная способность стала падать – людям сейчас не до одежды и обуви, ведь зарплаты нет, и неизвестно когда будет.

7
"Культурная" зарплата в размере МРОТ

Не только бизнес страдает от коронавируса, но и работники культуры. Они ушли на каникулы длиной в несколько месяцев. Еще в середине марта все театры, музеи, кинотеатры и концертные залы в регионе закрыли из-за угрозы распространения COVID-19. Уже известно, что учреждения не возобновят работу ни в апреле, ни в мае, а может быть даже и летом. Под угрозой Шукшинские дни на Алтае, фестиваль Роберта Рождественского и другие события.

Из-за отмены концертов, спектаклей и прочих мероприятий учреждения культуры уже потеряли миллионы рублей, которые идут в фонд оплаты труда. Все это может привести к тому, что тысячи работников культуры в крае получат зарплату уровня МРОТ: от 12 до 14 тысяч рублей. 

8
Вербное воскресенье не отменят

На Вербное воскресенье (12 апреля в 2020 году) жители Алтайского края смогут прийти в церковь. Храмы продолжают работать и принимать прихожан.

Все богослужения пройдут в обычном режиме. Но вот только освящать вербу будут на улице.

В епархии считают, что в последнее время людей в церковь приходит мало (соблюдают условия изоляции), поэтому в воскресенье большого наплыва прихожан не ожидают.

 "Но храм открыт, в медицинские карточки прихожан мы не заглядываем и никого не выгоняем. Тут мы надеемся на них: каждый сам должен быть благоразумным и осознавать свою ответственность. Если есть какие-то симптомы или у вас слабый иммунитет, лучше не приходить", – сказал amic.ru настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов.

9
В качестве информационной профилактики

Что почитать, чтобы быть в курсе событий? В этом мы вам поможем. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе на случай, если вы этого еще не знали или забыли. Например:

Режим самоизоляции. Что почитать об этом?

Что почитать?

Интервью с настоятелем храма о том, как пройдет Вербное воскресенье и Пасха на Алтае.

Как и где поставить прививку от клещевого энцефалита в условиях пандемии коронавируса.

Что посмотреть?

В Барнауле за окном солнечно, а в Горном Алтае выпал снег. Вы только посмотрите на эту необыкновенную снежную апрельскую сказку.

ИА "Амител" провело "Антикризисный митап" и обсудило с экспертами, чего ждать бизнесу в ближайшее время.

Министр образования Алтайского края дал совет родителям, как поддержать детей.

Бездомные Барнаула рассказали о жизни на улице во время режима изоляции.

Ну и как же без котиков? Мы собрали для вас подборку этих милых питомцев, которые уже тоже устали от "удаленки". 

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

10.04.2020 20:03
Nomad

А правду говорят? Она с любовником в доминикане была, а муж тут от любовница ждал ребенка и когда тот родился, то вызвал путан его друг и отметили??? Вообще не верю, но слишком страшно звучит, мне про это люди с соседних регионов рассказали

10.04.2020 20:16
Nomad

админы, вы вообще следите за бредом в комментах?

10.04.2020 20:20
Nomad

Слава, Богу есть выздоровевшие, остальным заболевшим желаю самого крепкого здоровья и всем землякам тоже, главное быть здоровыми и оставаться людьми!

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