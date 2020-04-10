Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 12

Зараженных в Алтайском крае 19 (все верно, их стало меньше)

На самом деле хорошие новости. Два первых пациента с коронавирусом здоровы. Как сообщили в оперштабе, заболевание у них протекало в легкой форме. Полное выздоровление подтвердили двукратные отрицательные тесты на коронавирус. Их уже отпустили домой.

Ни одного нового случая заражения за последние сутки в Алтайском крае не обнаружено.

По данным на 10 апреля, в регионе зарегистрировано 19 случаев заражения COVID-19. Все заболевшие – барнаульцы. По данным оперштаба, в инфекционном отделении горбольницы № 5 16 пациентов, в горбольнице № 11 – трое. Состояние одного остается тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, еще одного – средней степени. Болезнь у остальных пациентов протекает в легкой форме. Все они получают лечение в полном объеме.

В новосибирском центре "Вектор" в настоящее время находятся на исследовании анализы еще 10 жителей Алтайского края. Ждем результаты.

По данным на 10 апреля, под наблюдение врачей за последние сутки попали еще 347 человек, 326 были с него сняты. Итого в Алтайском крае на данный момент под наблюдением находится 1200 человек, из которых семеро – граждане других стран. За все время с наблюдения сняли 4704 человека.