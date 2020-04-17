И как это сделать?

Нужно обратиться в Барнаульскую теплосетевую компанию (подразделение Сибирской генерирующей компании). Если вы живете в многоквартирном доме, то обращение к энергетикам должны направить специалисты управляющей компании. Они составят письменную заявку и приложат протокол либо решение совета дома о досрочном окончании отопительного сезона.

Направить заявления можно по адресу: 656023, Барнаул, пр. Космонавтов, 13. А также на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

Чтобы снова подключиться к теплоснабжению, придется вновь писать заявку.