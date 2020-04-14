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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 16

, ИА "Амител"
Главное за 14 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Число зараженных в Алтайском крае достигло 37 человек. Магазинам бесплатно продлили лицензии на продажу алкоголя, туристов Белокурихи хотят освободить от курортного сбора, а на дорогах региона из-за самоизоляции снизилась аварийность. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 37

Еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Очередной инфицированный – житель Барнаула. Всего в регионе официально зарегистрировано 37 случаев заражения COVID-19. Среди них – трое детей. При этом троих уже выписали из больницы.

Шесть человек заразились за пределами региона (в том числе двое – из-за рубежа), 24 случая выявили по контакту с заболевшими, остальные были обнаружены при обследовании по клиническим показаниям. 

29 человек – барнаульцы, остальные инфицированные родом из Павловска, Заринска, Рубцовска, Бийска, Первомайского и Крутихинского районов. 

Как уточнили в оперштабе, на 14 апреля под наблюдением врачей в Алтайском крае находится 874 человека. Сняли с контроля 5439 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 10 тыс. граждан.

2
Курортный сбор хотят отменить

У людей и так с деньгами сейчас все не просто. Поэтому отмена курортного сбора пойдет на руку как самим отдыхающим, там и курортам, считают в Совете Федерации. 

По словам вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, в условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации нельзя гарантировать, что в отелях и санаториях будет полная загрузка и прибыльность. Законопроект, который позволит регионам временно остановить взимание "туристического налога", уже внесли в Госдуму. Если инициативу одобрят, то регионы будут сами решать, на какой срок им приостанавливать курортный сбор.

В Алтайском крае его платят только в Белокурихе. Сейчас из-за введенных ограничений там вообще нет туристов.

3
Спасение от сокращения

Из-за временной остановки промышленных предприятий в Алтайском крае более 10 тысяч человек могли потерять работу. Но все обошлось – губернатор разрешил многим организациям возобновить производство. 

Почти все промышленные предприятия региона вернулись к нормальной деятельности. Но у части нет заказов, а потому работа стоит. Речь идет, к примеру, о швейном производстве, которое не переориентировалось на пошив масок и медицинских халатов.

Крупные промышленные предприятия региона пока не испытывают серьезных проблем из-за простоя. Власти считают, что негативные последствия в отрасли могут проявиться не раньше, чем в конце мая. 

Несмотря на это, правительство региона уже сейчас продумывает меры поддержки таких предприятий. 

4
Магазинам продлили лицензии. Бесплатно

Продуктовые и специализированные алкогольные магазины, а также общепит избавили от необходимости платить за лицензию на продажу алкоголя. Это еще одна мера поддержки бизнеса из-за пандемии.

Всем, у кого срок истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года, ее продлили автоматически и бесплатно. На год. Кстати, документ такой не из дешевых – он стоит 65 тысяч рублей.

Однако коснется это не всех компаний. А только тех, у кого лицензия истекает до конца 2020 года. Таких чуть больше 300.

5
Стройки кризис переживут

Бить тревогу и спасать строительную сферу Алтайского края пока рано, заявил заместитель губернатора Александр Климин. В конце марта стройка в Алтайском крае замерла, однако после указа Виктора Томенко работы возобновились. Сейчас ситуация стабилизировалась, у застройщиков есть задел, они обеспечены строительными материалами местного производства. Снижения спроса на жилье не наблюдается. Какие-то прогнозы и оценки можно будет делать через месяц.

6
Коронавирус снизил аварийность на дорогах

Ограничительные меры из-за коронавируса в Алтайском крае снизили аварийность на дорогах. В краевом управлении ГИБДД сообщили, что в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го ДТП стало меньше на 7,8%, а погибших – на 44,4%.

А вот с 1 по 13 апреля, когда основная часть людей сидела дома, в регионе произошло 42 ДТП: погиб один человек и 53 были ранены. В прошлом году за первые две недели апреля в авариях погибли сразу 9 человек и 106 пострадали. 

7
Бизнес попросил помощи

Председатель "Партии малого бизнеса России" в Алтайском крае Сергей Калиниченко выступил с обращением к губернатору Виктору Томенко и попросил помочь малому и среднему бизнесу.

Несмотря на все предложенные властями меры поддержки, он предлагает, к примеру, до конца 2020 года всех субъектов МСП освободить от налогов и сборов, компенсировать расходы на выплату зарплаты, возместить деньги за аренду.

Среди предложений есть и вариант отмены всех таможенных пошлин и сборов, предоставления возможности получать беспроцентный кредит для всех предпринимателей. Калиниченко предлагает снизить оплату ЖКХ на 50%, разрешить получать кредиты под 0% даже после завершения пандемии, а если этот период продлится – ввести режим ЧС.

8
Не выходите из дома ночью

В Барнауле продолжают опрыскивать раствором хлора дороги и тротуары. В ночь на 15 апреля машины проедут по улицам Пионерской, Мусоргского, Чайковского, Куйбышева, Центральной, Новостройка, Фурманова, Власихинской, Советской Армии, Матросова, Меланжевой, Бехтерева, Полярной, 80-й Гвардейской Дивизии, Червонной, Телефонной, Солнцева, проспектах Коммунаров и Дзержинского, переулку Геблера, Павловскому тракту, дороге от села Мохнатушка.

Барнаульцев просят проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц. А также по возможности убрать машины с проезжей части. Дезинфекция начнется в 23:00. 

9
В качестве информационной профилактики

Хотите побольше узнать и получше разобраться в ситуации и вопросах поддержки – вам в эту карточку. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе на случай, если вы этого еще не знали или забыли. Например:

Режим самоизоляции. Что почитать об этом?

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Какой нагрузкой для алтайских провайдеров обернулась самоизоляция.

А еще посмотрите "Переговорку" с Александром Суриковым. Экс-губернатор объяснил, как край стал дотационным, почему для главы региона Томенко он не соперник, а обнуление сроков Путина – правильное решение.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

14.04.2020 19:35
- гость -

Легче стало деду, реже стал дышать

14.04.2020 19:42
Гость

Алкогольные магазины и так проблем не знали. они же не простаивают даже в карантин, им то зачем помогать)))

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