Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 13

Зараженных в Алтайском крае 29

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (один из них – у ребенка) выявили в Алтайском крае за последние сутки. На этот раз заболели не только барнаульцы: лабораторные анализы показали COVID-19 у двоих жителей Павловска и пожилой женщины из Заринска. Известно, что она вернулась из Москвы 10 дней назад. По словам заболевшей, она строго соблюдала режим самоизоляции: ни с кем не контактировала, продукты ей привозил домой родственник. Сейчас жительница Заринска получает медицинскую помощь в барнаульской городской инфекционной больнице № 5. Ей предстоит повторно сдать тест, чтобы исключить вероятность ошибки в постановке диагноза.

О состоянии других заболевших ничего не сообщается, как и то, каким образом они заразились.

Всего в Алтайском крае официально выявлено 29 случаев заражения, среди заболевших – три ребенка. Два человека уже выздоровели – их выписали из больницы накануне.

По данным оперштаба региона на 11 апреля, 773 человека находятся под наблюдением врачей, семь из них иностранцы. За весь период с меднаблюдения сняли 5257 человек. На коронавирусную инфекцию в крае обследовали 9434 человека.