Без света и воды. Придут ли на помощь электрик и сантехник, если кругом самоизоляция

У жительницы Барнаула взорвался чайник. Из-за короткого замыкания в ее квартире частично не было света и не работали розетки. Вот только вызванный на дом электрик не пришел – испугался коронавируса, рассказала девушка amic.ru. "Второй день в комнате нет света. В "аварийке" нашей управляющей компании мне сказали, что электрик не сможет приехать, так как беспокоится из-за коронавируса и режима изоляции. Что делать? Так и сидеть без света, пока эпидемия не закончится?". Конечно же, мы попросили разъяснений и вот что нам рассказали.

Отвечает пресс-служба администрации Барнаула

Электрик не прав, уверили amic.ru в администрации Барнаула. Все компании, связанные с системой ЖКХ, входят в число жизнеобеспечивающих предприятий непрерывного действия. А потому даже во время режима самоизоляции управляющие компании продолжают работать, хоть и в усеченном режиме. В частности, не работают паспортные столы и не ведется личный прием граждан. Но на все аварийные вызовы жильцов обязаны реагировать если не сами УК, то вызывать аварийные бригады, так как отсутствие света и воды – это аварийная ситуация.



Госинспекция Алтайского края на период режима самоизоляции рекомендовала управляющим компаниям организовать график дежурств ответственных лиц, чтобы обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы и надлежащим образом выполнять возложенные на УК задачи.



При этом сотрудники, которые приедут на помощь горожанам, должны быть в защитных масках и перчатках.

Если управляющая компания игнорирует ваш вызов, можно пожаловаться в комитет ЖКХ Барнаула: 8 (3852) 37-05-01 или на телефон горячей линии в Госинспекцию Алтайского края: 8 (3852) 56-64-32.