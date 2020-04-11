Что такое Вербное воскресенье?

В этот день Церковь вспоминает, как за 6 дней до ветхозаветной Пасхи иудеи торжественно приветствовали прибывшего в Иерусалим Христа.

В то время Иудей управляли захватчики — римляне. И иудеи жили в ожидали прихода Мессии. Слова Ветхого Завета, а также видения пророков гласили, что придет освободитель, и случиться должно это было на Пасху.

Встречали Иисуса его как царя и чудотворца, ведь уже знали о чуде воскрешения Лазаря, совершенном накануне. Отсюда — название праздника "Вход Господень в Иерусалим". Люди устилали Христу дорогу своей одеждой, пальмовыми ветвями и цветами (таков был древний иудейский обычный).

Люди слушали Христа с восхищением, подходил к нему за исцелением. Однако ликование в честь Спасителя народа Израилева длилось недолго. Через несколько дней Иисус подвергнется гонениям и умрет на голгофском кресте.

Исполняя пророчества священного писания, Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель на войне. А как Царь, царство которого не от мира сего, как победитель греха и смерти. Ворота, через которые, по преданию, въехал на ослике Иисус, существуют до сих пор. Только они уже многие века наглухо замурованы.