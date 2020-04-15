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Свадьба во время пандемии. Можно ли жениться и разводиться?

, ИА "Амител"
Коронавирус приведет к свадебному буму летом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса изменила планы сотни молодоженов Алтайского края, которые хотели пожениться весной 2020. Из-за ограничительных мер более 600 пар уже перенесли свадьбы на лето, рассказала Оксана Грохотова, начальник управления юстиции Алтайского края. Так можно ли зарегистрировать брак во время пандемии, как быть тем, у кого свадьба в мае, и возможно ли провести эту процедуру онлайн – читайте в материале amic.ru.

1
Хочу жениться. Можно?
Да. Но сейчас заключают браки только те пары, которые не смогли перенести церемонию (например, из-за форс-мажорных ситуаций или из-за скорого рождения ребенка). Таких пар в марте и апреле немного – всего 120.
2
А остальные решили не жениться?
Остальные отложили церемонию: перенесли заявления на лето или более поздний период. В настоящее время в регионе принято решение об ограничении заключения брака в торжественных условиях. Соответственно, только за апрель более 600 пар, которые планировали зарегистрировать брак весной, перенесли свадьбы на период после 1 июня. Из-за этого в крае ожидают свадебный бум летом (когда их и без того много).
3
Свадьба во время пандемии. Как это происходит?
Уединенно. Брак регистрируют только в присутствии молодоженов и сотрудников ЗАГСа. Гостей в здание не пускают. Так что если вы хотели сыграть свадьбу в присутствии сотни родственников и друзей – переносите. Во время режима самоизоляции устроить пышное торжество в ЗАГСе у вас не получится.
4
А если свадьба в мае? Переносить?
Если у вас есть возможность. По словам Оксаны Грохотовой, традиционно в мае мало свадеб. В 2020-м их было запланировано 145. И уже более половины пар согласились перенести регистрацию брака на более поздние сроки, чтобы отпраздновать этот день так, как хотели: без ограничений и угрозы для здоровья.
5
А в онлайн-режиме пожениться можно?
Пока нет. Не разрешает действующее законодательство. Онлайн, через портал "Госуслуги", молодожены могут подать только заявление. "Государственная регистрация акта гражданского состояния имеет явочный характер. И в назначенное время лицам, вступающим в брак, необходимо явиться в ЗАГС, где будет составлена актовая запись, гражданин должен с ней ознакомиться, поставить свою подпись и получить свидетельство о государственной регистрации. Поэтому сейчас ни юридической, ни технической возможности осуществлять онлайн-регистрации в ЗАГСах Алтайского края нет", – пояснила Оксана Грохотова.
6
А как работают ЗАГСы?

В режиме сокращенного времени приема граждан. Если вы хотите зарегистрировать рождение ребенка, смерть близкого человека, подать заявление на регистрацию брака или развода, нужно предварительно записаться через портал "Госуслуги" и прийти в назначенное время. Сейчас прием осуществляется только с 8:00 до 12:00. Однако сотрудники работают полный рабочий день. 

7
А я хочу развестись. Мне что, теперь терпеть?

Если есть возможность перенести сроки расторжения брака, то терпите. А если нет – развод зарегистрируют. По статистике, разводов в крае стало меньше. В марте 2020 произошло снижение числа разводов по отношению к прошлому году на 15%. Если в марте 2019 их было 870, то в марте 2020 уже 738. В апреле 2020 года снижение количества расторжения брака объективно меньше, потому что многим супругам предлагают обратиться позже, когда режим самоизоляции закончится.

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

15.04.2020 13:40
- гость -

Надо просто жить

15.04.2020 13:57
@@

- Что происходит на свете?
- А просто вирус.
- Просто вирус, полагаете вы?
- Полагаю.
Я ведь и сам, как уже знаете, не хожу,
В ваши уснувшие ранней порою дома.
- Что же со всем этим будет?
- А будет пандемия.
- Будет пандемия, вы считаете?
- Да я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
Этот с картинками вирусов старинный букварь.
- Чем же всё это окончится?
- Будет здоровая жизнь.
- Будет здоровая, вы уверены?
- Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот вами проверен,
Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
- Что же из этого следует?
- Следует жить,
Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, всё это будет носиться?
- Я полагаю, что всё это следует шить!
Следует шить, ибо сколько вирусу не кружить,
Не долговечна его кабала и опала,
Так разрешите же в честь нашей свадьбы,
Руку на танец, сударыня, вам предложить.
Месяц - серебряный шар со свечою внутри,
И медицинские маски по кругу, по кругу,
Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,
И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.

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