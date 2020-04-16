Четверг, 16 Апрель, 08:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,71
€ 80,67
7°

24490 +0
Обь
370см -21


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Вопрос дня



Чистый четверг: что можно и что нельзя делать в этот день?

, ИА "Амител"
В Великий четверг состоялся последний ужин Иисуса Христа с его учениками – Тайная вечеря

Фото: www.flickr.com/photos/spbpda

За три дня до Пасхи православные христиане отмечают Великий четверг. В народе его чаще называют Чистым четвергом. В 2020 году он пришелся на 16 апреля. В этот день принято очищать душу молитвами и начинать подготовку к Светлому Воскресению Христову. О том, что именно нужно сделать в Чистый четверг, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Почему этот день называется Великим четвергом?

В этот день на Тайной вечере произошло Великое событие. Согласно Евангелию, Иисус и его ученики совершали ветхозаветное празднование Песаха – Пасхи. По традиции присутствовавшие пили вино и пели псалмы. Во время трапезы Иисус преломил хлеб и благословил чашу вина со словами: "Примите и ешьте – это Тело Мое, за вас ломимое... И это Кровь Моя... которая за вас изливается во оставление грехов". Этот эпизод и положил начало таинству Святого Причастия – Евхаристии. Вино и хлеб подразумевает под собой Тело и Кровь Иисуса Христа.

В этот же вечер Христос предупредил о своей скорой гибели. Он предвидел, что его предаст один из учеников, а самому Иисусу предстоит принять мученическую смерть на кресте за людские грехи. Согласно Евангелию, так и случилось – за 30 сребреников Иуда Искариот уже успел продать своего учителя. А позже поцеловал Христа ночью в Гефсиманском саду, указав на него стражникам.

2
Почему же четверг еще называют чистым?

На Тайной вечере Иисус во время трапезы омыл ноги своим 12 ученикам-апостолам, подав пример братской любви, смирения, служения ближнему.

У иудеев был обычай умывать ноги гостям перед трапезой, обычно это делал раб. Ученики уже готовы были праздновать Пасху, и никто не изъявил желания исполнить обычай. Они даже спорили, кто из них важней. Видя это, Христос явил смирение и любовь: снял верхнюю одежду и препоясавшись полотенцем, обошел учеников, омыл и отер им ноги, заповедав служить друг другу и всякому человеку.

В память об этом в Великий четверг во время богослужения в кафедральных соборах совершается чин омовения ног: архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам.

3
Как празднуют Чистый четверг?

Вечером в четверг в храмах служат "Двенадцать Евангелий". Это самая длительная служба в литургическом годовом цикле. Во время этой службы читают 12 отрывков из Евангелий, в которых повествуется о последних часах жизни Христа, начиная с его беседы с учениками и молитвы в Гефсиманском саду и заканчивая распятием на горе Голгофа и погребением во гробе Иосифа Аримафейского.

Присутствие на ней истинные христиане считают для себя обязательным. Но в этом году в связи с пандемией коронавируса верующим рекомендовано по возможности молиться дома. Поприсутствовать на службе можно онлайн (храмы проводят онлайн-трансляции богослужений). Молитвы нужно совершить с истинной верой и любовью.

Те, кто все-таки решит побывать на службе, смогут причаститься. Ведь в этот день также вспоминают об установлении таинства Евхаристии. Только перед этим обязательно нужно исповедаться. Это можно сделать в среду вечером или утром в четверг, очистив таким образом душу от темных мыслей.

4
Зачем умываются в Чистый четверг до восхода солнца?

Это главная традиция Чистого четверга. По народной примете действительно надо подняться раньше восхода солнца и умыться. И повторить это еще раз уже вечером, после уборки – нужно обязательно сходить в душ, баню или принять ванну.

Считается, что так символически можно смыть свои грехи и недуги. Потому четверг и называют чистым.

5
Но делать уборку в Чистый четверг тоже нужно?

Конечно. С давних пор православные считали своим долгом в Чистый четверг навести порядок не только в душе, но и в доме, чтобы отпраздновать Светлое Воскресение при полном параде, в чистоте и красоте, хорошем настроении и с бодростью духа.

В этот день традиционно проводят генеральную уборку, вытирают пыль, перемывают всю посуду, полы, выбрасывают старые и пришедшие в негодность вещи, а еще стирают все грязное белье. Ведь потом до самой Пасхи ни стирать, ни мыть полы не рекомендуется. Еще принято менять постельное белье, стелить свежие покрывала, вешать чистые шторы, менять полотенца в доме.

При этом священнослужители подчеркивают, что у многих Чистый четверг ассоциируется исключительно с генеральной уборкой. Но связывать ее с великим праздником неправильно. Помимо наведения порядка, важно уделить внимание Богу и молитве.

А еще с четверга начинают готовиться к Пасхе.

6
Что нужно делать в Чистый четверг?

С утра заводят тесто на куличи. Вечером начинают их печь. Также готовят творожные пасхи, красят яйца. Если все будет сделано правильно, выпечка сохранит свежесть до самого праздника.

Также по традиции Чистого четверга нужно украсить дом к Пасхе: застелить стол праздничной скатертью одного из традиционных для пасхального декора оттенков: желтого, зеленого, красного (розового) или белого, украсить его салфетками, вазой с цветами. Можно создать пасхальный уголок с иконой и свечами.

Также в этот день есть традиция приготовления особой соли, которая так и называется – четверговая. Для этого одну часть крупной соли смешивают с пятью частями размоченного ржаного хлеба и прокаливают в духовке либо на сковороде. Готовую смесь, которая приобретает черный цвет, просеивают и хранят весь год, ведь, согласно поверьям, она обладает целительной силой.

7
А что нельзя делать в Чистый четверг?

Не стоит ссориться и ругаться, а также материться. Сквернословие относится к одному из смертельных грехов. Нельзя допускать плохие мысли, предаваться унынию и злиться.

Нельзя в этот день употреблять алкоголь и есть мясные, рыбные блюда (Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, когда соблюдаются самые строгие ограничения в приеме пищи).

Нельзя готовить куличи и красить яйца до того, как не убрали в доме. Считается, что куличи нельзя пробовать до воскресенья даже тем, кто не придерживается поста. Плохой приметой считается с четверга до воскресенья одалживать или отдавать деньги.

Читайте также в сюжете: Великий пост
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
08:32
Ученые: ожирение опаснее рака для больных COVID-19 1
08:20
Пожарный из США за секунду стал миллионером, но тут же потерял свое состояние 1
08:04
В Бийске волонтеры и коммунальщики спасли пса, который два дня звал на помощь 2
07:46
Диетолог назвала дешевый и доступный продукт для укрепления иммунитета 1
07:31
"Уповаем на волю Божью". Как Барнаул будет встречать Пасху 0
07:17
Своих не бросаем. Алтайскому экспорту помогут пробиться через закрытые границы 0
07:03
"Ну есть больные и есть". Что говорят в алтайских селах, куда уже проник коронавирус 5
06:48
Алтайские туристы просят новосибирского губернатора помочь им вернуться на родину 4
06:32
Папа – шутник, или Что происходит, когда детей оставляют с отцами 2
06:18
Чистый четверг: что можно и что нельзя делать в этот день? 0
06:03
И снова минус. В Алтайском крае ожидают холодные ночи 0
23:48
"Откинуло метров на 50". Девушку сбили в Барнауле 6
23:14
Прибывших из-за рубежа россиян направили в обсерватор Алтайского края 5
22:37
Алтайский Минздрав уточнил число детей, зараженных коронавирусом в крае 1
22:31
Алтайские коммунисты провели онлайн-пикеты против поправок в Конституцию 11
22:08
Пробег и модель не важны: как беспроблемно оформить автостраховку 0
21:34
Жители Алтайского края жалуются на отказы в медпомощи 0
21:10
Больше денег и кредитов. Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса 4
20:58
Более 180 тысяч россиян за неделю захотели признать себя безработными 1
20:31
Путин: "Регионы получат еще 200 млрд рублей на сбалансирование бюджета" 2
20:28
12 тысяч на работника. Путин пообещал бизнесу безвозмездную поддержку 7
20:17
Многодетным семьям Алтая выдадут продуктовые наборы 1
20:12
Обращение Владимира Путина к россиянам 15 апреля. Текстовая трансляция 10
19:56
Неудачный маршрут. Сотрудники алтайской колонии спасли тонущего в болоте мужчину 2
19:06
Депутат заявил, что священная мумия защищает Алтай от коронавируса 10
18:38
СКР опубликовал видео с горящим в Шереметьево SSJ-100 и назвал виновника инцидента 9
18:10
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 17 13
17:57
Ученые выяснили, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России 8
17:49
Спрос на готовый бизнес в Барнауле вырос 5
17:35
Жителям Исландии посоветовали обнимать деревья во время пандемии COVID-19 3
17:20
Житель Алтайского края стал миллионером благодаря лотерее 12
17:07
Губернатор назначил 15 членов Общественной палаты Алтайского края. Есть новенькие 1
16:48
Владимир Путин выступит с новым обращением 26
16:40
"Нечем бить по России". Украина может остаться без топлива для ракет 9
16:29
Авигея и Всевлад появились на свет в Алтайском крае в период пандемии 4
16:19
Жительница Алтая добилась лечения рака через прокуратуру 6
16:06
Названа самая популярная среди соискателей профессия в условиях пандемии коронавируса 0
15:55
Пропала в Международный женский день. Несовершеннолетнюю девушку ищут в Барнауле 0
15:42
Улицу затопило из-за коммунальной аварии в Барнауле 3
15:30
Жители Алтайского края стали чаще обращаться за юридической помощью дистанционно 0
15:17
Паника есть, но жизнь продолжается. Как жители Заринска отреагировали на коронавирус 5
15:05
Фонд МСП сделает для алтайских предпринимателей бесплатные сайты 0
14:57
Республика Алтай осталась последним регионом, где нет подтвержденных случаев COVID-19 29
14:50
В РПЦ рассказали, как освятить яйца и куличи не выходя из дома 5
14:36
Барнаульские кафе и рестораны просят у Виктора Томенко разрешения на работу 49
14:27
В Эквадоре пожарный устроил концерт для людей, которые сидят на карантине 1
14:14
Придумали долг и забрали сломанный автомобиль. Угонщиков задержали в Алтайском крае 3
14:01
У вернувшихся из Азии алтайских туристов есть два варианта прохождения карантина 8
13:53
Первый человек, получивший вакцину от коронавируса, рассказал о своих ощущениях 1
13:36
Глава Змеиногорска лично взялся за решение проблемы с мусорным полигоном 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.