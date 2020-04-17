Почему распяли Иисуса Христа?

Согласно Евангелиям, в Страстную пятницу Иисуса Христа привели на высший суд в Древней Иудее – Синедрион. Шестью днями ранее Господь воскресил праведного Лазаря. Новость об этом мгновенно разнеслась по Иерусалиму. Иудеи, ожидавшие спасения от римлян-захватчиков, поняли, что явился Мессия, победивший смерть. Но не все уверовали в Бога. После чудесного воскресения между иудеями произошел радикальный раскол. Фарисеи и первосвященники возненавидели Иисуса и решили его убить.

В четверг, на Тайной вечере, Христос и его ученики совершали ветхозаветное празднование Песаха – Пасхи. В этот же вечер Христос предупредил о своей скорой гибели. Он знал, что его предаст один из учеников, а самому Иисусу предстоит принять мученическую смерть на кресте за людские грехи.

Согласно Евангелию, так и случилось. Предал Христа Иуда Искариот. После Тайной вечери под покровом ночи он сам явился к первосвященникам с вопросом, какое вознаграждение они готовы за эту "услугу" заплатить. В Писании говорится, что продал он Учителя за 30 сребреников. "Кого я поцелую, Тот и есть!" – сказал предатель (Мф. 26:47-49; Лк. 22:47-48; Мк. 14:44-45). Сам он сумму не называл, чтобы не продешевить. Именно первосвященники назначили 30 сребреников, желая этим унизить Христа, ведь цена равнялась стоимости раба.

Схватили Иисуса в Гефсиманском саду. Спаситель и его ближайшие ученики Петр, Иаков и Иоанн отправились в сад небольшого селения, именуемого Гефсимания, чтобы помолиться Богу-Отцу. Свою молитву Господь завершил словами: "Впрочем, не как Я хочу, но как Ты".

Тут же в саду с фонарями и оружием в руках появились многочисленные стражники во главе с учеником-предателем. Подойдя к Иисусу, он сказал: "Радуйся, Учитель!" – и поцеловал его.

Иисус спросил у воинов, кого они ищут, и услышал ответ – Иисуса Назорея.

"Это я, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Всякий день бывал я с вами в храме, уча открыто, и вы не поднимали на Меня рук и не брали Меня, но теперь ваше время и власть тьмы", – отвечал Христос.

Иисуса связали, арестовали и повели на высший суд в Древней Иудее – Синедрион.