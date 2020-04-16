Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 18

Режим ужесточат?

Только в том случае, если ситуация выйдет из-под контроля.

"Мы оцениваем ситуацию так, что такой режим изоляции можно держать. Но если будет обвальный рост заболеваний, да еще и с непонятным происхождением, то меры придется ужесточать, это всеобщая практика", – отметил Виктор Томенко.

Сейчас две трети из заболевших имеют понятную причину заражения: от коллег по работе или домочадцев. По словам губернатора, неуправляемых процессов среди населения нет. И это позволяет сохранять действующий режим самоизоляции без ужесточения.

Напомним, режим строгой самоизоляции действует только в 62 населенных пунктах. Это все города и большинство районных центров. Из 2,5 млн жителей региона только 600 тысяч человек остаются безо всяких ограничений (это жители небольших сел). Но по всей территории Алтайского края ограничили выход из дома для людей старше 65 лет.