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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 17

, ИА "Амител"
Главное за 15 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Резкий скачок: зараженных в Алтайском крае уже 48 и география продолжает увеличиваться. Молодожены переносят свадьбы с весны на лето, барнаульцам надоело сидеть дома, а общепит требует разрешить им работать. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 48

Еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Среди них есть и медработник. География распространения COVID-19 расширилась и теперь выглядит так:

  • 34 человека – жители Барнаула;
  • 3 человека – жители Павловского района;
  • 3 человека – жители Крутихинского района;
  • 2 человека – жители Первомайского района;
  • 2 человека – жители Советского района;
  • 1 человек – житель Бийска;
  • 1 человек – житель Заринска;
  • 1 человек – житель Рубцовска;
  • 1 человек – житель Новоалтайска. 

Таким образом, на 15 апреля в регионе зарегистрировали 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – пятеро детей. Выздоровели три человека.

По данным оперштаба на 15 апреля, 74 человека находятся под наблюдением врачей. Сняли с наблюдения – 5567 человек. На новую коронавирусную инфекцию в регионе уже проверили более 11 тыс. человек.

2
Общепит хочет работать

20 владельцев кафе и ресторанов написали коллективное письмо на имя губернатора Виктора Томенко. Бизнесмены просят разрешить им поработать. Заведения простаивают уже с 28 марта, у собственников скопились долги перед поставщиками, а нужно еще выплатить сотрудникам зарплату за март. Разрешение на возобновление деятельности эти проблемы, по-видимому, должно решить.

Со своей стороны они обещают, что будут работать до 22:00, контролировать температуру посетителей, делать паузы на санобработку и т.д. Ранее алтайские предприниматели уже писали подобное письмо губернатору.  После чего вышел указ главы региона с перечнем сфер, кому разрешили работать. 

3
А барнаульцам не сидится дома
Жители краевой столицы хуже других в Алтайском крае соблюдают самоизоляцию. Это следует из данных сервиса "Яндекса" на 15 апреля. Алгоритм оценил нас на 2,3 балла. Это значит, что на улицах очень много людей.

Другие алтайские города продемонстрировали показатели получше, но не намного. Например, Бийск получил 2,4 балла, а Новоалтайск и Рубцовск – по 2,6 балла.

4
Депутаты помогают медикам. И просят об этом бизнес

Алтайские депутаты окажут помощь медработникам и учреждениям здравоохранения. Они за свой счет приобретают респираторы и маски, защитные костюмы и обеззараживающие средства. И призывают к этому присоединиться бизнесменов или тех, у кого есть такая возможность.

В общем, средства защиты и медикаменты можно передать в реготделение "Единой России", а оттуда сотрудники Минздрава развезут их по больницам. Также можно перечислить деньги в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Подробнее – здесь.

5
Фанерный комбинат изготавливает маски

Сибирский фанерный комбинат в Заринске начал производить защитные многоразовые маски. Первые изделия уже поступили на предприятия края. 

В день производят около 3 тыс. штук. Их шьют из стопроцентного хлопка, используют плотную бязь. Маски получаются двухслойные, на завязках. Оптовая цена – 20-30 рублей за штуку. Комбинат планирует поставлять эти средства защиты и в соседние регионы.

6
Свадьбы в период пандемии. Как это?

Жениться во время пандемии можно. Так в марте и апреле в Алтайском крае сделали 120 пар. Но вот только регистрация брака теперь проходит в уединении – без гостей. На это идут не все, поэтому уже сейчас органы ЗАГС отмечают, что более 600 пар перенесли дату бракосочетания с весны на период после 1 июня 2020 года, как и рекомендовало федеральное правительство. Поэтому летом нас ждет свадебный бум.

7
Туристы из-за границы вернутся на Алтай

Несколько десятков туристов, которые находились в Таиланде и Индонезии, приедут в Алтайский край 15 апреля.

Власти Казахстана организовали чартер для своих граждан и захватили с собой россиян, которые живут в соседних с Казахстаном регионах. Наш край – один из них.

В аэропорту Усть-Каменогорска их встретят представители российского генконсульства, затем россиян посадят в автобусы и повезут на границу с РФ, где их будет ждать представитель МИД в Барнауле. 

Туристов разместят на домашнем карантине или в обсерваторе на территории Первомайского района.

8
Сидим дома. Ночная дезинфекция

В Барнауле продолжают опрыскивать раствором хлора дороги и тротуары. В ночь на 16 апреля машины проедут по улицам Союза Республик, Крупской, Мерзликина, Челюскинцев, Чеглецова, Аносова, Балтийской, Взлетной, С. Ускова, Лазурной, Шумакова, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Островского, Новгородской, Энтузиастов, Хлеборобной, Жасминной, Просторной, 280-летия Барнаула, 65 лет Победы, С. Семенова, Бабуркина, Сельскохозяйственной, Автотранспортной, Заринской, 42-й Краснознаменной Бригады, Транзитной, Трактовой, Дальней, Новосибирской. Также будут обработаны межквартальные проезды на улице Малахова и на Павловском тракте. 

Состав, которым обрабатывают дороги, готовят специалисты Барнаульского водоканала под контролем Центральной аналитической лаборатории предприятия и лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края, сообщили в администрации.

Барнаульцев просят проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц. А также по возможности убрать машины с проезжей части. Дезинфекция начнется в 23:00. 

9
В качестве информационной профилактики

Хотите побольше узнать и получше разобраться в ситуации и вопросах поддержки – вам в эту карточку. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе на случай, если вы этого еще не знали или забыли. Например:

Режим самоизоляции. Что почитать об этом?

Что почитать?

Как жители Заринска отреагировали на коронавирус.

Что происходит с ценами на аренду квартир.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

15.04.2020 18:37
- гость -

Народ сидит без денег, конечно они работать будут, а не дома сидеть, тем более разрешили работать. Хоть и не всем конечно.

15.04.2020 18:49
- гость -

После вчерашних прогулок к концу следующей недели ждите.

15.04.2020 19:03
Проходимец

Сами виноваты. Не проголосовали за путинские поправки- теперь терпите.

15.04.2020 19:13
- гость -

У нас в глубинке есть поселения, где нет зараженных, туда никто из инфицированных и заграниц не приезжал, там тоже в школах дистанционное обучение и закрыта работа малого бизнеса?

15.04.2020 19:26
- гость -

15.04.2020 18:55
- гость -
У России совсем другой график.

Италия от 1000 до 10000 - 8 дней.
Россия от 1000 до 10000 - 13 дней.

15.04.2020 19:36
- гость -


15.04.2020 18:55
- гость -
У России совсем другой график.

Италия от 1000 до 10000 - 8 дней.
---------
11 дней

15.04.2020 19:42
- гость -

15.04.2020 19:36
- гость -

8 дней - это данные ВОЗ. В США - 6 дней.

15.04.2020 19:58
- гость -

8 дней - это данные ВОЗ.
---------
где ссылка?

15.04.2020 20:03
Я

15.04.2020 19:03
Проходимец
Сами виноваты. Не проголосовали за путинские поправки- теперь терпите.

У вас хоть один комент без Путина есть, или он даже в том что вы такой родились виноват)))

15.04.2020 22:46
месный

15.04.2020 20:03
Я

Вы не в курсе или в доле?

15.04.2020 23:05
Гость

Ну что вы беситесь, если завтра скажут, что в АК выявили ещё 200 человек выявили (просто больше тестов провели) , во первых вы в это поверите, и вовтроых что от этого изменится?

15.04.2020 23:53
- гость -

15.04.2020 22:46
месный

про вас все уже в курсе. для остальных:

Свет погас,
упал забор,
У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили
Иль залез в квартиру вор,

Не понравилось кино,
Наступили вы в г%вно…
У любого катаклизма объяснение одно…
Знает каждый демократ –
Это Путин виноват!

15.04.2020 20:03
Я
у них Родина - не Россия

16.04.2020 07:17
Пионер

Свет погас,
упал забор,
У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили
Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино,
Наступили вы в г%вно…
У любого катаклизма объяснение одно…
Знает каждый деградант
Это козни строит Трамп

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