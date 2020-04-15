Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 17

Резкий скачок: зараженных в Алтайском крае уже 48 и география продолжает увеличиваться. Молодожены переносят свадьбы с весны на лето, барнаульцам надоело сидеть дома, а общепит требует разрешить им работать. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
Еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Среди них есть и медработник. География распространения COVID-19 расширилась и теперь выглядит так:
- 34 человека – жители Барнаула;
- 3 человека – жители Павловского района;
- 3 человека – жители Крутихинского района;
- 2 человека – жители Первомайского района;
- 2 человека – жители Советского района;
- 1 человек – житель Бийска;
- 1 человек – житель Заринска;
- 1 человек – житель Рубцовска;
- 1 человек – житель Новоалтайска.
Таким образом, на 15 апреля в регионе зарегистрировали 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – пятеро детей. Выздоровели три человека.
По данным оперштаба на 15 апреля, 74 человека находятся под наблюдением врачей. Сняли с наблюдения – 5567 человек. На новую коронавирусную инфекцию в регионе уже проверили более 11 тыс. человек.
20 владельцев кафе и ресторанов написали коллективное письмо на имя губернатора Виктора Томенко. Бизнесмены просят разрешить им поработать. Заведения простаивают уже с 28 марта, у собственников скопились долги перед поставщиками, а нужно еще выплатить сотрудникам зарплату за март. Разрешение на возобновление деятельности эти проблемы, по-видимому, должно решить.
Со своей стороны они обещают, что будут работать до 22:00, контролировать температуру посетителей, делать паузы на санобработку и т.д. Ранее алтайские предприниматели уже писали подобное письмо губернатору. После чего вышел указ главы региона с перечнем сфер, кому разрешили работать.
Другие алтайские города продемонстрировали показатели получше, но не намного. Например, Бийск получил 2,4 балла, а Новоалтайск и Рубцовск – по 2,6 балла.
Алтайские депутаты окажут помощь медработникам и учреждениям здравоохранения. Они за свой счет приобретают респираторы и маски, защитные костюмы и обеззараживающие средства. И призывают к этому присоединиться бизнесменов или тех, у кого есть такая возможность.
В общем, средства защиты и медикаменты можно передать в реготделение "Единой России", а оттуда сотрудники Минздрава развезут их по больницам. Также можно перечислить деньги в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Подробнее – здесь.
Сибирский фанерный комбинат в Заринске начал производить защитные многоразовые маски. Первые изделия уже поступили на предприятия края.
В день производят около 3 тыс. штук. Их шьют из стопроцентного хлопка, используют плотную бязь. Маски получаются двухслойные, на завязках. Оптовая цена – 20-30 рублей за штуку. Комбинат планирует поставлять эти средства защиты и в соседние регионы.
Жениться во время пандемии можно. Так в марте и апреле в Алтайском крае сделали 120 пар. Но вот только регистрация брака теперь проходит в уединении – без гостей. На это идут не все, поэтому уже сейчас органы ЗАГС отмечают, что более 600 пар перенесли дату бракосочетания с весны на период после 1 июня 2020 года, как и рекомендовало федеральное правительство. Поэтому летом нас ждет свадебный бум.
Несколько десятков туристов, которые находились в Таиланде и Индонезии, приедут в Алтайский край 15 апреля.
Власти Казахстана организовали чартер для своих граждан и захватили с собой россиян, которые живут в соседних с Казахстаном регионах. Наш край – один из них.
В аэропорту Усть-Каменогорска их встретят представители российского генконсульства, затем россиян посадят в автобусы и повезут на границу с РФ, где их будет ждать представитель МИД в Барнауле.
Туристов разместят на домашнем карантине или в обсерваторе на территории Первомайского района.
В Барнауле продолжают опрыскивать раствором хлора дороги и тротуары. В ночь на 16 апреля машины проедут по улицам Союза Республик, Крупской, Мерзликина, Челюскинцев, Чеглецова, Аносова, Балтийской, Взлетной, С. Ускова, Лазурной, Шумакова, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Островского, Новгородской, Энтузиастов, Хлеборобной, Жасминной, Просторной, 280-летия Барнаула, 65 лет Победы, С. Семенова, Бабуркина, Сельскохозяйственной, Автотранспортной, Заринской, 42-й Краснознаменной Бригады, Транзитной, Трактовой, Дальней, Новосибирской. Также будут обработаны межквартальные проезды на улице Малахова и на Павловском тракте.
Состав, которым обрабатывают дороги, готовят специалисты Барнаульского водоканала под контролем Центральной аналитической лаборатории предприятия и лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края, сообщили в администрации.
Барнаульцев просят проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц. А также по возможности убрать машины с проезжей части. Дезинфекция начнется в 23:00.
Хотите побольше узнать и получше разобраться в ситуации и вопросах поддержки – вам в эту карточку. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе на случай, если вы этого еще не знали или забыли. Например:
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- власти придумали, как поддержать алтайский бизнес;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- можно ли рассчитывать на возврат денег за путевки из фонда туроператора;
- что делать, если работодатель отправляет в отпуск без содержания;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию, если выходить нельзя и почта не работает;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим самоизоляции. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в период самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
Что почитать?
Как жители Заринска отреагировали на коронавирус.
Что происходит с ценами на аренду квартир.
Комментарии
Народ сидит без денег, конечно они работать будут, а не дома сидеть, тем более разрешили работать. Хоть и не всем конечно.
После вчерашних прогулок к концу следующей недели ждите.
Сами виноваты. Не проголосовали за путинские поправки- теперь терпите.
У нас в глубинке есть поселения, где нет зараженных, туда никто из инфицированных и заграниц не приезжал, там тоже в школах дистанционное обучение и закрыта работа малого бизнеса?
15.04.2020 18:55
- гость -
У России совсем другой график.
Италия от 1000 до 10000 - 8 дней.
Россия от 1000 до 10000 - 13 дней.
15.04.2020 18:55
- гость -
У России совсем другой график.
Италия от 1000 до 10000 - 8 дней.
---------
11 дней
15.04.2020 19:36
- гость -
8 дней - это данные ВОЗ. В США - 6 дней.
8 дней - это данные ВОЗ.
---------
где ссылка?
15.04.2020 19:03
Проходимец
Сами виноваты. Не проголосовали за путинские поправки- теперь терпите.
У вас хоть один комент без Путина есть, или он даже в том что вы такой родились виноват)))
15.04.2020 20:03
Я
Вы не в курсе или в доле?
Ну что вы беситесь, если завтра скажут, что в АК выявили ещё 200 человек выявили (просто больше тестов провели) , во первых вы в это поверите, и вовтроых что от этого изменится?
15.04.2020 22:46
месный
про вас все уже в курсе. для остальных:
Свет погас,
упал забор,
У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили
Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино,
Наступили вы в г%вно…
У любого катаклизма объяснение одно…
Знает каждый демократ –
Это Путин виноват!
15.04.2020 20:03
Я
у них Родина - не Россия
Свет погас,
упал забор,
У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили
Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино,
Наступили вы в г%вно…
У любого катаклизма объяснение одно…
Знает каждый деградант
Это козни строит Трамп