Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 14

В воскресенье утром 12 апреля стало известно еще о пяти заболевших COVID-19. Всего в Алтайском крае зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом, и география инфицированных расширяется. Между тем улицы Барнаула опрыскивают раствором хлора, а мошенники запугивают нарушителей карантина уголовным наказанием. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. География заболевших расширяется: на этот раз вирус обнаружили у двух барнаульцев, а также у жителей Рубцовска, Первомайского и Крутихинского районов.
О состоянии заболевших не сообщается. Известно, что двое из них заразились при контакте с предыдущими зараженными.
Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае достигло 34. Среди них – трое детей.
При этом уже есть первые выздоровевшие. По данным на 12 апреля, таких уже трое. Все они — жители Барнаула.
Однако в СМИ Бийска расходится неподтвержденная оперштабом информация об одном инфицированном в наукограде. Сообщается, что мужчина прилетел из Москвы в Новосибирск 5 апреля, откуда на маршрутке уехал в Бийск. Вскоре ему стало плохо, и он обратился в больницу. Однако официально эта информация не подтверждена.
По данным оперштаба региона на 12 апреля, 895 человек до сих пор находятся под меднаблюдением, из них 9 иностранцев. Сняли с наблюдения – 5317 человек. Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 9731 человек.
Предприниматели организовали в городе 15 пунктов бесплатной выдачи одноразовых масок. Главное условие: не более двух масок в одни руки.
Пункты выдачи размещаются в аптеке "Исида" (ул. Партизанская, 132), магазинах Apple Android (ул. Северо-западная, 25), "Бако" (ул. Власихинская, 152а), "Гурман" (ул. Крупской, 107а), "Теремок" (ул. Ускова, 23) и в нескольких магазина сети "Новэкс".
Бизнесмены приглашают присоединиться к этой акции. Сейчас им нужны готовые маски, финансирование для заказа и пошива новых партий, экспедиторы для развоза масок по пунктам выдачи, новые пункты выдачи
Ночью 12 апреля в Барнауле будут дезинфицировать дороги. Машины, распыляющие раствор хлора, проедут по улицам Попова, Малахова, Гущина, Аванесова, Белинского, Димитрова, Змеиногорскому тракту и по территории медицинского кластера.
Распылять начнут в 23:00. В это время ограничат движение для автотранспорта. Барнаульцев просят убрать личные автомобили с проезжей части.
Кстати, дезинфицировать дорожные покрытия и тротуары начали еще 11 апреля. Для такой работы задействовали 12 единиц спецтехники. Как проходится "уборка" дорог в Барнауле — смотрите в фоторепортаже amic.ru.
Люди по всей стране стали массово получать сообщения с требованием оплатить штраф за нарушение карантина. В противном случае — возбудят уголовное дело.
Мошенническую рассылку проводят якобы от имени Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Злоумышленники указывают в сообщении имя, уведомляют о необходимости оплатить штраф в размере 4 тыс.рублей. А вот отправить их нужно не по официальным реквизитам, а по номер телефона. Ничего не переводите сами, и объясните своим родственникам, что делать так не нужно: это мошенники.
Госавтоинспекция Алтайского края временно приостановила личный прием граждан. Ведомство рекомендует заявителям направлять письменные обращения через операторов почтовой связи либо в электронной форме.
Прием граждан по поводу оказания госуслуг в ГИБДД осуществляют только по предварительной записи. Для этого достаточно позвонить или написать через онлайн-портал "Госуслуги".
Если интересует, как будет работать определенное подразделение, то зайдите на сайт ГИБДД.
Что почитать, чтобы быть в курсе событий? В этом мы вам поможем. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе на случай, если вы этого еще не знали или забыли. Например:
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- можно ли рассчитывать на возврат денег за путевки из фонда туроператора;
- что делать, если работодатель отправляет в отпуск без содержания;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию, если выходить нельзя и почта не работает;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим самоизоляции. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в режиме самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
Что посмотреть?
В День космонавтики amic.ru собрал подборку захватывающих фильмов о космосе. Предлагаем
слетать посмотреть, как из космоса выглядят Барнаул и Бийск. Ну и как же без мемчиков — смотрим забавную подборку в честь праздничка.
Что почитать?
Что принес человечеству космический подвиг Алексея Леонова.
Колонку amic.ru "Смертельный вирус или профанация. Как COVID-19 "встряхнул" общество".
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
к концу второй недели тема перестала быть острой, приелась.
Еще неделя и никто слышать об этом не захочет
Ответы на вопросы ученых Наукограда:
-Можно ли молотком убить коронавирус?
- Конечно, даже если вы живете в многоквартирном доме, а пандемия вируса относится к чрезвычайным обстоятельствам, то можно круглые сутки стучать молотком по вирусам.
Калифорния на этой неделе объявила о своей независимости от слабых усилий федерального правительства по борьбе с коронавирусом, сообщает Bloomberg,
12.04.2020 19:42
- гость
напиши,что в США введено ЧС.
а не про прошлую неделю.
Москва стоит на ушах,судя по Собянину.
Судя по Томенко,у нас тишь да гладь.
Да ночная дезинфекция!? Улиц.
кто то врет.
Э.Д-Л: Прежде чем мы продолжим, нужно помнить одну вещь: возможно, что информация, которую вы прочитаете ниже, в ближайшие недели будет опровергнута, и что пробелы в сегодняшних знаниях скоро будут заполнены, поскольку ученые продолжают изучать вирус. По этому поводу наблюдается взрыв исследований, и то, что мы знаем об этом, меняется почти каждый час.
Вот что известно на сегодня:
Что происходит, когда человек заражен новым коронавирусом?
О.Я.: Коронавирус, как и все вирусы, в основном представляет собой просто часть генетической информации, которая попадает в клетку и затем захватывает контроль над её процессами, так что клетка начинает производить генетический материал вируса, а не свой собственный.
Э.Д-Л: Имейте в виду, что не любая встреча с вирусом приводит к инфекции. Если происходит инфекция, это означает, что вирус нашел клетку именно того типа, который необходим для размножения вируса.
Как только инфекция началась, вирус размножается очень быстро и распространяется через кровь.
Как коронавирус делает людей больными?
О.Я.: Это происходит двумя способами. Первоначально у людей появляется жар, кашель и некоторые другие симптомы. На этом этапе вирус вызывает непосредственное заражение и повреждение клеток в легких.
Некоторые пациенты поправляются после этого момента, но у других начинается сильное воспаление в легких и других органах, и это может быть опасно для жизни. Похоже, что таким образом проявляется реакция иммунной системы на вирус.
Но у разных людей заболевание может протекать с различной тяжестью.
Э.Д-Л: Данные говорят нам, что около 50% людей, которые приобретают инфекцию, либо не имеют вообще никаких симптомов, либо их симптомы настолько слабы, что эти люди даже не знают, что больны.
Среди других 50%, по оценкам, около 30% развивают заметные симптомы от легких до умеренных.
Последние 20% - это те, у которых развиваются тяжелые симптомы, и именно они попадают в больницу.
Почему вирус влияет на людей так по-разному?
О.Я.: Простой ответ - мы точно не знаем. Основными факторами риска являются диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких и возраст.
Но то, как каждый из этих факторов влияет на уровень смертности, не совсем понятно, и влиять они могут по-разному.
Э.Д-Л.: Это может быть проблема не столько возраста, сколько общего состояния здоровья, потому что есть 20-, 30- и 50-летние, которые, несмотря на свой относительно молодой возраст, болеют достаточно тяжело.
У пожилых людей вообще больше проблем со здоровьем. Это, вероятно, одна из причин того, что у пожилых пациентов это заболевание протекает заметно тяжелее.
Но мы знаем, что некоторые люди, казалось бы, вполне здоровые, тоже сильно болеют. Почему так происходит?
Э.Д-Л.: Мы действительно не понимаем предпосылок более тяжелого течения болезни. Это может быть связано с тем, как конкретная иммунная система человека реагирует на вирус, и от этой реакции зависит тяжесть последствий.
О.Я.: Я представляю себе иммунную систему полицией, а вирусы - преступниками.
Если преступников легко обезвредить, то полиция не нанесет большого побочного ущерба городу. Но если идет тотальная война и силы сторон равны, это наносит большой побочный ущерб. Вот что мы наблюдаем у самых больных пациентов.
Не странно ли, что вирус так по-разному воздействует на людей? Другие вирусы тоже так делают?
Э.Д-Л.: Я бы сказал, что это достаточно типично. Отличие состоит в том, что коронавирус, похоже, не воздействует на детей так же, как на взрослых, по причинам, которые мы еще не понимаем.
Это может быть очень важным научным направлением для исследования в будущем.
Здесь много неизвестных. Когда вы ожидаете получить больше ответов?
Э.Д-Л.: Вирус впервые появился в Китае всего четыре месяца назад, и у нас уже есть 50 опубликованных работ, посвященных коронавирусу. Это неслыханно. Мы знаем уже очень много, и очень вероятно, что в следующие шесть месяцев объём знаний увеличится в разы.
О.Я.: Я собираюсь процитировать Йоги Берру - предсказывать очень сложно, особенно будущее... Но появляется много новой информации, и я думаю, что на многие из наших вопросов будут даны ответы в ближайшие несколько месяцев, и определенно в течение следующего года или двух.
* Интервью с докторами Отто Янгом и Эдвардом Джонс-Лопезом.
"Отличие состоит в том, что коронавирус, похоже, не воздействует на детей так же, как на взрослых, по причинам, которые мы еще не понимаем."
Даже я уже понял. У детей врожденный иммунитет. У взрослых более сильный приобретенный иммунитет (Приобретенный иммунитет - это иммунитет, основывающийся на памяти специальных защитных клеток организма).
Когда приобретенный иммунитет начинает работать в полную силу, тут и начинаются всякие казусы с организмом - так называемый цитокиновый шторм и т. д.
Даже я уже понял.
++++++++++++
Радует , что понял даже ты .А вот учёные мужи до сих пор в задумчивости и в поиске.
Вопрос почему ты Botanik 17-тысячник с таким умищем - и в Бураново, а они , бестолковые , на переднем крае борьбы остаётся открытым.
12.04.2020 20:36
CALIBR
Потому что не пошел в мед и у меня нет медицинского образования.
А мужи, видимо, слушали Онищенко, который утверждал и до сих пор утверждает, что коронавирус это "детский лепет".
Московские врачи ему наверно сейчас очень благодарны.
А мужи, видимо, слушали Онищенко, который утверждал и до сих пор утверждает, что коронавирус это "детский лепет".
++++++++++++++++++
Ну хоть в этом мы с тобой мыслим в одном направлении.