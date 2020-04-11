Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 13

Число заболевших в Алтайском крае за сутки увеличилось на восемь человек, пассажира рейса Москва – Барнаул отправили в обсерватор, а нарушителей режима самоизоляции стало больше. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (один из них – у ребенка) выявили в Алтайском крае за последние сутки. На этот раз заболели не только барнаульцы: лабораторные анализы показали COVID-19 у двоих жителей Павловска и пожилой женщины из Заринска. Известно, что она вернулась из Москвы 10 дней назад. По словам заболевшей, она строго соблюдала режим самоизоляции: ни с кем не контактировала, продукты ей привозил домой родственник. Сейчас жительница Заринска получает медицинскую помощь в барнаульской городской инфекционной больнице № 5. Ей предстоит повторно сдать тест, чтобы исключить вероятность ошибки в постановке диагноза.
О состоянии других заболевших ничего не сообщается, как и то, каким образом они заразились.
Всего в Алтайском крае официально выявлено 29 случаев заражения, среди заболевших – три ребенка. Два человека уже выздоровели – их выписали из больницы накануне.
По данным оперштаба региона на 11 апреля, 773 человека находятся под наблюдением врачей, семь из них иностранцы. За весь период с меднаблюдения сняли 5257 человек. На коронавирусную инфекцию в крае обследовали 9434 человека.
773 жителя Алтайского края состоят на контроле по самоизоляции, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сотрудники полиции зарегистрировали 578 материалов проверки по фактам нарушения режима (по ст. 19.4 ч. 1 КоАП РФ), 174 – по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края (по ст. 6.3 КоАП РФ).
В отношении жителей Алтайского края составили 10 административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Им грозит штраф.
Всего на лайнере в субботу, 11 апреля, в столицу Алтайского края прилетели 126 человек. 125 из них получили предписания соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях. Если вы не в курсе, то теперь всем прибывшим из Москвы следует сидеть на 14-дневном карантине.
Кстати, для тех кто собирался посетить столицу в ближайшее время: с 13 апреля в Москве и Подмосковье вводят пропускной режим. Сначала он будет действовать только для тех, кто вынужден ездить на работу. Затем пропуска начнут выдавать и для других целей. На последнем этапе пропуска потребуются на передвижение даже внутри района проживания. Сколько продлится каждый из этапов, пока неизвестно.
Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям, как организовать работу в условиях пандемии коронавируса. Сотрудники должны чаще мыть руки и использовать антисептик, регулярно проветривать, измерять температуру тела, качественно проводить уборку. Работодатель также должен позаботиться о том, чтобы разобщить коллектив, – ввести сменный график либо рассадить людей в разные кабинеты.
До 1 июня на Алтае закрыты все базы отдыха, санатории, гостиницы, комплексы. Объекты будут пустовать два месяца, что явно принесет убытки представителям турбизнеса. Однако большинство из них уверены, что летом все-таки смогут "отбить" понесенные потери. И даже прогнозируют увеличение турпотока, так как многие жители Сибири и России в целом вряд ли захотят после ситуации с коронавирусом поехать за границу – интерес к зарубежному отдыху, по мнению работников турбаз, снизится. А вот в Горный Алтай хотя бы раз кто-нибудь из них в любом случае выберется.
Тем более что республика пока держится – на данный момент в Горном Алтае не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией (как и на Чукотке).
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