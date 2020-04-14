Ежемесячные выплаты семьям с детьми: кому положены и как получить

Недавно Владимир Путин пообещал, что семьям с детьми до трех лет в ближайшем будущем начнут выплачивать дополнительное денежное пособие (5 тысяч рублей в месяц). Соответствующий указ президент подписал на прошлой неделе. Кто именно может рассчитывать на эту помощь от государства, сколько месяцев будут платить и как получить эти деньги – читайте в материале amic.ru.

1 Кто может рассчитывать на выплаты? Семьи, которые получили право на материнский капитал до 1 июля 2020 года и чьим детям еще нет трех лет. В Алтайском крае таких семей более 38 тысяч, а детей – больше 45 тысяч, сообщили в алтайском отделении ПФР.

2 Сколько заплатят? Ежемесячная выплата на одного ребенка до трех лет составляет 5 тыс. рублей. Пособие назначается на три месяца – с апреля по июнь 2020 года. Если у вас двое детей этого возраста, то за весь период ваша семья получит 30 тыс. рублей, а если трое – 45 тыс. рублей.

3 А если ребенку исполнится в течение этих трех месяцев 3 года? Выплаты предназначаются на детей до трех лет. Предположим, что вашему ребенку исполнится три года в мае. Тогда деньги вы получите только за два месяца – апрель и май (то есть 10 тысяч). А в июне – уже нет.

4 Что если ребенок только родится в мае 2020 года? Допустим, вы подали заявление в августе. В таком случае вы получите 10 тыс. рублей единовременно: по 5 тыс. рублей за май и июнь.

5 А материнский капитал из-за выплат уменьшится? Нет. Новые выплаты – это дополнительная финансовая поддержка семей из федерального бюджета. Поэтому не переживайте, размер материнского капитала останется прежним.

6 А если мы потратили маткапитал. Нам положена выплата? Да. Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. Даже если вы израсходовали средства по сертификату, то все равно можете претендовать на дополнительную финансовую поддержку.

7 Как получить эти выплаты? Наверное, придется бегать и бумажки собирать... Нет, не нужно. Для получения выплат достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно. Более того, большинство семей управления ПФР в города и районах края обзвонят персонально. "Для оптимизации процесса мы предприняли и предпринимаем все меры, чтобы уведомить владелиц сертификата о праве на выплату", – пояснил Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю.

8 Так уже пора спешить? Апрель скоро закончится... Как раз нет. В распоряжении семей есть почти шесть месяцев, чтобы подать заявление на эту меру поддержки. Обратиться за деньгами можно вплоть до 1 октября 2020 года. И если вы это сделаете после июня, то все равно вам положены выплаты за три месяца. Поэтому не переживайте – деньги получат все. Но если потребность в них есть именно сейчас, то никто не запрещает вам подать заявление в апреле.

9 Допустим, напишу заявление. А где забрать деньги? Ходить за ними тоже никуда не нужно. При оформлении заявления вам предложат указать номер счета, куда нужно перечислить деньги. Будьте внимательны при заполнении этих данных!