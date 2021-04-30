Пятница, 30 Апрель, 11:13

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,38
€ 90,15
12°


4796557 +0
Обь
282см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2021 Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Вопрос дня



Страстная пятница: в чём обвинили и за что казнили Иисуса Христа?

, ИА "Амител"
В этот день православные вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа

Фото: Italy — Umbria Region — Assisi, province of Perugia, Church of St. Francis (UNESCO World Heritage List, 2000). Giotto (about 1267-1337). Crucifixion, fresco

Страстная, или Великая пятница – самый скорбный день для православных христиан. Церковь вспоминает последний земной день Иисуса Христа, который был предан Иудой и в мучениях умер распятым на кресте.

1
Почему распяли Иисуса Христа?  

Согласно Евангелиям, в Страстную пятницу Иисуса Христа привели на высший суд в Древней Иудее – Синедрион. Шестью днями ранее Господь воскресил праведного Лазаря. Новость об этом мгновенно разнеслась по Иерусалиму. Иудеи, ожидавшие спасения от римлян-захватчиков, поняли, что явился Мессия, победивший смерть. Но не все уверовали в Бога. После чудесного воскресения между иудеями произошёл радикальный раскол. Фарисеи и первосвященники возненавидели Иисуса и решили его убить.

В четверг, на Тайной вечере, Христос и его ученики совершали ветхозаветное празднование Песаха – Пасхи. В этот же вечер Христос предупредил о своей скорой гибели. Он знал, что его предаст один из учеников, а самому Иисусу предстоит принять мученическую смерть на кресте за людские грехи.

Согласно Евангелию, так и случилось. Предал Христа Иуда Искариот. После Тайной вечери под покровом ночи он сам явился к первосвященникам с вопросом, какое вознаграждение они готовы за эту "услугу" заплатить. В Писании говорится, что продал он Учителя за 30 сребреников. "Кого я поцелую, Тот и есть!" – сказал предатель (Мф. 26:47-49; Лк. 22:47-48; Мк. 14:44-45). Сам он сумму не называл, чтобы не продешевить. Именно первосвященники назначили 30 сребреников, желая этим унизить Христа, ведь цена равнялась стоимости раба.

Схватили Иисуса в Гефсиманском саду. Спаситель и его ближайшие ученики Пётр, Иаков и Иоанн отправились в сад небольшого селения, именуемого Гефсимания, чтобы помолиться Богу-Отцу. Свою молитву Господь завершил словами: "Впрочем, не как Я хочу, но как Ты".

Тут же в саду с фонарями и оружием в руках появились многочисленные стражники во главе с учеником-предателем. Подойдя к Иисусу, он сказал: "Радуйся, Учитель!" – и поцеловал его.

Иисус спросил у воинов, кого они ищут, и услышал ответ – Иисуса Назорея.

"Это я, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Всякий день бывал я с вами в храме, уча открыто, и вы не поднимали на Меня рук и не брали Меня, но теперь ваше время и власть тьмы", – отвечал Христос.

Иисуса связали, арестовали и повели на высший суд в Древней Иудее – Синедрион.

2
В чём обвиняли Иисуса?

Главным обвинением было то, что он называл себя Сыном Божьим. Первосвященники требовали его казни за "богохульство". Но только их слов было не достаточно. Вердикт предстояло вынести представителю римской администрации. В это время правителем провинции Иудея был Понтий Пилат.

"Я не нахожу никакой вины в этом человеке", – сказал Пилат.

Он даже решил спасти Иисуса через обычай отпускать одного из приговорённых к смерти накануне праздника иудейской Пасхи (Песаха). Но иудейские священнослужители не могли допустить спасения Христа. Они стали подстрекать толпу спасти разбойника и преступника Варавву.

4
Почему Понтий Пилат не освободил Иисуса?

Он опасался разъярённой толпы. Судья оправдал Варавву, а Иисуса приговорил к казни через распятие на кресте. Такая смерть считалась позорной. Затем Понтий Пилат умыл руки водой в знак того, что к происходящему не причастен.

Солдаты насмехались над Иисусом, предлагали спасти самого себя, если он действительно Царь Иудейский. Иисуса сначала бичевали, а затем в красной власянице и терновом венце заставили нести крест на гору Голгофу – Лобное место, где Он был вскоре распят.

"Отче! Прости им, ибо не знают, что делают", – говорил Христос о своих мучителях.

После того как Иисуса приговорили к распятию, Иуда раскаялся и возвратил 30 сребреников первосвященникам, сказав: "Согрешил я, предав кровь невинную". Они же сказали ему: "Что нам до того?" "И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошёл и удавился" (Мф 27:5).

5
Тьма окутала город...

Когда пришли на лобное место, Иисусу предложили испить вина, чтобы притупить чувство боли. Но Иисус его не принял.

Спаситель был распят на горе Голгофе рядом с Иерусалимом. Обычно распятые мучились на кресте несколько дней, Иисус же умер к вечеру пятницы.

Вдруг солнце скрылось за тучами. Тьма окутала город и сотряслась земля, а в храме разорвалась завеса, отделявшая верующих от алтаря. Так Иисус принял мученическую смерть и принёс себя в жертву, чтобы искупить грехи человечества.

По преданию, тело Иисуса было снято с креста вечером в пятницу с разрешения римского правителя Понтия Пилата. Ученики Христа, Иосиф Аримафейский и Никодим, в сопровождении Божией Матери и жён-мироносиц несли на руках умершего на кресте Спасителя. Они шли от горы Голгофы до виноградника Иосифа, где была погребальная пещера. В неё, по иудейскому обычаю, положили тело Иисуса. К двери гроба привалили большой камень.

6
Как проходит служба в этот день и почему нет причастия?

Самый скорбный день принято проводить в молитве, рекомендуется побывать на службе в храме. 

В день страданий и крестной смерти Спасителя не совершается литургия, ведь причащение считается радостным событием для христиан. В Страстную пятницу проходит служба Царские часы. Это богослужение необычное, оно совершается только раз в году. 

Обычно в 14-15 часов в центр храма  выносится плащаница – вышитая на ткани или изготовленная печатным способом икона, основной сюжет которой – положение во гроб Иисуса Христа. Спасителя, по древнееврейскому обычаю, перед тем как положить в гробницу, омыли ароматными маслами и обернули погребальной тканью – плащаницей.

После этого читается канон о распятии Господни и на плач Пресвятой Богородицы, затем прихожане храма прикладываются к плащанице.

Плащаница остаётся на том же месте до вечера Великой субботы.

7
Что нельзя есть в Великую пятницу?
Страстная пятница – самый строгий день Великого поста. До захода солнца верующие ничего не едят либо придерживаются сухоядения. Фрукты, овощи, хлеб, вода – разрешены. Рыба, мясо, масло, молоко, яйца, алкоголь – под запретом. 
8
Чего нельзя делать в Страстную пятницу?

В Страстную пятницу запрещено злиться, ругаться. Запрещено петь песни, танцевать и веселиться. В  этот день не рекомендуется делать работу в саду и огороде. Считается, что тогда не будет урожая.

Если вы не можете отложить работу, то священнослужители рекомендуют  выполнять её с мыслью о распятии и страданиях Иисуса Христа на кресте.

Единственное исключение в работе – можно печь пасхи и красить яйца. Но делать это можно лишь натощак и после молитвы Отче наш.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пасха-2021
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.04.2020 09:28
- гость -

Распяли за присвоение власти духовной. Я так понимаю, за идеологию.

17.04.2020 12:19
гость

в сопровождении Божией Матери и жен-мироносиц несли на руках умершего на крес

Зачем Вы Амик светское издание такое печатаете?????? что это за такое Жены мироносцы?

17.04.2020 12:20
гость

Пишите и освящяйте тоже про Родноверие.

17.04.2020 18:00
- гость -

А был ли мальчик?

23.04.2020 17:43
Николай

Бога, которому молятся религиозники, нет! Истинный Бог есмь ненавистная всем религиозникам (верующим) Извечная Высшая Разумная Духовная Сила, Сущая вне времени и пространства, Творящая и Созидающая согласно Закону равновесия и справедливости.
Религия - это бизнес и политика, основанные на лжи, обмане, лицемерии, маммоне, беззаконии, тьме, невежестве, запугивании, рабстве, злобе, ненависти, страхе, крови, мракобесии и прочих язвах и пороках, мерзких в очах Божьих.
Бог и религия – между собой несовместимы, как Огонь и вода! Потому, когда Бог пришёл на землю в теле Иисуса Христа и стал верующим проповедовать Истину, то: «услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя среди них, удалился» Лк.4.20-30. Впоследствии Его продолжали ненавидеть, гнать, проклинать, пытались убить, а когда приговорили к распятию, то сказали: «Кровь Его на нас и на детях наших» Мф.27.25.
Иисус задавался вопросом: «Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» Лк.18.8. И вот, Я уже пришёл, однако Мне никто не только не верит, но, так же, как и Иисуса, ненавидят, гонят, злословят, Мои тексты блокируют. И как же Я смогу спасти верующих? Вопрос риторический.
Потому Я спасу не тех, кто сам себя считает верующим, а только 144000 избранников Божиих, к которым был послан Иисус, сказавший: «Я послан только к погибшим овцам Дома Израилева» Мф.15.24. Всевышний Бог о них сказал: "Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли, не искавшие Меня" Ис.65.1.

30.04.2021 10:24
- гость -

Мусора не изменились

30.04.2021 10:31
АБОРИГЕН

30.04.2021 10:24
- гость
Да и народец не особо поменялся.

30.04.2021 10:45
- гость -

Помнится это парень, очень негодовал что в храмах торговля идёт, вещами и услугами.
Так ему современные масштабы и не снились

30.04.2021 10:59
АБОРИГЕН

30.04.2021 10:45
- гость -
Будучи в командировке в НПО ЦНИИТМАШ, первое что я увидел на холле института была...церковная лавка.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:11
Десять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:01
Праздничное попурри: барнаульцев приглашают на первомайские выходные в "Солнечном ветре" 0
10:54
Штрафы, пенсии и выходные. Что изменится в жизни россиян в мае 2021 года? 0
10:43
Почти 2,5 млрд рублей выплатили по страховкам от COVID-19 в России 0
10:30
Среди лучших. Алтайский "политех" включили в престижный международный рейтинг 0
10:16
Страстная пятница: в чём обвинили и за что казнили Иисуса Христа? 9
10:03
Сотрудники компании "Алейскзернопродукт" установили новый рекорд на "Фабрике процессов" 0
09:51
Деревья и кустарники высадили на улице Лазурной в Барнауле 0
09:40
Геннадий Онищенко раскрыл условие для всплеска коронавируса в России 0
09:26
Администрация Бийска запретила автобусам маршрута № 55 выезжать на линию 3
09:13
Больше половины россиян, работающих на себя, отказываются выходить "из тени" 1
09:01
Берём больше: как выгодно провести майские праздники, не выходя из смартфона 0
08:51
Ещё одну дорогу перекрыли из-за паводка в Алтайском крае 0
08:42
Рособрнадзор утвердил дополнительную дату сдачи итогового сочинения для выпускников школ 0
08:35
Педагоги в Алтайском крае смогут получить бесплатную юридическую помощь 2
08:28
Интимное дело. "Ночные бабочки" о развращающих деньгах и запретных удовольствиях 2
08:14
Дмитрий Медведев предложил начать переход на четырёхдневную рабочую неделю 35
08:01
Зоопарк в воздухе: как барнаульский предприниматель развивает сеть голографических театров 0
07:46
Роза Сябитова рассказала, почему женщины выбирают алкоголиков и тиранов 8
07:32
Куда сходить в мае и что интересного приготовили барнаульцам парки к новому сезону 1
07:16
Минздрав планирует обновить рекомендации по COVID-19 0
07:01
Алтайские бизнесмены оказывают поддержку ветеранам в рамках марафона "Спасибо за Победу" 1
06:47
"По пять человек в день отпевал". Батюшка о работе в пандемию, абортах и будущем Церкви 9
06:33
Россиянам рассказали, сколько можно съесть яиц на Пасху без вреда для здоровья 0
06:17
Алтайский лесоруб спилил 13 берёз и попался полиции 8
06:02
Сильные дожди и грозы обещают в Алтайском крае 30 апреля 1
23:44
Такой день. Отчёт Виктора Томенко и загадочная смерть учительницы 0
23:18
Жительницу Алтайского края взяли под стражу за истязание пасынка 1
22:54
Средний чек по ипотеке в России вырос до исторического максимума 0
22:19
Барнаульская пенсионерка лишилась 235 тысяч рублей, поверив лжесотрудникам банка 6
21:51
Сайты российских банков могут привести пользователя к мошенникам 0
21:20
"Сад памяти" посадили волонтёры в Алейске 1
20:54
Подтягиваются танки. Военный конфликт произошёл на границе Киргизии и Таджикистана 4
20:21
Более 48 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Барнауле 3
19:51
КПРФ будет судиться с мэрией Барнаула из-за отказа в первомайском митинге 2
19:30
Жителей Алейска научат безопасно пользоваться полезными электронными сервисами 0
19:11
Уголовное дело возбудили из-за гибели сотрудника школы в Рубцовске 2
18:53
Суд отклонил апелляцию Навального на решение по делу о клевете на ветерана 12
18:30
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
18:12
Алтайские пожарные рассказали историю о спасении пенсионерки из горящего дома 0
18:03
"Солидный и авторитетный": Алтайский филиал Россельхозбанка отметил юбилей 0
17:54
"Мы надеялись, что вы заступитесь". Как депутаты АКЗС отреагировали на отчёт Томенко 2
17:39
Российских призывников обяжут самостоятельно приходить в военкомат 6
17:28
На Алтае будут судить мужчину, который отрубил жене-маникюрщице палец 1
17:16
Почти половина российских компаний будут работать с 4 по 7 мая 1
17:04
Проспект Ленина в Барнауле перекроют 1 мая для проведения эстафеты 0
17:00
В Россельхозбанке рассказали, как будут работать в период между майскими праздниками 0
16:54
Росстат напомнил бизнесу о сроках подачи сведений для экономической переписи 0
16:42
Застройщика оштрафовали за нарушения при возведении многоэтажки в Барнауле 7
16:30
Более 9,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.