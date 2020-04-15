Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 17

Число зараженных в Алтайском крае: 48

Еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Среди них есть и медработник. География распространения COVID-19 расширилась и теперь выглядит так:

34 человека – жители Барнаула;

3 человека – жители Павловского района;

3 человека – жители Крутихинского района;

2 человека – жители Первомайского района;

2 человека – жители Советского района;

1 человек – житель Бийска;

1 человек – житель Заринска;

1 человек – житель Рубцовска;

1 человек – житель Новоалтайска.

Таким образом, на 15 апреля в регионе зарегистрировали 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – пятеро детей. Выздоровели три человека.

По данным оперштаба на 15 апреля, 74 человека находятся под наблюдением врачей. Сняли с наблюдения – 5567 человек. На новую коронавирусную инфекцию в регионе уже проверили более 11 тыс. человек.