Свадьба во время пандемии. Можно ли жениться и разводиться?

Пандемия коронавируса изменила планы сотни молодоженов Алтайского края, которые хотели пожениться весной 2020. Из-за ограничительных мер более 600 пар уже перенесли свадьбы на лето, рассказала Оксана Грохотова, начальник управления юстиции Алтайского края. Так можно ли зарегистрировать брак во время пандемии, как быть тем, у кого свадьба в мае, и возможно ли провести эту процедуру онлайн – читайте в материале amic.ru.

1 Хочу жениться. Можно? Да. Но сейчас заключают браки только те пары, которые не смогли перенести церемонию (например, из-за форс-мажорных ситуаций или из-за скорого рождения ребенка). Таких пар в марте и апреле немного – всего 120.

2 А остальные решили не жениться? Остальные отложили церемонию: перенесли заявления на лето или более поздний период. В настоящее время в регионе принято решение об ограничении заключения брака в торжественных условиях. Соответственно, только за апрель более 600 пар, которые планировали зарегистрировать брак весной, перенесли свадьбы на период после 1 июня. Из-за этого в крае ожидают свадебный бум летом (когда их и без того много).

3 Свадьба во время пандемии. Как это происходит? Уединенно. Брак регистрируют только в присутствии молодоженов и сотрудников ЗАГСа. Гостей в здание не пускают. Так что если вы хотели сыграть свадьбу в присутствии сотни родственников и друзей – переносите. Во время режима самоизоляции устроить пышное торжество в ЗАГСе у вас не получится.

4 А если свадьба в мае? Переносить? Если у вас есть возможность. По словам Оксаны Грохотовой, традиционно в мае мало свадеб. В 2020-м их было запланировано 145. И уже более половины пар согласились перенести регистрацию брака на более поздние сроки, чтобы отпраздновать этот день так, как хотели: без ограничений и угрозы для здоровья.

5 А в онлайн-режиме пожениться можно? Пока нет. Не разрешает действующее законодательство. Онлайн, через портал "Госуслуги", молодожены могут подать только заявление. "Государственная регистрация акта гражданского состояния имеет явочный характер. И в назначенное время лицам, вступающим в брак, необходимо явиться в ЗАГС, где будет составлена актовая запись, гражданин должен с ней ознакомиться, поставить свою подпись и получить свидетельство о государственной регистрации. Поэтому сейчас ни юридической, ни технической возможности осуществлять онлайн-регистрации в ЗАГСах Алтайского края нет", – пояснила Оксана Грохотова.

6 А как работают ЗАГСы? В режиме сокращенного времени приема граждан. Если вы хотите зарегистрировать рождение ребенка, смерть близкого человека, подать заявление на регистрацию брака или развода, нужно предварительно записаться через портал "Госуслуги" и прийти в назначенное время. Сейчас прием осуществляется только с 8:00 до 12:00. Однако сотрудники работают полный рабочий день.