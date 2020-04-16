Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 18

Число заболевших коронавирусом не изменилось, но стало известно, что среди них есть сотрудники медорганизаций. Губернатор Виктор Томенко рассказал, при каких условиях режим самоизоляции в крае ужесточат и что в этом году будет с празднованием Дня Победы. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
Только в том случае, если ситуация выйдет из-под контроля.
"Мы оцениваем ситуацию так, что такой режим изоляции можно держать. Но если будет обвальный рост заболеваний, да еще и с непонятным происхождением, то меры придется ужесточать, это всеобщая практика", – отметил Виктор Томенко.
Сейчас две трети из заболевших имеют понятную причину заражения: от коллег по работе или домочадцев. По словам губернатора, неуправляемых процессов среди населения нет. И это позволяет сохранять действующий режим самоизоляции без ужесточения.
Напомним, режим строгой самоизоляции действует только в 62 населенных пунктах. Это все города и большинство районных центров. Из 2,5 млн жителей региона только 600 тысяч человек остаются безо всяких ограничений (это жители небольших сел). Но по всей территории Алтайского края ограничили выход из дома для людей старше 65 лет.
За последние сутки количество заболевших в Алтайском крае не изменилось. Их по-прежнему 48. Выяснилось, что среди них уже пятеро детей. Двое из них оказались в числе тех 11, о которых стало известно 15 апреля.
В числе зараженных есть и медперсонал. Об этом во время пресс-конференции рассказал Виктор Томенко. Случаи заболевания зафиксировали в четырех медорганизациях Барнаула:
- в горбольнице № 5 – пять заражений среди сотрудников;
- в горбольнице № 4 – три случая (действует карантин);
- в роддоме горбольницы № 11 – один случай заражения (карантин снят);
- в медклинике "Здоровье" – четыре случая заражения у сотрудников.
По данным на 16 апреля, в Алтайском крае на инфекцию обследовали 11,6 тыс. человек, под меднаблюдением находится 1083 человека, за весь период снято с меднаблюдения 5604 человека.
Бюджет на 2020 год сверстан с показателями 118 млрд рублей расходов и 112 млрд доходов. И только половину – 56 млрд рублей – регион зарабатывает самостоятельно. Остальное должен получить из федерального бюджета в виде субсидий и дотаций.
Сейчас власти региона обсуждают вопросы снижения аренды, льгот по налогу на имущество для тех, кто сдает помещение и сам дает отсрочку по аренде. Более того, есть комплекс федеральных мер, которыми и бизнес, и население сейчас уже может воспользоваться.
По словам Томенко, сейчас сложно сказать, какое количество хозяйствующих субъектов выйдет из этой ситуации: все будет зависеть от продолжительности периода ограничений.
Даже если режим изоляции закончится в конце апреля, то к 9 мая не будет времени подготовиться, сказал Виктор Томенко.
Поэтому праздничные мероприятия могут сдвинуть на 24 июня (дата парада Победы 1945 года), либо на 3 сентября (на дату окончания Второй мировой войны). Если решения о переносе празднования примут на федеральном уровне (а об этом уже говорят), то регион поступит так же.
Губернатор подчеркнул, что нельзя рисковать жизнью и здоровьем ветеранов. Ведь сейчас люди старшего поколения находятся в зоне риска.
В барнаульских храмах наносят разметку для прихожан. Ведь 18 и 19 апреля здесь пройдут пасхальные богослужения. Во время пандемии нужно соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на 1,5 метра. Разметка на полу как раз показывает это расстояние.
В Алтайской митрополии рассказали, что, несмотря на распространение болезни, закрывать храмы и выгонять прихожан не будут. А также отметили, что церкви следуют рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не допустить нарушений. О том, как в Барнауле будут отмечать Пасху, читайте в интервью amic.ru.
В Алтайском крае ежедневно производят 100 тыс. медицинских масок. Этим занимаются ателье, компании и индивидуальные предприниматели – 11 предприятий, а также малые и микропредприятия. Сырьем их обеспечивают власти.
Часть из них шьют средства защиты для собственных нужд, часть – занимаются этим по заказу. Стоимость одного изделия колеблется от 10 до 45 рублей за штуку (зависит от материала).
Также предприятия ежедневно выпускают до 20 тонн антисептика.
В Барнауле продолжают опрыскивать раствором хлора дороги и тротуары. В ночь на 17 апреля машины проедут по улицам Мамонтова, Радужной, Ленинградской, Панфиловцев, Сиреневой, Новосибирской (от ул. Дальней до ул. Мамонтова), Гридасова, Антона Петрова, Георгия Исакова, малой Малахова, Покровской, 42-й Краснознаменной Бригады (ул. Георгия Исакова до ул. Советской Армии), 2-й Северо-Западной, Солнечной Поляне, Шукшина, Кавалерийской, Веры Кащеевой, Монтажников, Арбатской, Эмилии Алексеевой, бульвару Медиков, проспекту Космонавтов, проезду Северному Власихинскому.
Барнаульцев просят проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц. А также по возможности убрать машины с проезжей части. Дезинфекция начнется в 23:00.
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- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
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