Беспроцентный кредит: на что потратить и кто может его взять

Пандемия коронавируса поставила бизнес не в лучшие условия. Чтобы компании не сокращали штат, правительство РФ приняло решение выдавать предпринимателям кредиты под 0% для выплаты зарплат. Идея прекрасная. Но только банки уже отклонили 80% заявок. "Эта мера работает неэффективно", – заявил президент Владимир Путин во время обращения 15 апреля. И предложил Внешэкономбанку "подстраховать" кредитные организации, чтобы те охотнее давали займы. Что такое беспроцентные кредиты, как их получить и кому они пока не светят – читайте в материале amic.ru.
Да. Чтобы он таким стал, Банк России выделил коммерческим банкам 150 млрд рублей под 4% (а "нагрузку" в 4% им субсидирует государство).
Кредит под 0% выдается на полгода (такой период субсидирования). Если предприниматель возьмет у банка 300 тыс. рублей на выплату зарплат, то по окончании срока он должен будет вернуть эти же 300 тысяч.
Через полгода предприниматель может продлить кредит, но с седьмого месяца он уже будет по льготной ставке 4%.
Кредитный договор оформляется максимально на год. Но все равно первые полгода он будет под 0%, а оставшиеся полгода – под 4%.
Период субсидирования. Кредит под 0% может быть оформлен на период не больше шести месяцев и закончиться должен до 31 декабря 2020 года. Взять его можно уже сейчас и вплоть до 1 октября 2020 года. В случае если кредитный договор заключить в сентябре, то по ставке 0% он будет действовать только три месяца (потому что период субсидирования закончится в конце года).
Предприниматель не может попросить денег сколько хочет. Максимальная сумма беспроцентного кредита определяется на основе:
- расчетного размера оплаты труда;
- количества работников;
- кредитного периода.
Расчетный размер оплаты труда – это МРОТ с районными коэффициентами и надбавками с учетом страховых взносов в фонды. В Алтайском крае это примерно 12 тыс. рублей. Численность работников определяется на основании сведений, которые предприниматель передает в Пенсионный фонд России. Кредитный период должен закончиться не позже 31 декабря 2020 года.
Представители малых и средних предприятий из числа наиболее пострадавших отраслей. К ним относят:
- авиа- и автоперевозчиков;
- культуру, организацию досуга и развлечений (в том числе деятельность по демонстрации фильмов);
- фитнес и спорт;
- турагентства и другие компании из туриндустрии;
- гостиничный бизнес;
- общепит;
- коммерческие организации допобразования;
- организаторов конференций и выставок;
- компании, которые оказывают бытовые услуги населению (ремонт, химчистка, салоны красоты и парикмахерские);
- деятельность в области здравоохранения (стоматологическая практика).
Но взять могут не все. И вот почему.
Из наиболее пострадавших субъектов МСП это касается только тех компаний, которые:
- подходят под понятие "малое предприятие" и "микропредприятие" согласно постановлению правительства № 422, в котором содержатся утвержденные правила получения субсидии. То есть организации или ИП, где трудятся до 15 или до 100 человек соответственно (согласитесь, далеко не каждое авиапредприятие может подойти под этот критерий);
- на момент подачи заявки отработали не менее года в отрасли, относящейся к перечню наиболее пострадавших (см. карточку № 2);
- не находятся на стадии банкротства и их деятельность не приостановлена.
Однако, возможно, это и ненадолго. В обращении к россиянам 15 апреля президент Владимир Путин призвал правительство расширить программу до средних и крупных предприятий. Когда это будет – неизвестно. Есть вероятность, что скоро получить беспроцентные кредиты смогут больше предпринимателей.
Нужно обратиться в банк, с которым организация сотрудничает по зарплатному проекту, и оставить заявку на льготное кредитование. Сделать это можно и в электронном виде. Некоторые банки заранее формируют предложения для клиентов (так называемый предодобренный кредит). Информацию об этом можно увидеть в личном кабинете на сайте кредитной организации. Если не нашли – обратитесь сами.
Как пояснили amic.ru в барнаульском отделении Центробанка, кредитные организации могут запросить дополнительные документы у заемщика. Хотя ряд банков уже сейчас выдают кредиты по минимальному пакету документов.
Кредитный договор нужно заключить в период с 30 марта по 1 октября 2020 года на срок не больше одного года, говорится в постановлении правительства.
После того как заявку одобрят, банк направит деньги заемщику. Одной суммой или несколько раз небольшими траншами – решает банк. Сейчас кредитные организации определяют механизмы своей работы с предпринимателями. К примеру, Сбербанк уже заявил, что будет выдавать деньги каждый месяц согласно зарплатным спискам.
Да, могут. Банк выдает кредит клиенту только после тщательной оценки его надежности.
- В первую очередь проверят, соответствует ли компания обозначенным в постановлении правительства требованиям (см. карточки № 2 и № 3).
- Банк может обратить внимание на ОКВЭД (классификатор деятельности). Ведь при регистрации ООО или ИП можно указать несколько кодов экономической деятельности, но всегда есть основной, который наиболее отражает работу предпринимателя. Вот именно этот код и должен относиться к тем 10 отраслям, которые попали в перечень пострадавших (см. карточку № 2).
- Большую роль играет и хорошая кредитная история предпринимателя.
При соблюдении всех необходимых требований со стороны банка есть шансы получить беспроцентный кредит на зарплату.
Так делать нельзя, ведь характер кредита – целевой. То есть деньги обязательно должный уйти на зарплаты сотрудников и страховые отчисления с нее.
По этой программе банки должны каждый месяц направлять отчет в Минэкономразвития, которое и выделяет субсидии. Здесь не будет ситуаций, когда банк просто зачислит средства на расчетный счет компании и забудет об этом. Наоборот, он проследит за тем, чтобы деньги ушли по назначению физическим лицам.
"Получить такие кредиты могут только компании из списка особо пострадавших отраслей. При этом представители малого и среднего бизнеса любой отрасли могут получить или рефинансировать кредиты по ставке 8,5% годовых на срок до трех лет по программе стимулирования кредитования МСП. Эти деньги предприниматели вправе потратить на что угодно. В целом Банк России предоставил ликвидность в объеме 675 млрд рублей банкам, кредитующим малых и средних предпринимателей", – сообщила управляющий барнаульским отделением Банка России Татьяна Винокурова.
Если вы соответствуете критериям и условиям выдачи, но вам почему-то отказали, то обратитесь за помощью в управление развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края либо позвоните на горячую линию 8-800-222-8322.
Там можно проконсультироваться по всем мерам поддержки бизнеса и изменениям в законодательстве, а также оставить комментарий, если у вас возникла претензия по работе кредитной организации. "Мы обязуемся, что в каждом случае эти вопросы будем рассматривать", – отметил начальник управления Александр Евстигнеев во время пресс-конференции 14 апреля.
Также Алтайский фонд микрозаймов сегодня предлагает предпринимателям кредиты (в том числе на зарплаты) под 3%. "Поэтому если есть необходимость в привлечении таких заемных средств, также можете обратиться по номеру горячей линии и получить все консультации там", – добавил Евстигнеев.
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