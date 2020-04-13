А много будут задавать? Ответы на тревожные вопросы родителей по удаленному обучению

На каких площадках в интернете будут работать дети?

В школах Алтайского края используют разные интернет-ресурсы, где будут проходить онлайн-занятия с учениками. Педагоги уже информировали и родителей, и детей, на каких площадках будет заниматься именно их класс. Публикуем самые популярные образовательные площадки в нашем регионе и рассказываем об их возможностях.

РИС "Сетевой край. Образование" . Ресурс позволяет публиковать расписание занятий, задания по предметам, имеет встроенную почтовую систему. Учитель может сделать массовую рассылку или отправить индивидуальное сообщение определенному обучающемуся. В свою очередь, и ученик может отправить сообщение преподавателю, в том числе и выполненные задания. При получении сообщения система просигнализирует об этом. Посредством обмена почтовыми сообщениями в рамках системы можно рассылать материалы и задания для самостоятельного выполнения. И родители, и ученики, и учителя могут обмениваться сообщениями.

"Российская электронная школа" . На эту интернет-платформу учителя могут выгружать сценарии своих уроков, материалы к ним, и сами занятия в видеоформате. Уроки и задания есть для всех классов, с 1 по 11, и по всем основным учебным предметам.

"Учи.ру" . Крупная образовательная онлайн-платформа, где есть целая система онлайн-заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. Курсы "Учи.ру" прошли научную и педагогическую экспертизу РАН.

"Яндекс.Учебник" . Это сервис для учителей, рассчитанный на 1-5 классы. Он помогает составить индивидуальное домашнее задание из банка упражнений по самым разным темам, автоматически проверяет его решение, и выдает педагогу полную статистику – сколько времени ребенок потратил на домашнюю работу, какие темы ему сложнее всего даются.

"Фоксфорд" . Настоящая онлайн-школа для старшеклассников, где есть не только видеокурсы и задания для решения, но и индивидуальные занятия с репетиторами онлайн. Очень много курсов для подготовки к ЕГЭ, поступления в специализированные вузы и подготовки к олимпиадам. Есть платные и бесплатные версии.

Coursera . На платформе выложены онлайн-курсы не только от вузов со всего мира, но и от IT-компаний. Помимо лекций в видеоформате, есть чаты с "одноклассниками" и преподавателями, а также домашние задания – тесты и небольшие эссе.