Фото: Italy — Umbria Region — Assisi, province of Perugia, Church of St. Francis (UNESCO World Heritage List, 2000). Giotto (about 1267-1337). Crucifixion, fresco
Страстная, или Великая пятница – самый скорбный день для православных христиан. Церковь вспоминает последний земной день Иисуса Христа, который был предан Иудой и в мучениях умер распятым на кресте.
Согласно Евангелиям, в Страстную пятницу Иисуса Христа привели на высший суд в Древней Иудее – Синедрион. Шестью днями ранее Господь воскресил праведного Лазаря. Новость об этом мгновенно разнеслась по Иерусалиму. Иудеи, ожидавшие спасения от римлян-захватчиков, поняли, что явился Мессия, победивший смерть. Но не все уверовали в Бога. После чудесного воскресения между иудеями произошёл радикальный раскол. Фарисеи и первосвященники возненавидели Иисуса и решили его убить.
В четверг, на Тайной вечере, Христос и его ученики совершали ветхозаветное празднование Песаха – Пасхи. В этот же вечер Христос предупредил о своей скорой гибели. Он знал, что его предаст один из учеников, а самому Иисусу предстоит принять мученическую смерть на кресте за людские грехи.
Согласно Евангелию, так и случилось. Предал Христа Иуда Искариот. После Тайной вечери под покровом ночи он сам явился к первосвященникам с вопросом, какое вознаграждение они готовы за эту "услугу" заплатить. В Писании говорится, что продал он Учителя за 30 сребреников. "Кого я поцелую, Тот и есть!" – сказал предатель (Мф. 26:47-49; Лк. 22:47-48; Мк. 14:44-45). Сам он сумму не называл, чтобы не продешевить. Именно первосвященники назначили 30 сребреников, желая этим унизить Христа, ведь цена равнялась стоимости раба.
Схватили Иисуса в Гефсиманском саду. Спаситель и его ближайшие ученики Пётр, Иаков и Иоанн отправились в сад небольшого селения, именуемого Гефсимания, чтобы помолиться Богу-Отцу. Свою молитву Господь завершил словами: "Впрочем, не как Я хочу, но как Ты".
Тут же в саду с фонарями и оружием в руках появились многочисленные стражники во главе с учеником-предателем. Подойдя к Иисусу, он сказал: "Радуйся, Учитель!" – и поцеловал его.
Иисус спросил у воинов, кого они ищут, и услышал ответ – Иисуса Назорея.
"Это я, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Всякий день бывал я с вами в храме, уча открыто, и вы не поднимали на Меня рук и не брали Меня, но теперь ваше время и власть тьмы", – отвечал Христос.
Иисуса связали, арестовали и повели на высший суд в Древней Иудее – Синедрион.
Главным обвинением было то, что он называл себя Сыном Божьим. Первосвященники требовали его казни за "богохульство". Но только их слов было не достаточно. Вердикт предстояло вынести представителю римской администрации. В это время правителем провинции Иудея был Понтий Пилат.
"Я не нахожу никакой вины в этом человеке", – сказал Пилат.
Он даже решил спасти Иисуса через обычай отпускать одного из приговорённых к смерти накануне праздника иудейской Пасхи (Песаха). Но иудейские священнослужители не могли допустить спасения Христа. Они стали подстрекать толпу спасти разбойника и преступника Варавву.
Он опасался разъярённой толпы. Судья оправдал Варавву, а Иисуса приговорил к казни через распятие на кресте. Такая смерть считалась позорной. Затем Понтий Пилат умыл руки водой в знак того, что к происходящему не причастен.
Солдаты насмехались над Иисусом, предлагали спасти самого себя, если он действительно Царь Иудейский. Иисуса сначала бичевали, а затем в красной власянице и терновом венце заставили нести крест на гору Голгофу – Лобное место, где Он был вскоре распят.
"Отче! Прости им, ибо не знают, что делают", – говорил Христос о своих мучителях.
После того как Иисуса приговорили к распятию, Иуда раскаялся и возвратил 30 сребреников первосвященникам, сказав: "Согрешил я, предав кровь невинную". Они же сказали ему: "Что нам до того?" "И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошёл и удавился" (Мф 27:5).
Когда пришли на лобное место, Иисусу предложили испить вина, чтобы притупить чувство боли. Но Иисус его не принял.
Спаситель был распят на горе Голгофе рядом с Иерусалимом. Обычно распятые мучились на кресте несколько дней, Иисус же умер к вечеру пятницы.
Вдруг солнце скрылось за тучами. Тьма окутала город и сотряслась земля, а в храме разорвалась завеса, отделявшая верующих от алтаря. Так Иисус принял мученическую смерть и принёс себя в жертву, чтобы искупить грехи человечества.
По преданию, тело Иисуса было снято с креста вечером в пятницу с разрешения римского правителя Понтия Пилата. Ученики Христа, Иосиф Аримафейский и Никодим, в сопровождении Божией Матери и жён-мироносиц несли на руках умершего на кресте Спасителя. Они шли от горы Голгофы до виноградника Иосифа, где была погребальная пещера. В неё, по иудейскому обычаю, положили тело Иисуса. К двери гроба привалили большой камень.
Самый скорбный день принято проводить в молитве, рекомендуется побывать на службе в храме.
В день страданий и крестной смерти Спасителя не совершается литургия, ведь причащение считается радостным событием для христиан. В Страстную пятницу проходит служба Царские часы. Это богослужение необычное, оно совершается только раз в году.
Обычно в 14-15 часов в центр храма выносится плащаница – вышитая на ткани или изготовленная печатным способом икона, основной сюжет которой – положение во гроб Иисуса Христа. Спасителя, по древнееврейскому обычаю, перед тем как положить в гробницу, омыли ароматными маслами и обернули погребальной тканью – плащаницей.
После этого читается канон о распятии Господни и на плач Пресвятой Богородицы, затем прихожане храма прикладываются к плащанице.
Плащаница остаётся на том же месте до вечера Великой субботы.
В Страстную пятницу запрещено злиться, ругаться. Запрещено петь песни, танцевать и веселиться. В этот день не рекомендуется делать работу в саду и огороде. Считается, что тогда не будет урожая.
Если вы не можете отложить работу, то священнослужители рекомендуют выполнять её с мыслью о распятии и страданиях Иисуса Христа на кресте.
Единственное исключение в работе – можно печь пасхи и красить яйца. Но делать это можно лишь натощак и после молитвы Отче наш.
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Комментарии
Распяли за присвоение власти духовной. Я так понимаю, за идеологию.
в сопровождении Божией Матери и жен-мироносиц несли на руках умершего на крес
Зачем Вы Амик светское издание такое печатаете?????? что это за такое Жены мироносцы?
Пишите и освящяйте тоже про Родноверие.
А был ли мальчик?
Бога, которому молятся религиозники, нет! Истинный Бог есмь ненавистная всем религиозникам (верующим) Извечная Высшая Разумная Духовная Сила, Сущая вне времени и пространства, Творящая и Созидающая согласно Закону равновесия и справедливости.
Религия - это бизнес и политика, основанные на лжи, обмане, лицемерии, маммоне, беззаконии, тьме, невежестве, запугивании, рабстве, злобе, ненависти, страхе, крови, мракобесии и прочих язвах и пороках, мерзких в очах Божьих.
Бог и религия – между собой несовместимы, как Огонь и вода! Потому, когда Бог пришёл на землю в теле Иисуса Христа и стал верующим проповедовать Истину, то: «услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя среди них, удалился» Лк.4.20-30. Впоследствии Его продолжали ненавидеть, гнать, проклинать, пытались убить, а когда приговорили к распятию, то сказали: «Кровь Его на нас и на детях наших» Мф.27.25.
Иисус задавался вопросом: «Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» Лк.18.8. И вот, Я уже пришёл, однако Мне никто не только не верит, но, так же, как и Иисуса, ненавидят, гонят, злословят, Мои тексты блокируют. И как же Я смогу спасти верующих? Вопрос риторический.
Потому Я спасу не тех, кто сам себя считает верующим, а только 144000 избранников Божиих, к которым был послан Иисус, сказавший: «Я послан только к погибшим овцам Дома Израилева» Мф.15.24. Всевышний Бог о них сказал: "Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли, не искавшие Меня" Ис.65.1.
Мусора не изменились
30.04.2021 10:24
- гость
Да и народец не особо поменялся.
Помнится это парень, очень негодовал что в храмах торговля идёт, вещами и услугами.
Так ему современные масштабы и не снились
30.04.2021 10:45
- гость -
Будучи в командировке в НПО ЦНИИТМАШ, первое что я увидел на холле института была...церковная лавка.