Что и как работает в Алтайском крае на этой неделе

Несмотря на то, что страна ушла на нерабочий месяц, в Алтайском крае уже дважды ослабили режим самоизоляции. Тем, что очень многим организациям позволили трудиться. Кому именно разрешили? Как функционируют школы и поликлиники? А кто еще пока так и не может вернуться к работе? Amic.ru постарался собрать наиболее полную информацию, хотя вопросы по-прежнему остаются.

Поликлиники

На удаленном режиме работы. Запрещены:

плановая госпитализация (исключение для пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и опасных для окружающих, а также для тех, кому отсрочка оказания медпомощи может угрожать жизни и здоровью);

плановая вакцинация (кроме той, что в роддомах);

медосмотры и диспансеризация (исключение – осмотры для трудоустройства, призывной комиссии, для экспертиз и для получения справок для доступа к гостайнам).

Если вам потребовалась помощь врача, звоните в поликлинику по месту жительства. Если стало очень плохо – вызывайте скорую.

Аптеки

По-прежнему работают и снабжают нас лекарствами.

Школы, вузы, детсады

С 13 апреля занятия в школах и техникумах начинаются в дистанционном режиме. Вузы так работают с прошлой недели. Детские сады пока продолжают функционировать в формате дежурных групп. Телефон горячей линии краевого минобра: 8 (3852) 206-444.

Центры занятости населения

Прием граждан – дистанционно. Зарегистрироваться в качестве безработного, получать пособие по безработице или информацию о вакансиях и справки – все это можно сделать через личный кабинет на интерактивном портале, по электронной почте или телефону, а также с помощью спецбоксов для подачи документов. Горячая линия контакт-центра: (3852) 555-110.

МУП "Центртранс"

С 13 по 30 апреля прием граждан только по предварительной записи. Войти в здание можно при наличии маски, закрывающей нос и рот.

Банки

Работают в обычном режиме. Об этом объявил Сбербанк, а ВТБ опубликовал график работы на сайте. Подробнее о работе отделений можно узнать в конкретном банке.

"Почта России"

Как непрерывно действующая организация продолжает работу с посылками и бумажной корреспонденцией, до конца месяц отделения работают с понедельника по пятницу. Однако на "Почту России" рекомендуют лишний раз не ходить, а лучше пользоваться сервисами доставки и отправки писем. Подробнее о работе конкретного отделения можно узнать здесь.

МФЦ Алтайского края

До 30 апреля центры работают только по предварительной записи. И то записаться можно только по ограниченному перечню услуг: получить и заменить паспорт, справку о судимости, сертификат на маткапитал и так далее. Подробнее о том, с чем вас пустят или не пустят в МФЦ, читайте здесь.

ФНС Алтайского края

Приостановила прием и обслуживание налогоплательщиков по 30 апреля включительно. Получить услугу можно с помощью онлайн-сервисов и в мобильных приложениях. Консультации по телефону: 8-800-222-22-22.

АЗС

Как работали, так и работают.

Салоны красоты, парикмахерские

Все еще не работают.

Торговля

Работают магазины, где можно купить товары первой необходимости, телефоны и планшеты (предоставляют услуги и товары связи), зоотовары и те, кто предоставляет услуги доставки (к примеру, магазины бытовой техники).

Разрешено работать компаниям, торгующим животными (оптом), твердым топливом, сжиженным газом, растениями, семенами, удобрениями, а также линзами и очками.

Также заработали магазины, которые продают ткани и фурнитуру для производства масок, товары для предупреждения пожаров и тушения. Разрешена оптовая торговля материалами для производственных и строительных предприятий.

Ремонт

Работают организации, которые ремонтируют машины и оборудование, бытовые изделия и технику, предметы личного пользования, электронику.

Юристы и риелторы

Последний указ губернатор разрешил вернуться к работе компаниям, которые оказывают адвокатские, юридические услуги, проводят кадастровую и оценочную работу, экспертизу документов, выдают справки по социально правовым запросам граждан; продаже и аренде имущества.

Торговые центры

Пока не работают (исключение: если на территории центра есть магазины, которым можно работать).

Развлекательные и игровые комнаты

Пока не работают.

Химчистка и клининг

Сейчас можно воспользоваться услугами химчистки, прачечной, клинингом (кроме жилых помещений).

Фитнес-центры

Не работают. Но можно посмотреть тренировки в их Instagram.

Кафе и рестораны

Работают только навынос и на доставку.

Производство

Работают компании, которые производят:

текстиль, одежду, кожу, вязаные изделия;

кокс и нефтепродукты;

химвещества, химпродукты, резиновые и пластмассовые изделия;

металлургические товары, готовые металлические изделия, электрооборудование, машины, оборудование;

автотранспортные средства;

мебель;

бумагу, картон;

удобрения, средства защиты растений;

сельхозтехнику и оборудование;

запчасти для техники, машин и оборудования;

корм, ветеринарные лекарства;

асбестовые материалы;

фасовочные и упаковочные материалы, в том числе бумагу, картон, бумажную и картонную тару;

полиграфическую продукцию;

кабельную продукцию.

Предприятия, занимающиеся лесоводством и лесозаготовкой, а также обработкой древесины, производством из дерева.

Строительные организации, а также компании, которые проектируют, реконструируют и ремонтируют, производят стройматериалы.

Дорожные компании, которые поставляют технику и запчасти, предоставляют ее в аренду, занимаются ремонтом дорог.

Ветклиники

Согласно последнему указу губернатора, разрешена работа компаниям, которые обеспечивают ветеринарное обслуживание, исследования в области растениеводства и животноводства.