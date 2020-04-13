А много будут задавать? Ответы на тревожные вопросы родителей по удаленному обучению

С 13 апреля в связи с пандемией коронавируса школы Алтайского края начинают удаленное обучение. На прошлой неделе ученики и родители получили развернутые инструкции от педагогов по поводу того, как будут проходить занятия во время дистанта. А региональное министерство образования уверило, что образовательная система края полностью готова к новой форме обучения. О том, насколько это соответствует действительности, узнаем уже сегодня. А пока отвечаем на самые частые вопросы родителей, которые все равно продолжают тревожиться о том, как же все-таки все будет происходить.
В Алтайском крае разработаны четыре модели дистанционного образования:
если у ребенка есть и гаджеты, и интернет, возможно онлайн-обучение;
– если есть интернет, но нет гаджетов (только у родителей, которые днем на работе) – можно воспользоваться электронной почтой или дидактическими материалами, выложенными на специальные обучающие ресурсы;
– если гаджет есть, но нет интернета – возможно офлайн-обучение;
– нет ни гаджета, ни интернета – задания и дидактические материалы ученик получит на бумажных носителях: учебники, распечатанные задания и пр.
Все эти формы преподаватели уже обсудили с родителями. В каждом сложном случае разработан свой индивидуальный план, уверили в краевом минобре. В том числе и для детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в школах созданы хранилища материалов и установлены резервные ноутбуки, чтобы родители могли прийти и скачать домашние задания для детей.
Отметим, по данным минобра, в Алтайском крае порядка 5-7% детей не имеют гаджетов и доступа к интернету.
В школах Алтайского края используют разные интернет-ресурсы, где будут проходить онлайн-занятия с учениками. Педагоги уже информировали и родителей, и детей, на каких площадках будет заниматься именно их класс. Публикуем самые популярные образовательные площадки в нашем регионе и рассказываем об их возможностях.
РИС "Сетевой край. Образование". Ресурс позволяет публиковать расписание занятий, задания по предметам, имеет встроенную почтовую систему. Учитель может сделать массовую рассылку или отправить индивидуальное сообщение определенному обучающемуся. В свою очередь, и ученик может отправить сообщение преподавателю, в том числе и выполненные задания. При получении сообщения система просигнализирует об этом. Посредством обмена почтовыми сообщениями в рамках системы можно рассылать материалы и задания для самостоятельного выполнения. И родители, и ученики, и учителя могут обмениваться сообщениями.
"Российская электронная школа". На эту интернет-платформу учителя могут выгружать сценарии своих уроков, материалы к ним, и сами занятия в видеоформате. Уроки и задания есть для всех классов, с 1 по 11, и по всем основным учебным предметам.
"Учи.ру". Крупная образовательная онлайн-платформа, где есть целая система онлайн-заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. Курсы "Учи.ру" прошли научную и педагогическую экспертизу РАН.
"Яндекс.Учебник". Это сервис для учителей, рассчитанный на 1-5 классы. Он помогает составить индивидуальное домашнее задание из банка упражнений по самым разным темам, автоматически проверяет его решение, и выдает педагогу полную статистику – сколько времени ребенок потратил на домашнюю работу, какие темы ему сложнее всего даются.
"Фоксфорд". Настоящая онлайн-школа для старшеклассников, где есть не только видеокурсы и задания для решения, но и индивидуальные занятия с репетиторами онлайн. Очень много курсов для подготовки к ЕГЭ, поступления в специализированные вузы и подготовки к олимпиадам. Есть платные и бесплатные версии.
Coursera. На платформе выложены онлайн-курсы не только от вузов со всего мира, но и от IT-компаний. Помимо лекций в видеоформате, есть чаты с "одноклассниками" и преподавателями, а также домашние задания – тесты и небольшие эссе.
Stepic. Портал с онлайн-курсами от крупнейших вузов и компаний. Основной акцент сделан на математику, информатику и программирование, хотя при желании можно найти и занятия по русскому языку. Помимо университетской программы есть и курсы для подготовки к ЕГЭ (по русскому, информатике, профильной и базовой математике), а также разборы решений для отдельных заданий госэкзамена.
Не волнуйтесь, все занятия построены с учетом рекомендаций СанПиН и вреда детям не нанесут. Онлайн-уроки сокращены до 20-30 минут. Еще полчаса составят перемены между занятиями, так что у детей будет возможность для восстановления.
Домашние же задания нужно будет выполнять не за компьютером, а в тетради. Если у вас дома есть принтер, их можно скачать и распечатать. Если нет – используйте те же правила: не больше 30 минут перед компьютером. Потом перерыв.
Напомним, согласно рекомендации СанПиН, перед компьютером могут находиться:
учащиеся 1-2 классов не более 20 мин.;
учащиеся 3-4 классов не более 25 мин.;
учащиеся 5-6 классов не более 30 мин.;
учащиеся 7-11 классов не более 35 мин.
В Министерстве образования пообещали, что перегружать детей домашними заданиями никто не будет. Учителям рекомендовано выдавать задания дозированно. Главное, все-таки сохранить здоровье детей, в том числе и психологическое.
Кстати, в санитарных правилах определены нормативные требования по времени выполнения к общему объему домашнего задания по всем предметам. Объем заданий должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали:
во 2-3 классах – 1,5 ч (на один предмет не более 15 минут);
в 4-5 классах – 2 ч (на один предмет не более 20 минут);
в 6-8 классах – 2,5 ч (на один предмет не более 20-25 минут);
в 9-11 классах – до 3,5 ч (на один предмет не более 25-30 минут).
По возможности, занятия по дополнительному образованию в школах Алтайского края до 30 апреля также будут проходить удаленно.
Список кружков и секций каждого муниципалитета можно найти на портале "Навигатор дополнительного образования".
Педагоги краевых учреждений дополнительного образования будут размещать видеоуроки и мастер-классы для детей.
Более подробно ознакомиться можно на сайтах:
https://фауна22.рф/
http://kvantorium22.ru/
http://doocaltai.ru/
http://дворец22.рф
Пока Министерство образования не планирует отменять государственную аттестацию. Согласно проекту указа ведомства, ЕГЭ в российских школах и, соответственно, в школах Алтайского края, начнутся с 8 июня. ОГЭ – с 9 июня.
Но, вероятно, что девятые классы в этом году будут сдавать только два обязательных экзамена ОГЭ. А по выбору – отменят.
При этом для выпускников 9-х и 11-х классов учебный год будет продлен: с 1 по 7 июня пройдут консультации по экзаменам, чтобы подтянуть знания учеников.
ВПР также будут проведены. Но если ситуация не изменится, их дети будут выполнять тоже удаленно.
Увы, сегодняшние условия оставили мало возможностей для выбора. Школы в Алтайском крае не работают по очной системе обучения, так как коронавирус выявляют уже в разных районах и городах региона. И в этом случае здоровье детей становится важнее "хочу – не хочу" и "удобно – не удобно".
Вместо дистанционной формы обучения можно выбрать самообразование для учеников 10-11 классов или семейное образование. Все это только по заявлению родителей или законных представителей детей. Но учтите, что школьники должны будут проходить аттестацию, чтобы подтвердить свой уровень знаний после обучения по этим системам.
Уточнить информацию или задать вопросы по теме удаленного образования можно телефонам горячих линий.
Многоканальный круглосуточный телефон горячей линии КГБУО "Алтайский краевой информационно-аналитический центр": 8 (3852) 20-64-44.
Телефоны горячей линии по ГИА
в городе Барнауле: 56-90-31 (ОГЭ), 56-90-30 (ЕГЭ)
в Алтайском крае 8 (3852) 29-86-22
Горячая линия по вопросам подготовки и проведения ВПР
8 (3852) 56-90-29
8 (3852) 56-90-36
Детский телефон доверия 8-800-2000-122
Городской психолого-педагогический центр (психологическая помощь): г. Барнаул, пр. Комсомольский, 11, т. 8 (3852) 36-30-48; 38-03-77; 38-04-57 (с 9:00 до 17:00)
Молодежная линия для подростков, детей, родителей:
тел. 8 (3852) 33-53-81 (понедельник-пятница, 8:00-17:00)
Единый телефон доверия для детей, подростков и родителей: 8-800-200-01-22.
Комментарии
Время 9,20.
Сетевой край уже глухо весит.
На что надеялись????
Расходимся. Учебы не будет.
Система рухнула и не работает. Ранее отправленные учителеми способы сдачи домашних заданий запутаны и сложны. Все онлайн обучение свелось к предоставлению заданий и самообучению. Где видеоуроки? Кто должен объяснять материал ученикам?