Беспроцентный кредит: на что потратить и кто может его взять

Беспроцентный кредит. Он правда существует?

Да. Чтобы он таким стал, Банк России выделил коммерческим банкам 150 млрд рублей под 4% (а "нагрузку" в 4% им субсидирует государство).

Кредит под 0% выдается на полгода (такой период субсидирования). Если предприниматель возьмет у банка 300 тыс. рублей на выплату зарплат, то по окончании срока он должен будет вернуть эти же 300 тысяч.

Через полгода предприниматель может продлить кредит, но с седьмого месяца он уже будет по льготной ставке 4%.

Кредитный договор оформляется максимально на год. Но все равно первые полгода он будет под 0%, а оставшиеся полгода – под 4%.

Период субсидирования. Кредит под 0% может быть оформлен на период не больше шести месяцев и закончиться должен до 31 декабря 2020 года. Взять его можно уже сейчас и вплоть до 1 октября 2020 года. В случае если кредитный договор заключить в сентябре, то по ставке 0% он будет действовать только три месяца (потому что период субсидирования закончится в конце года).

Предприниматель не может попросить денег сколько хочет. Максимальная сумма беспроцентного кредита определяется на основе:

расчетного размера оплаты труда;

количества работников;

кредитного периода.

Расчетный размер оплаты труда – это МРОТ с районными коэффициентами и надбавками с учетом страховых взносов в фонды. В Алтайском крае это примерно 12 тыс. рублей. Численность работников определяется на основании сведений, которые предприниматель передает в Пенсионный фонд России. Кредитный период должен закончиться не позже 31 декабря 2020 года.