Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 14

Число зараженных в Алтайском крае: 34

Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. География заболевших расширяется: на этот раз вирус обнаружили у двух барнаульцев, а также у жителей Рубцовска, Первомайского и Крутихинского районов.

О состоянии заболевших не сообщается. Известно, что двое из них заразились при контакте с предыдущими зараженными.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае достигло 34. Среди них – трое детей.

При этом уже есть первые выздоровевшие. По данным на 12 апреля, таких уже трое. Все они — жители Барнаула.

Однако в СМИ Бийска расходится неподтвержденная оперштабом информация об одном инфицированном в наукограде. Сообщается, что мужчина прилетел из Москвы в Новосибирск 5 апреля, откуда на маршрутке уехал в Бийск. Вскоре ему стало плохо, и он обратился в больницу. Однако официально эта информация не подтверждена.

По данным оперштаба региона на 12 апреля, 895 человек до сих пор находятся под меднаблюдением, из них 9 иностранцев. Сняли с наблюдения – 5317 человек. Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 9731 человек.