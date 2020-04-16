Чистый четверг: что можно и что нельзя делать в этот день?

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За три дня до Пасхи православные христиане отмечают Великий четверг. В народе его чаще называют Чистым четвергом. В 2020 году он пришелся на 16 апреля. В этот день принято очищать душу молитвами и начинать подготовку к Светлому Воскресению Христову. О том, что именно нужно сделать в Чистый четверг, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
В этот день на Тайной вечере произошло Великое событие. Согласно Евангелию, Иисус и его ученики совершали ветхозаветное празднование Песаха – Пасхи. По традиции присутствовавшие пили вино и пели псалмы. Во время трапезы Иисус преломил хлеб и благословил чашу вина со словами: "Примите и ешьте – это Тело Мое, за вас ломимое... И это Кровь Моя... которая за вас изливается во оставление грехов". Этот эпизод и положил начало таинству Святого Причастия – Евхаристии. Вино и хлеб подразумевает под собой Тело и Кровь Иисуса Христа.
В этот же вечер Христос предупредил о своей скорой гибели. Он предвидел, что его предаст один из учеников, а самому Иисусу предстоит принять мученическую смерть на кресте за людские грехи. Согласно Евангелию, так и случилось – за 30 сребреников Иуда Искариот уже успел продать своего учителя. А позже поцеловал Христа ночью в Гефсиманском саду, указав на него стражникам.
На Тайной вечере Иисус во время трапезы омыл ноги своим 12 ученикам-апостолам, подав пример братской любви, смирения, служения ближнему.
У иудеев был обычай умывать ноги гостям перед трапезой, обычно это делал раб. Ученики уже готовы были праздновать Пасху, и никто не изъявил желания исполнить обычай. Они даже спорили, кто из них важней. Видя это, Христос явил смирение и любовь: снял верхнюю одежду и препоясавшись полотенцем, обошел учеников, омыл и отер им ноги, заповедав служить друг другу и всякому человеку.
В память об этом в Великий четверг во время богослужения в кафедральных соборах совершается чин омовения ног: архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам.
Вечером в четверг в храмах служат "Двенадцать Евангелий". Это самая длительная служба в литургическом годовом цикле. Во время этой службы читают 12 отрывков из Евангелий, в которых повествуется о последних часах жизни Христа, начиная с его беседы с учениками и молитвы в Гефсиманском саду и заканчивая распятием на горе Голгофа и погребением во гробе Иосифа Аримафейского.
Присутствие на ней истинные христиане считают для себя обязательным. Но в этом году в связи с пандемией коронавируса верующим рекомендовано по возможности молиться дома. Поприсутствовать на службе можно онлайн (храмы проводят онлайн-трансляции богослужений). Молитвы нужно совершить с истинной верой и любовью.
Те, кто все-таки решит побывать на службе, смогут причаститься. Ведь в этот день также вспоминают об установлении таинства Евхаристии. Только перед этим обязательно нужно исповедаться. Это можно сделать в среду вечером или утром в четверг, очистив таким образом душу от темных мыслей.
Это главная традиция Чистого четверга. По народной примете действительно надо подняться раньше восхода солнца и умыться. И повторить это еще раз уже вечером, после уборки – нужно обязательно сходить в душ, баню или принять ванну.
Считается, что так символически можно смыть свои грехи и недуги. Потому четверг и называют чистым.
Конечно. С давних пор православные считали своим долгом в Чистый четверг навести порядок не только в душе, но и в доме, чтобы отпраздновать Светлое Воскресение при полном параде, в чистоте и красоте, хорошем настроении и с бодростью духа.
В этот день традиционно проводят генеральную уборку, вытирают пыль, перемывают всю посуду, полы, выбрасывают старые и пришедшие в негодность вещи, а еще стирают все грязное белье. Ведь потом до самой Пасхи ни стирать, ни мыть полы не рекомендуется. Еще принято менять постельное белье, стелить свежие покрывала, вешать чистые шторы, менять полотенца в доме.
При этом священнослужители подчеркивают, что у многих Чистый четверг ассоциируется исключительно с генеральной уборкой. Но связывать ее с великим праздником неправильно. Помимо наведения порядка, важно уделить внимание Богу и молитве.
А еще с четверга начинают готовиться к Пасхе.
С утра заводят тесто на куличи. Вечером начинают их печь. Также готовят творожные пасхи, красят яйца. Если все будет сделано правильно, выпечка сохранит свежесть до самого праздника.
Также по традиции Чистого четверга нужно украсить дом к Пасхе: застелить стол праздничной скатертью одного из традиционных для пасхального декора оттенков: желтого, зеленого, красного (розового) или белого, украсить его салфетками, вазой с цветами. Можно создать пасхальный уголок с иконой и свечами.
Также в этот день есть традиция приготовления особой соли, которая так и называется – четверговая. Для этого одну часть крупной соли смешивают с пятью частями размоченного ржаного хлеба и прокаливают в духовке либо на сковороде. Готовую смесь, которая приобретает черный цвет, просеивают и хранят весь год, ведь, согласно поверьям, она обладает целительной силой.
Не стоит ссориться и ругаться, а также материться. Сквернословие относится к одному из смертельных грехов. Нельзя допускать плохие мысли, предаваться унынию и злиться.
Нельзя в этот день употреблять алкоголь и есть мясные, рыбные блюда (Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, когда соблюдаются самые строгие ограничения в приеме пищи).
Нельзя готовить куличи и красить яйца до того, как не убрали в доме. Считается, что куличи нельзя пробовать до воскресенья даже тем, кто не придерживается поста. Плохой приметой считается с четверга до воскресенья одалживать или отдавать деньги.
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