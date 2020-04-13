Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 15

Зараженных в Алтайском крае уже 36, один из них по-прежнему в тяжелом состоянии. Салоны красоты не откроются до конца апреля, в частных клиниках можно будет платно сдать тест на коронавирус, а пасхальные богослужения пройдут в новом формате. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
Еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Женщина заразилась в Барнауле после контакта с уже заболевшей, еще один случай подтвердили у молодого человека в Бийске. Вероятно, речь идет о вернувшемся из Москвы мужчине, о котором накануне писали СМИ наукограда.
География зараженных уже давно не ограничивается Барнаулом. Заболевшие — это жители Заринска, Бийска, Павловска, Рубцовска, а также Первомайского и Крутихинского районов.
Всего на 13 апреля в регионе зарегистрировано 36 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших – трое детей.
Один человек по-прежнему находится в тяжелом состоянии, у пяти пациентов состояние средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме. Как сообщили в краевом минздраве, лишь в 11 случаях у больных диагностирована пневмония. По словам министра Дмитрия Попова, многие пациенты даже не подозревали, что они заражены, так как болезнь проходила бессимптомно.
Напомним, трое зараженных уже выздоровели и находятся дома.
По данным оперштаба на 13 апреля, в крае 918 человек находятся под медицинским наблюдением, в том числе девять иностранцев. Сняли с наблюдения 5365 человек. Всего в регионе на коронавирус проверили уже 10 тысяч человек.
Уже в апреле в Барнауле можно будет сдать платный тест на коронавирус. Роспотребнадзор выдал разрешение на проведение платных анализов четырем частным медицинским центрам краевой столицы. Пройти тестирование можно будет в клиниках "Галатея", "Хелми", "ДНК-Диагностика" и "Здоровье". Одна из организаций уже готова начать работу 20 апреля. Раньше невозможно, так как тест-системы еще не поставлены. Сколько будет стоит такая проверка — не сообщается.
Плановых приемов в медицинских учреждениях Алтайского края в ближайшее время не будет. Это опять-таки необходимо для того, чтобы не допустить "скученность людей" и предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Хотя действуют исключения. Например, профосмотр могут пройти те, кому необходим допуск на работу, либо те, кто проходят призывную комиссию.
Министр здравоохранения Дмитрий Попово уточнил, что узкие специалист продолжат работать и принимают пациентов с острыми болями хроническими заболеваниями. Также он опроверг слухи о том, что в на время режима самоизоляции в регионе прекратили делать аборты.
Алтайские медработники, которые задействованы в оказании помощи больным коронавирусом, в апреле получат от государства дополнительные выплаты. Таких людей в крае как минимум больше сотни.
Регион уже получил 91 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас завершаются расчеты, деньги в ближайшее время будут доведены до медучреждений. В апреле врачи получат деньги за март.
Размер выплаты различаются: врачам больниц - по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи – по 50 тысяч, а младшему медперсоналу и водителям – по 25 тысяч. Также для врачей установят дополнительные страховые гарантии. Такие же, как у военнослужащих.
Салоны красоты и парикмахерские в Алтайском каре не смогут открыться еще две-три недели, заявила заместитель главы краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, эти организации относятся к среднему риску по распространению инфекции. Ведь мастер довольно тесно контактирует с клиентом во время выполнения косметических процедур. Пока число зараженных в крае увеличивается, открывать салоны нельзя. В общем, без стрижки и маникюра придется прожить почти месяц.
Хотя ранее представители индустрии красоты заявляли, если губернатор не разрешит им работать, то многие мастера попросту уйдут оказывать услуги на дому.
В Барнауле продолжают опрыскивать раствором хлора дороги и тротуары. В ночь на 14 апреля машины проедут по улицам Анатолия, Гоголя, Загородная, Кутузова, Никитина, Партизанская, Ползунова, Пушкина, Интернациональная, Короленко, Папанинцев, Чкалова, Герцена, Пролетарская, Тихонова, Кауфмана, Фомина, 6-я Нагорная, Ломоносова, переулкам М. Прудской и Ядринцева, Южному и Лесному трактам, проспекту Красноармейский.
Барнаульцев просят проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц. А также по возможности убрать машины с проезжей части. Обработка начнется в 23:00.
Из-за пандемии коронавируса пасхальное богослужение в Барнауле пройдет в новом формате. Свечи 18 и 19 апреля — в субботу и воскресенье - можно будет купить и возжечь на прихрамовой территории. Там же пройдет освящение пасхальной еды. Если храм не позволяет вместить большое количество людей, то богослужения проведут на свежем воздухе. Если опасаетесь идти в церковь на пасхальное богослужение, то посмотреть его будет можно онлайн — трансляцию будут транслировать местные телеканалы.
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Комментарии
Живу в пос.Лесной (Что за власихой) У нас часто катается 20ка, очень часто, и она битком набитая. Вопрос...будет ли обрабатываться эта трасса? Мы -часть города как бэ...А про нас забыли кажется? В наш лес и к соседям, часто вижу машины городские, лезут, бегут с города укрыться у нас....и нифига не радует, что заразу к нам прут а бороться с ней здесь власти похоже не намерены.