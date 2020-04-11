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Вход Господень в Иерусалим: что это такое и почему мы освещаем вербы

, ИА "Амител"
Вербное воскресенье - именно так мы называем день, когда Иисус верхом на осле въехал в Иерусалим как Мессия и победитель смерти
Жан Леон Жером, 1897г.

Жан Леон Жером, 1897г.

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — один из 12 двунадесятых (главных) праздников в православии.  Его всегда отмечают за неделю до Пасхи. В 2020 году он выпадает на 12 апреля. Что произошло в этот день, почему мы освящаем вербу, мощно ли это сделать дома самостоятельно и как правильно ее хранить, читайте на amic.ru.

1
Что такое Вербное воскресенье?

В этот день Церковь вспоминает, как за 6 дней до ветхозаветной Пасхи иудеи торжественно приветствовали прибывшего в Иерусалим Христа.

В то время Иудей управляли захватчики — римляне. И иудеи жили в ожидали прихода Мессии. Слова Ветхого Завета, а также видения пророков гласили, что придет освободитель, и случиться должно это было на Пасху. 

Встречали Иисуса его как царя и чудотворца, ведь уже знали о чуде воскрешения Лазаря, совершенном накануне. Отсюда — название праздника "Вход Господень в Иерусалим". Люди устилали Христу дорогу своей одеждой,  пальмовыми ветвями и цветами (таков был древний иудейский обычный).

Люди слушали Христа с восхищением, подходил к нему за исцелением. Однако ликование в честь Спасителя народа Израилева длилось недолго. Через несколько дней Иисус подвергнется гонениям и умрет на голгофском кресте.

Исполняя пророчества священного писания, Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель на войне. А как Царь, царство которого не от мира сего, как победитель греха и смерти. Ворота, через которые, по преданию, въехал на ослике Иисус, существуют до сих пор. Только они уже многие века наглухо замурованы.

2
Почему мы освещаем веточки вербы?

Пальмовая ветвь была символом победы и славы в Древнем Египте и Древней Греции. Ее вручали победителям Олимпийских игр. Обязательным атрибутом древнего православного праздника в честь входа Господня в Иерусалим являются пальмовые ветви. Но в России такие деревья растут только в Крыму и Краснодарском крае. Поэтому отсутствующие пальмовые ветки у нас заменили вербочками — символ прощения, доброты и весны, присущего этому времени года духовного возрождения. К тому же эти растения распускаются в России одними из первых. При этом Церковь категорически против варварского отношения к дереву. Не нужно охапками нести вербу в храм. Достаточно и одной ветви. 

В Италии Вход Господень в Иерусалим встречают с веточками оливковых деревьев, во Франции — самшита, розмарина и лавра. Есть и другие обычаи древнего праздника — на Востоке совершается крестный ход с младенцами (согласно библейскому преданию, именно дети бросали цветы Христу).

Также Вербное воскресенье называют Неделей ваий ("вайи" в переводе с греческого означают "пальмовые ветви"). Латинское название праздника – Dominica in palmis (Пальмовое воскресенье, буквально: "Господень день в пальмах"). В русских богослужебных книгах этот день называется также Неделей Цветоносной (опять же потому, что Христа в Иерусалиме встречали цветами, а Неделя на церковнославянском означает один день недели – воскресенье).

3
Когда освещают ветви вербы?

"Живые" вербы в храмах освещают накануне вечером, в Лазареву субботу (11 апреля в 2020 году, на праздничном богослужении — Всенощном бдении. Обычно окропление повторяется  и в сам день праздника, после литургии. Искусственные вербы не освящают.

В связи с активным распространением короновируса,  верующим рекомендовано не ходить в храмы и молиться дома. Тем не менее, жители Барнаула будут иметь возможность получить освященные вербы в любом из действующих храмов.

"Ветви вайи* осветят в храме, а их раздача будет проводиться на прихрамовой территории силами служащих прихода и добровольцев. Это будет проводиться с обеспечением безопасной дистанции между людьми", — рассказал amic.ru председатель информационного отдела Барнаульской епархии иерей Димитрий Никитин.

Кстати, куличи и яйца к Пасхе будут также освящать на открытом воздухе.

4
А можно освятить вербу дома самостоятельно?

В храмах для освещения верб читается специальное молитва. Но в сложившихся условиях "символ победы" верующие могут освятить и в домашних условиях.

"Есть молитва на освящение всякой вещи. Можно прочитать ее, окропить вербы святой или крещенской водой. Но важно понимать, что главное не верба, а ваша молитва. Нужно совершить ее с истинной верой и любовью. Если есть возможность, в праздник посмотреть трансляцию богослужения и со всеми помолитесь", — объяснил отец Дмитрий.

5
Как правильно хранить веточки вербы?

Освященные в храме ветки вербы верующие обычно ставят в "красный угол" возле икон или в вазу. Можно с водой или без нее. Если верба прорастет, ее можно высадить в грунт. Изготавливать интерьерные украшения с ними не стоит: все-таки это домашняя святыня, а не простое дерево.

Обычно веточки хранят год. Но если до этого времени на них скопилось много пыли, их убирают еще до наступления следующего Вербного воскресенья.

Выбрасывать их вместе с бытовым мусором нельзя. Святыню можно отвезти на утилизацию в храм. Там их сожгут в сухом колодце при храме, а пепел выбросят в непопираемое место (специальное место, куда утилизируют святыни, бывшие в употреблении и пришедшие в негодность — прим.авт.). Либо можно самостоятельно закопать веточки в лесу в чистом месте.

 

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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