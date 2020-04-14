Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 16

Число зараженных в Алтайском крае: 37

Еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Очередной инфицированный – житель Барнаула. Всего в регионе официально зарегистрировано 37 случаев заражения COVID-19. Среди них – трое детей. При этом троих уже выписали из больницы.

Шесть человек заразились за пределами региона (в том числе двое – из-за рубежа), 24 случая выявили по контакту с заболевшими, остальные были обнаружены при обследовании по клиническим показаниям.

29 человек – барнаульцы, остальные инфицированные родом из Павловска, Заринска, Рубцовска, Бийска, Первомайского и Крутихинского районов.

Как уточнили в оперштабе, на 14 апреля под наблюдением врачей в Алтайском крае находится 874 человека. Сняли с контроля 5439 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 10 тыс. граждан.