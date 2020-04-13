Что и как работает в Алтайском крае на этой неделе

Несмотря на то, что страна ушла на нерабочий месяц, в Алтайском крае уже дважды ослабили режим самоизоляции. Тем, что очень многим организациям позволили трудиться. Кому именно разрешили? Как функционируют школы и поликлиники? А кто еще пока так и не может вернуться к работе? Amic.ru постарался собрать наиболее полную информацию, хотя вопросы по-прежнему остаются.
Поликлиники
На удаленном режиме работы. Запрещены:
- плановая госпитализация (исключение для пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и опасных для окружающих, а также для тех, кому отсрочка оказания медпомощи может угрожать жизни и здоровью);
- плановая вакцинация (кроме той, что в роддомах);
- медосмотры и диспансеризация (исключение – осмотры для трудоустройства, призывной комиссии, для экспертиз и для получения справок для доступа к гостайнам).
Если вам потребовалась помощь врача, звоните в поликлинику по месту жительства. Если стало очень плохо – вызывайте скорую.
Аптеки
По-прежнему работают и снабжают нас лекарствами.
Школы, вузы, детсады
С 13 апреля занятия в школах и техникумах начинаются в дистанционном режиме. Вузы так работают с прошлой недели. Детские сады пока продолжают функционировать в формате дежурных групп. Телефон горячей линии краевого минобра: 8 (3852) 206-444.
Центры занятости населения
Прием граждан – дистанционно. Зарегистрироваться в качестве безработного, получать пособие по безработице или информацию о вакансиях и справки – все это можно сделать через личный кабинет на интерактивном портале, по электронной почте или телефону, а также с помощью спецбоксов для подачи документов. Горячая линия контакт-центра: (3852) 555-110.
МУП "Центртранс"
С 13 по 30 апреля прием граждан только по предварительной записи. Войти в здание можно при наличии маски, закрывающей нос и рот.
Банки
Работают в обычном режиме. Об этом объявил Сбербанк, а ВТБ опубликовал график работы на сайте. Подробнее о работе отделений можно узнать в конкретном банке.
"Почта России"
Как непрерывно действующая организация продолжает работу с посылками и бумажной корреспонденцией, до конца месяц отделения работают с понедельника по пятницу. Однако на "Почту России" рекомендуют лишний раз не ходить, а лучше пользоваться сервисами доставки и отправки писем. Подробнее о работе конкретного отделения можно узнать здесь.
МФЦ Алтайского края
До 30 апреля центры работают только по предварительной записи. И то записаться можно только по ограниченному перечню услуг: получить и заменить паспорт, справку о судимости, сертификат на маткапитал и так далее. Подробнее о том, с чем вас пустят или не пустят в МФЦ, читайте здесь.
ФНС Алтайского края
Приостановила прием и обслуживание налогоплательщиков по 30 апреля включительно. Получить услугу можно с помощью онлайн-сервисов и в мобильных приложениях. Консультации по телефону: 8-800-222-22-22.
АЗС
Как работали, так и работают.
Салоны красоты, парикмахерские
Все еще не работают.
Торговля
Работают магазины, где можно купить товары первой необходимости, телефоны и планшеты (предоставляют услуги и товары связи), зоотовары и те, кто предоставляет услуги доставки (к примеру, магазины бытовой техники).
Разрешено работать компаниям, торгующим животными (оптом), твердым топливом, сжиженным газом, растениями, семенами, удобрениями, а также линзами и очками.
Также заработали магазины, которые продают ткани и фурнитуру для производства масок, товары для предупреждения пожаров и тушения. Разрешена оптовая торговля материалами для производственных и строительных предприятий.
Ремонт
Работают организации, которые ремонтируют машины и оборудование, бытовые изделия и технику, предметы личного пользования, электронику.
Юристы и риелторы
Последний указ губернатор разрешил вернуться к работе компаниям, которые оказывают адвокатские, юридические услуги, проводят кадастровую и оценочную работу, экспертизу документов, выдают справки по социально правовым запросам граждан; продаже и аренде имущества.
Торговые центры
Пока не работают (исключение: если на территории центра есть магазины, которым можно работать).
Развлекательные и игровые комнаты
Пока не работают.
Химчистка и клининг
Сейчас можно воспользоваться услугами химчистки, прачечной, клинингом (кроме жилых помещений).
Фитнес-центры
Не работают. Но можно посмотреть тренировки в их Instagram.
Кафе и рестораны
Работают только навынос и на доставку.
Производство
Работают компании, которые производят:
- текстиль, одежду, кожу, вязаные изделия;
- кокс и нефтепродукты;
- химвещества, химпродукты, резиновые и пластмассовые изделия;
- металлургические товары, готовые металлические изделия, электрооборудование, машины, оборудование;
- автотранспортные средства;
- мебель;
- бумагу, картон;
- удобрения, средства защиты растений;
- сельхозтехнику и оборудование;
- запчасти для техники, машин и оборудования;
- корм, ветеринарные лекарства;
- асбестовые материалы;
- фасовочные и упаковочные материалы, в том числе бумагу, картон, бумажную и картонную тару;
- полиграфическую продукцию;
- кабельную продукцию.
Предприятия, занимающиеся лесоводством и лесозаготовкой, а также обработкой древесины, производством из дерева.
Строительные организации, а также компании, которые проектируют, реконструируют и ремонтируют, производят стройматериалы.
Дорожные компании, которые поставляют технику и запчасти, предоставляют ее в аренду, занимаются ремонтом дорог.
Ветклиники
Согласно последнему указу губернатора, разрешена работа компаниям, которые обеспечивают ветеринарное обслуживание, исследования в области растениеводства и животноводства.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
Дурдом -2. Зачем поливать улицы, если солнце убивает короновирус?
Пусть лучше поликлиники обрабатывают да проверяют