В середине следующей недели в Алтайском крае и Барнауле установится практически летняя погода, рассказали amic.ru в региональном ЦГМС. Температура воздуха поднимется до +22...+25 градусов. В квартирах уже становится душно и некомфортно. Горожане начинают возмущаться: когда же в Барнауле отключат отопление. Мы выяснили когда. А также узнали, что делать, если во всем городе отопление отключать не собираются.
Нужно обратиться в Барнаульскую теплосетевую компанию (подразделение Сибирской генерирующей компании). Если вы живете в многоквартирном доме, то обращение к энергетикам должны направить специалисты управляющей компании. Они составят письменную заявку и приложат протокол либо решение совета дома о досрочном окончании отопительного сезона.
Направить заявления можно по адресу: 656023, Барнаул, пр. Космонавтов, 13. А также на электронную почту btsk@sibgenco.ru.
Чтобы снова подключиться к теплоснабжению, придется вновь писать заявку.
Да. Нужно направить письменное заявление энергетикам. Но опять же – нужна письменная заявка УК и протокол либо решение совета дома о досрочном окончании отопительного сезона. Одно решение – и отопление отключат до следующей зимы.
Если же не хочется отключать отопление во всем доме насовсем, то попросите управляющую компанию, председателя ТСН, ТСЖ, ЖЭУ отрегулировать параметры на внутридомовом оборудовании. Тогда отопление останется, но в квартирах не будет жарко.
Комментарии
Просто терять доходы не хотят и все, сказки рассказки начали сочинять. Будет прохладно, включат обогреватели на пару дней. Который стоит в два раза дешевле чем счёт за один месяц по отоплению.
К сожалению, в совет дома входят сомнительные личности удобные УК.
УК и СГК заинтересованы, чтобы потребители переплатили за перетоп. Но, есть выход. Вы подаете заявку диспетчеру вашей УК ( лучше письменно), "замер температуры в помещении", у заявки должен быть номер/дата и ФИО диспетчера принявшего ее. УК обязаны прийти к вам с градусником (не пирометр!!!) на замер и составить акт. Скорее всего, УК проигнорирует вашу заявку, но вы имеете право в присутствии 2 сторонних лиц сделать замер и составить акт. Если температура не соответствует ГОСТ, ниже 18 или выше 25 ( т.е. потребитель получил некачественную услугу), то пишите претензию на ПЕРЕРАСЧЕТ за указанные дни, прикладываете акты и снова в УК. Если УК не вернули деньги, то, увы, деньги за перетоп можно попытаться вернуть только через суд.
Это только твою комнатуху в общаге наверно можно обогревателем прогреть. Из-за экономии пары тысяч тупым жадным быдлом давайте весь город заморозим в пандемию. Плюс 8 для вируса самый нищтяк.
Окна на всю ночь открыли, под утро плюс 3, как в холодильнике. Зато проветрилась квартира. А если отопление отключить, то при 3 градусах на улице окна не откроешь. Высокая температура в середине дня часа полтора-два, а ночью и под утро в среднем 5 градусов. Если за ночь остынет, днем без отопления не отогреется. Будут простывать, а сейчас это прям вовремя
Это только твою комнатуху в общаге наверно можно обогревателем прогреть. Из-за экономии пары тысяч тупым жадным быдлом давайте весь город заморозим в пандемию. Плюс 8 для вируса самый нищтяк.
Нормально аргументировать не умеешь, нужно оскорбления незнакомым людям писать? Кто здесь быдло сразу понятно.
Гость
К УК не вернули деньги, то, увы, деньги за перетоп можно сожалению, в совет дома входят сомнительные личности удобные УК. .....В Русском алфавите 32 буквы из букв можно складывать слова , из слов получаются предложения , которые имеют смысл. Гость 09-52 писать надо тогда когда в теме .
А что сложного в том, чтобы поставить запорные краны на радиаторы каждому у себя дома? Нет, проще открыть окно и отапливать атмосферу, а потом ныть о том, как дорого обходится теплоснабжение.
17.04.2020 11:06
Одиссей
Ничо сложного, только платить все равно придется.
Платить придётся за тех, кому сложно.
" Уменьшить отопление во всем городе не получится из-за особенностей системы теплоснабжения Барнаула, пояснили в СГК. Ведь вода из тепловых сетей, помимо отопления, используется для подготовки горячей воды," это что за бредятина? гвс и теплоноситель греются одной и той же водой,нов разных теплообменниках. летом гвс работает,а отопление нет. амик,вы там что курите?