Власти рассказали, как поддержат алтайский бизнес в кризисной ситуации

Алтайский бизнес оказался в непростой ситуации из-за коронавируса. Даже для тех предприятий, которые возобновили работу, неделя простоя не прошла бесследно. Не говоря уже об организациях, которым не разрешат открыться еще несколько недель. Чтобы спасти компании от закрытия и банкротства, власти Алтайского края на местном уровне прорабатывают меры поддержки как для крупного, так и для малого и среднего бизнеса. Но пока далеко не все идеи воплощены в жизнь.

Разработка по-крупному

Продуманные властями варианты помощи предприятиям затронули преимущественно сектор малого и среднего бизнеса. Однако и крупные организации тоже ощутили на себе последствия нерабочей недели и нуждаются в поддержке. Поэтому краевой Союз промышленников внес свои предложения, которые помогут пережить это трудное время. Среди них – налоговые каникулы, субсидирование процентной ставки, кредиты на зарплату работникам.

"Ведь все равно неделю предприятия простояли. Сегодня 86% сотрудников работают, 14% на удаленке или в отпусках. Несколько предприятий стоят. Но в основном вся промышленность работает", – отметил Александр Климин, вице-губернатор Алтайского края.

Предложения, предложенные алтайскими компаниями, были проанализированы и отправлены в федеральные министерства для рассмотрения. "В ближайшее время правительство РФ примет второй пакет мер, которые могут быть направлены на поддержку промышленных предприятий", – предполагает Климин.

На территории Алтайского края также прорабатывают возможность внесения изменений в постановление № 237 о развитии инвестиционной деятельности. "Ряд мер призваны помочь нашим предприятиям в кризисных ситуациях", – добавил вице-губернатор. Также рассматривается возможность рефинансирования уже выданных кредитов.

МСП без поддержки не оставят

Правительство РФ уже приняло несколько решений, которые должны помочь представителям МСП, наиболее пострадавшим из-за коронавируса. Речь идет о переносе и снижении страховых взносов, льготном кредитовании, отсрочке по оплате налогов и так далее.

Как отметил Александр Евстигнеев, начальник Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, для Алтайского края это, безусловно, важно. Ведь, по его словам, в регионе 80 тыс. субъектов МСП, что составляет 80% всех компаний региона. Поэтому их поддержка сейчас разрабатывается и на местном уровне.

Лицензия бесплатно

Для алтайских магазинов и общепита на год продлили лицензии на продажу алкоголя. Это коснется не всех организаций, а только тех, у кого она истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Им теперь переживать об этом не стоит – лицензию продлят автоматически и бесплатно. На минуточку – этот документ стоит 65 тыс. рублей.

Кредиты под низкий процент

"Уже ввели для пострадавших отраслей новые кредитные продукты под 3%, начали принимать решения по отсрочке и переносу уплаты по действующим займам. Таких решений было принято за последние 1,5-2 недели более 50. Ни одного отказа нет, все обращения мы удовлетворили в полном объеме, перенесли срок платежей на 3-4 месяца. И эта работа будет продолжена", – рассказал Александр Евстигнеев.

Поручительство для нуждающихся

Региональная гарантийная организация (РГО) ввела новый продукт, практически обнулив платежи по тарифу за предоставление гарантийной поддержки. "Если предприятию не хватает собственных средств или имущества для обеспечения займов в банковских структурах, мы можем предоставить соответствующее поручительство", – добавил Евстигнеев.

Мораторий на проверки

Также в крае предприятия освободили от всех видов проверок (за исключением проверок Роспотребнадзора, который следит за тем, что компании соблюдали меры профилактики из-за коронавируса).

В поисках баланса

Это то, что принято. Но предложения от бизнеса еще продолжают поступать. "Любое решение, направленное на поддержку, связано с оценкой тех затрат, которые может получить краевой бюджет. И сегодня даже по скромным прогнозам выпадающие доходы бюджета Алтайского края будут на уровне 18 млрд рублей. Те меры поддержки, которые предлагаются, приведут к неизбежному росту этих выпадающих доходов. Поэтому мы сегодня занимаемся тем, что прорабатываем подходы, которые бы сохранили баланс интересов всех причастных сторон в этом вопросе", – пояснил Александр Евстигнеев.

Поддержка на будущее

Субсидии на оборудование

В программе ускоренного экономического развития Алтайского края есть предложение, которое в будущем может финансово помочь предприятиям среднего и малого бизнеса. "Это субсидирование части затрат на оборудование, приобретаемое компанией. Мы понимаем, что не все предприятия будут покупать его в текущем году. Многие эту работу по модернизации проводили в 2019-м. И нами принято решение, что те затраты, которые были сделаны в предыдущий период, также попадут под эту программу и предприятия могут заявляться на субсидирование произведенных ранее затрат", – добавил Евстигнеев.

Налог для самозанятых как поддержка

В Алтайском крае с 1 июля заработает система налогообложения для самозанятых. Многие предприниматели посчитали это неуместным, когда из-за пандемии люди и без дополнительных плат переживают не лучшее время. Однако местные власти рассматривают это как вариант поддержки бизнеса.

"Это не новый налог. Это новый режим налогообложения, переход на него – добровольный. Те граждане, кто работали в тени, пострадали вдвойне, так как не могут претендовать на меры господдержки. Ну и индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных рабочих, смогут перейти на режим самозанятых и оптимизировать систему налогообложения с 6% на 4%. Я думаю, что целый ряд действующих предпринимателей этим воспользуются", – добавил Евстигнеев.

Однако все же такой режим подойдет не всем. Ведь чтобы стать самозанятым, нужно иметь годовой оборот, не превышающий 2,4 млн рублей.

Электроэнергия станет дешевле

Сбытовые энергокомпании фиксируют снижение собираемости платы по муниципалитетам края на 10-30%. Как отметил Климин, все эти неплатежи могут сказаться на энергетиках и предприятиях ЖКХ.

"Непринятие мер на уровне оптового рынка электроэнергии и мощности в целях замены предоплаты на постоплату может привести к коллапсу, когда сетевые компании начнут терпеть огромные убытки и банкротиться. Этого допустить нельзя. Поэтому мы предложили заменить систему оплату на оптовом рынке. Плюс пересмотреть оптовую цену продажи электроэнергии и "вычистить" ее от различных надбавок, которые идут на создание новых энергомощностей и ряд мероприятий. По нашим оценкам, это может снизить оптовую цену как минимум на 40%, что в текущей ситуации может стать достаточно неплохим выходом из ситуации", – заявил Климин.

Куда бизнесу обратиться за помощью?

Единая горячая линия управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры – 8-800-222-8322. Здесь разъяснят положения федеральных и региональных нормативных правовых актов, принятых из-за коронавируса.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218. Здесь расскажут подробнее о поддержке малого и среднего бизнеса в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса. Консультирование осуществляется ежедневно с 9:00 до 17:00.

Горячая линия Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150. Здесь проконсультируют, как вести экспортный бизнес в условиях распространения коронавирусной инфекции. Подробнее – на странице оперштаба РЭЦ.

Единый контакт-центр ФНС: 8-800-222-22-22. На базе УФНС России по Алтайскому краю создан региональный ситуационный центр (РСЦ). Специалисты центра рассматривают обращения налогоплательщиков. Обратиться можно через личный кабинет, а также электронный сервис на сайте службы.