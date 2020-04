Фото: Italy — Umbria Region — Assisi, province of Perugia, Church of St. Francis (UNESCO World Heritage List, 2000). Giotto (about 1267-1337). Crucifixion, fresco

Страстная или Великая пятница – самый скорбный день для православных христиан. Церковь вспоминает последний земной день Иисуса Христа, который был предан Иудой и в мучениях умер распятым на кресте.

1 Почему распяли Иисуса Христа? Согласно Евангелиям, в Страстную пятницу Иисуса Христа привели на высший суд в Древней Иудее – Синедрион. Шестью днями ранее Господь воскресил праведного Лазаря. Новость об этом мгновенно разнеслась по Иерусалиму. Иудеи, ожидавшие спасения от римлян-захватчиков, поняли, что явился Мессия, победивший смерть. Но не все уверовали в Бога. После чудесного воскресения между иудеями произошел радикальный раскол. Фарисеи и первосвященники возненавидели Иисуса и решили его убить. В четверг, на Тайной вечере, Христос и его ученики совершали ветхозаветное празднование Песаха – Пасхи. В этот же вечер Христос предупредил о своей скорой гибели. Он знал, что его предаст один из учеников, а самому Иисусу предстоит принять мученическую смерть на кресте за людские грехи. Согласно Евангелию, так и случилось. Предал Христа Иуда Искариот. После Тайной вечери под покровом ночи он сам явился к первосвященникам с вопросом, какое вознаграждение они готовы за эту "услугу" заплатить. В Писании говорится, что продал он Учителя за 30 сребреников. "Кого я поцелую, Тот и есть!" – сказал предатель (Мф. 26:47-49; Лк. 22:47-48; Мк. 14:44-45). Сам он сумму не называл, чтобы не продешевить. Именно первосвященники назначили 30 сребреников, желая этим унизить Христа, ведь цена равнялась стоимости раба. Схватили Иисуса в Гефсиманском саду. Спаситель и его ближайшие ученики Петр, Иаков и Иоанн отправились в сад небольшого селения, именуемого Гефсимания, чтобы помолиться Богу-Отцу. Свою молитву Господь завершил словами: "Впрочем, не как Я хочу, но как Ты". Тут же в саду с фонарями и оружием в руках появились многочисленные стражники во главе с учеником-предателем. Подойдя к Иисусу, он сказал: "Радуйся, Учитель!" – и поцеловал его. Иисус спросил у воинов, кого они ищут, и услышал ответ – Иисуса Назорея. "Это я, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Всякий день бывал я с вами в храме, уча открыто, и вы не поднимали на Меня рук и не брали Меня, но теперь ваше время и власть тьмы", – отвечал Христос. Иисуса связали, арестовали и повели на высший суд в Древней Иудее – Синедрион.

2 В чем обвиняли Иисуса? Главным обвинением было то, что он называл себя Сыном Божьим. Первосвященники требовали его казни за "богохульство". Но только их слов было не достаточно. Вердикт предстояло вынести представителю римской администрации. В это время правителем провинции Иудея был Понтий Пилат. "Я не нахожу никакой вины в этом человеке", – сказал Пилат. Он даже решил спасти Иисуса через обычай отпускать одного из приговоренных к смерти накануне праздника иудейской Пасхи (Песаха). Но иудейские священнослужители не могли допустить спасения Христа. Они стали подстрекать толпу спасти разбойника и преступника Варавву.

4 Почему Понтий Пилат не освободил Иисуса? Он опасался разъяренной толпы. Судья оправдал Варавву, а Иисуса приговорил к казни через распятие на кресте. Такая смерть считалась позорной. Затем Понтий Пилат умыл руки водой в знак того, что к происходящему не причастен. Солдаты насмехались над Иисусом, предлагали спасти самого себя, если он действительно Царь Иудейский. Иисуса сначала бичевали, а затем в красной власянице и терновом венце заставили нести крест на гору Голгофу – Лобное место, где Он был вскоре распят. "Отче! Прости им, ибо не знают, что делают", – говорил Христос о своих мучителях. После того, как Иисуса приговорили к распятию, Иуда раскаялся и возвратил 30 сребреников первосвященникам, сказав: "Согрешил я, предав кровь невинную". Они же сказали ему: "Что нам до того?". "И, бросив серебреники в храме, он вышел, пошёл и удавился" (Мф 27:5).

5 Тьма окутала город... Когда пришли на лобное место, Иисусу предложили испить вина, чтобы притупить чувство боли. Но Иисус его не принял. Спаситель был распят на горе Голгофе рядом с Иерусалимом. Обычно распятые мучились на кресте несколько дней, Иисус же умер к вечеру пятницы. Вдруг солнце скрылось за тучами. Тьма окутала город и сотряслась земля, а в храме разорвалась завеса, отделявшая верующих от алтаря. Так Иисус принял мученическую смерть и принес себя в жертву, чтобы искупить грехи человечества. По преданию, тело Иисуса было снято с креста вечером в пятницу с разрешения римского правителя Понтия Пилата. Ученики Христа, Иосиф Аримафейский и Никодим, в сопровождении Божией Матери и жен-мироносиц несли на руках умершего на кресте Спасителя. Они шли от горы Голгофы до виноградника Иосифа, где была погребальная пещера. В нее, по иудейскому обычаю, положили тело Иисуса. К двери гроба привалили большой камень. Иуда Искариот После того, как Иисус Христос был приговорён к распятию, Иуда раскаялся и возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: "Согрешил я, предав кровь невинную". Они же сказали ему: "Что нам до того?"

6 Как проходит служба в этот день и почему нет причастия? Самый скорбный день принято проводить в молитве, рекомендуется побывать на службе в храме. Но в этом году в связи с пандемией коронавируса богослужения рекомендовано смотреть онлайн. В день страданий и крестной смерти Спасителя не совершается литургия, ведь причащение считается радостным событием для христиан. В Страстную пятницу проходит служба Царские часы. Это богослужение необычное, оно совершается только раз в году. Обычно в 14-15 часов в центр храма выносится плащаница – вышитая на ткани или изготовленная печатным способом икона, основной сюжет которой – положение во гроб Иисуса Христа. Спасителя, по древнееврейскому обычаю, перед тем как положить в гробницу, омыли ароматными маслами и обернули погребальной тканью – плащаницей. После этого читается канон о распятии Господни и на плач Пресвятой Богородицы, затем прихожане храма прикладываются к плащанице. Плащаница остается на том же месте до вечера Великой субботы.

7 Что нельзя есть в Великую пятницу? Страстная пятница – самый строгий день Великого поста. До захода солнца верующие ничего не едят либо придерживаются сухоядения. Фрукты, овощи, хлеб, вода – разрешены. Рыба, мясо, масло, молоко, яйца, алкоголь – под запретом.