Чистый четверг: что можно и что нельзя делать в этот день?

Почему этот день называется Великим четвергом?

В этот день на Тайной вечере произошло Великое событие. Согласно Евангелию, Иисус и его ученики совершали ветхозаветное празднование Песаха – Пасхи. По традиции присутствовавшие пили вино и пели псалмы. Во время трапезы Иисус преломил хлеб и благословил чашу вина со словами: "Примите и ешьте – это Тело Мое, за вас ломимое... И это Кровь Моя... которая за вас изливается во оставление грехов". Этот эпизод и положил начало таинству Святого Причастия – Евхаристии. Вино и хлеб подразумевает под собой Тело и Кровь Иисуса Христа.

В этот же вечер Христос предупредил о своей скорой гибели. Он предвидел, что его предаст один из учеников, а самому Иисусу предстоит принять мученическую смерть на кресте за людские грехи. Согласно Евангелию, так и случилось – за 30 сребреников Иуда Искариот уже успел продать своего учителя. А позже поцеловал Христа ночью в Гефсиманском саду, указав на него стражникам.