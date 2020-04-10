Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 12

За последние сутки в Алтайском крае не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. И выписали первых двух выздоровевших. Барнаульский зоопарк попросил скромной помощи у губернатора, работники культуры живут на зарплату в размере МРОТ, а храмы не планируют отменять празднование Вербного воскресенья. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
На самом деле хорошие новости. Два первых пациента с коронавирусом здоровы. Как сообщили в оперштабе, заболевание у них протекало в легкой форме. Полное выздоровление подтвердили двукратные отрицательные тесты на коронавирус. Их уже отпустили домой.
Ни одного нового случая заражения за последние сутки в Алтайском крае не обнаружено.
По данным на 10 апреля, в регионе зарегистрировано 19 случаев заражения COVID-19. Все заболевшие – барнаульцы. По данным оперштаба, в инфекционном отделении горбольницы № 5 16 пациентов, в горбольнице № 11 – трое. Состояние одного остается тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, еще одного – средней степени. Болезнь у остальных пациентов протекает в легкой форме. Все они получают лечение в полном объеме.
В новосибирском центре "Вектор" в настоящее время находятся на исследовании анализы еще 10 жителей Алтайского края. Ждем результаты.
По данным на 10 апреля, под наблюдение врачей за последние сутки попали еще 347 человек, 326 были с него сняты. Итого в Алтайском крае на данный момент под наблюдением находится 1200 человек, из которых семеро – граждане других стран. За все время с наблюдения сняли 4704 человека.
В период ограничений из-за коронавируса более трех тысяч работающих граждан в возрасте старше 65 лет уже оформили больничный.
Листок временной нетрудоспособности оформляется на 14 календарных дней, по 19 апреля включительно. Чтобы его получить, выходить из дома не нужно – процедура проводится дистанционно.
У Фонда соцстраха есть один рабочий день, чтобы проверить все сведения и передать в медучреждение листок нетрудоспособности с пометкой "карантин". А выплата при этом производится единовременно, не позднее семи календарных дней с момента выдачи больничного.
Часть учителей Алтайского края могут рассчитывать на компенсацию за услуги интернета и связи из-за работы по дистанционному обучению. Некоторые операторы провели перерасчет и решили не взимать плату с педагогов за домашний интернет за апрель.
Несколько провайдеров пошли навстречу из-за ситуации с коронавирусом и уже улучшили связь в школах. "МегаФон", к примеру, предлагает учителям воспользоваться бесплатными SIM-картами, а "Билайн" уже готов предоставить им большой пакет интернета (25 гигабайт) на льготных условиях – 200 рублей в месяц.
Напомним, с 13 апреля школы переходят на дистанционное обучение. По данным краевого минобра, около 30 тысяч школьников региона в настоящий момент не имеют доступа ни к интернету, ни к гаджету. Они будут получать задание непосредственно от учителя в распечатанном виде. Так что учебный процесс под контролем.
Колледжи Алтайского края продлят приемную кампанию до середины ноября 2020 года. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса сдача ЕГЭ и выпускные в этом году пройдут позже.
Также уже на федеральном уровне приняты решения продлить сроки подачи документов на поступление во все российские вузы.
Причем вузы и колледжи Алтайского края в этом году смогут принять гораздо больше первокурсников, чем в 2019-м. Так что выпускники школ и их родители могут быть спокойными.
Нелегкое время переживает сейчас весь бизнес, в том числе и Барнаульский зоопарк. Пока он не может открыться для посетителей, но его сотрудники работают и заботятся о животных каждый день.
Из-за того, что нет гостей, нет и дохода, а содержать парк как-то нужно. Поэтому директор "Лесной сказки" Сергей Писарев обратился за скромной поддержкой к губернатору Алтайского края. По его словам, подушка безопасности у заведения есть. "Если понадобится, то и машины свои продадим – не впервой", – отметил Писарев.
Помочь зоопарку пытаются и обычные барнаульцы. "Недавно был случай – просто до слез. Стали звонить пенсионеры, хотели собрать деньги. Я, естественно, отказался. Тогда предложили принести ягоду – покормить животных, на этом и договорились", – рассказал amic.ru Сергей Писарев.
Это еще одна категория бизнеса, которая не может принимать покупателей. Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, компании открывают интернет-продажи и отправляют заказы клиентам на такси.
Доходы у многих упали в разы, их хватает буквально на то, чтобы поддерживать работу магазина, а сотрудники не уверены, что получат хоть часть зарплаты.
Однако даже уход на "дистанционную" торговлю – не выход. Ведь покупательная способность стала падать – людям сейчас не до одежды и обуви, ведь зарплаты нет, и неизвестно когда будет.
Не только бизнес страдает от коронавируса, но и работники культуры. Они ушли на каникулы длиной в несколько месяцев. Еще в середине марта все театры, музеи, кинотеатры и концертные залы в регионе закрыли из-за угрозы распространения COVID-19. Уже известно, что учреждения не возобновят работу ни в апреле, ни в мае, а может быть даже и летом. Под угрозой Шукшинские дни на Алтае, фестиваль Роберта Рождественского и другие события.
Из-за отмены концертов, спектаклей и прочих мероприятий учреждения культуры уже потеряли миллионы рублей, которые идут в фонд оплаты труда. Все это может привести к тому, что тысячи работников культуры в крае получат зарплату уровня МРОТ: от 12 до 14 тысяч рублей.
На Вербное воскресенье (12 апреля в 2020 году) жители Алтайского края смогут прийти в церковь. Храмы продолжают работать и принимать прихожан.
Все богослужения пройдут в обычном режиме. Но вот только освящать вербу будут на улице.
В епархии считают, что в последнее время людей в церковь приходит мало (соблюдают условия изоляции), поэтому в воскресенье большого наплыва прихожан не ожидают.
"Но храм открыт, в медицинские карточки прихожан мы не заглядываем и никого не выгоняем. Тут мы надеемся на них: каждый сам должен быть благоразумным и осознавать свою ответственность. Если есть какие-то симптомы или у вас слабый иммунитет, лучше не приходить", – сказал amic.ru настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов.
Что почитать, чтобы быть в курсе событий? В этом мы вам поможем. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе на случай, если вы этого еще не знали или забыли. Например:
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- можно ли рассчитывать на возврат денег за путевки из фонда туроператора;
- что делать, если работодатель отправляет в отпуск без содержания;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию, если выходить нельзя и почта не работает;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим самоизоляции. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в режиме самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
Что почитать?
Интервью с настоятелем храма о том, как пройдет Вербное воскресенье и Пасха на Алтае.
Как и где поставить прививку от клещевого энцефалита в условиях пандемии коронавируса.
Что посмотреть?
В Барнауле за окном солнечно, а в Горном Алтае выпал снег. Вы только посмотрите на эту необыкновенную снежную апрельскую сказку.
ИА "Амител" провело "Антикризисный митап" и обсудило с экспертами, чего ждать бизнесу в ближайшее время.
Министр образования Алтайского края дал совет родителям, как поддержать детей.
Бездомные Барнаула рассказали о жизни на улице во время режима изоляции.
Ну и как же без котиков? Мы собрали для вас подборку этих милых питомцев, которые уже тоже устали от "удаленки".
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
А правду говорят? Она с любовником в доминикане была, а муж тут от любовница ждал ребенка и когда тот родился, то вызвал путан его друг и отметили??? Вообще не верю, но слишком страшно звучит, мне про это люди с соседних регионов рассказали
админы, вы вообще следите за бредом в комментах?
Слава, Богу есть выздоровевшие, остальным заболевшим желаю самого крепкого здоровья и всем землякам тоже, главное быть здоровыми и оставаться людьми!