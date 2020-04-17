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Пени спасения. На сколько отменили неустойку и почему нужно платить за услуги ЖКХ

, ИА "Амител"
В СГК пояснили, как изменилась система оплаты "коммуналки"
Фото: primpress.ru

Фото: primpress.ru

Правительство России отменило пени за просрочку по оплате жилищно-коммунальных услуг.  Пока это одна из немногих мер для населения в условиях коронавируса. И тем не менее она есть и призвана хоть как-то помочь тем, кто остался без работы. Но россияне не сразу поняли, что именно отменили власти. В интернете появилось много фейков о том, что теперь можно забыть не только про пени, но и вообще не платить за "коммуналку". Так платить или нет, когда вернут неустойку и насколько снизилась собираемость? Об этом рассказала Екатерина Косогов, директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании, которая обеспечивает теплом и горячей водой Барнаул, Бийск и Рубцовск.

1

Ходят слухи, что из-за коронавируса за услуги ЖКХ вообще можно не платить. Так ли это?

Нет, это абсолютная ложь. Никто в России не отменял плату за жилищно-коммунальные услуги. Не верите на слово – читайте постановление правительства РФ № 424 от 2 апреля 2020 года.

"В документе нет ни слова о том, что за ЖКХ можно не платить. Там сказано, что с апреля и до конца 2020 года приостановлено начисление и взыскание пеней за просрочку оплаты", – пояснила Екатерина Косогова.

Иными словами, если раньше за несвоевременную оплату ресурсоснабжающая организации начисляла неустойку, то теперь делать этого нельзя. И если вы задержали с оплатой, то можно не переживать на счет дополнительных штрафов.

Но платить за ЖКХ все равно нужно. Здесь ничего не изменилось.

2

Так и когда их уже не будут начислять?

Мартовские счета еще предполагают начисление неустойки. Они были напечатаны раньше постановления. А вот уже в квитанции за апрель этой штрафной санкции не будет, как и за последующие месяцы 2020 года, уточнили в СГК.

3

А в 2021 году не начислят ли мне эти пени задним числом?

Нет, за просрочки 2020 года платить не придется. Сейчас запрещено и начислять, и взыскивать. Но со следующего года, как и прежде, все просрочки будут облагаться пенями. И точно также ресурсовики будут передавать дела в суды. Так что по возможности рассчитывайтесь сразу, чтобы долги не копились, как снежный ком. Ибо в январе заплатить уже придется по полной.

В целом от пеней, как от метода стимулирования платы, никто отказываться не собирается.

"На самом деле, пени – действенный способ дисциплинирования. Люди не хотят платить сверх того, что они потребили. Конечно, есть и те, кому хоть штраф, хоть судебный пристав – все равно не заплатит. Это маргинальный слой населения, и таких обычно не более 1%", – добавила эксперт.

4

Я не могу вовремя заплатить, что делать?

Есть два типа ситуаций. Первая – человек просто не знает, как заплатить дистанционно, например, в силу возраста. Поэтому в компании сейчас договариваются с "Почтой России", чтобы плату брали почтальоны.

Сейчас потребители СГК могут внести плату через сервисы "Сбербанк онлайн", "Автоплатеж", через устройства самообслуживания Сбербанка, в личном кабинете системы "Город" на их сайте, в личном кабинете на сайте СГК.

И вторая ситуация, когда человеку просто нечем платить. В таком случае нужно обратиться в СГК любым способом (по телефону, электронной почте, через сайт). Сообщить свои контактные данные и номер лицевого счета. Вам перезвонят и расскажут, как заключить соглашение о рассрочке.

"Зачем это нужно?" – спросите вы. Это позволит законно отсрочить свой платеж и тогда даже после окончания "пени-каникул" с вас никто не спросит лишнего.

5

Потребители СГК стали меньше платить за услуги?

По словам директора по тарифообразованию, компания имеет налаженные отношения с потребителями. До сих пор собираемость превышала 98%, это прекрасный показатель для ресурсовиков.

"Но сейчас, в первые дни апреля, мы увидели снижение платы. По отношению к аналогичному периоду прошлого года – 40%", – сказала Екатерина Косогова.

Он пояснила, что население продолжает платить исправно. Большой провал по малому бизнесу. Как раз по тем, кто сейчас не может работать. Кризис показал, что запаса прочности у них совсем нет.

6

Но почему бы эти долги не простить?

"Я всегда с осторожностью отношусь к подобным популистским заявлениям. А нам кто простит долги? Ведь мы тоже платим заработную плату, за воду водоканалу, за электричество энергетикам, проценты по кредитам. А еще СГК работает с большим количеством подрядных организаций. Им тоже надо вовремя платить за материалы, работу. И там тоже свои сотрудники, которые рискуют остаться без работы или потерять доход", – говорит Екатерина Косогова.

Для СГК очень ощутимо падение собираемости даже на 1%. И первое, что придется сокращать, – ремонт и инвестиционную программу. А это как раз те самые меры, которые нужны для снижения числа аварий, для стабильно горячей воды и труб.

"Наоборот, сейчас ремонты надо увеличивать, чтобы стимулировать занятость, нанимать дополнительных рабочих", – подчеркнула Косогова.

А что делать небольшим водоканалам и котельным? Они вообще не думают об инвестициях. Если население за март-апрель вовремя не заплатит, то им элементарно не на что будет покупать уголь.

От неоплаты пострадают не только ресурсовики и их подрядчики. Недособирают управляющие компании и ТСЖ, которым нужно проводить ремонты (скоро лето), выполнять текущие работы, та же дезинфекция подъездов стоит денег.

7

А можно ли завершить отопительный сезон, чтобы заплатить меньше?

Теоретически это возможно. Но сезон начинается по распоряжению местных органов власти. Об этом чиновников могут попросить и местные жители. Но если тепло отключат, то быстро его вернуть уже не получится. А вдруг майские холода, как это часто бывает.
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.04.2020 08:16
постЪ

все для людей

17.04.2020 08:28
- гость -

"Об этом рассказала Екатерина Косогов:
До сих пор собираемость превышала 98%"
ШТООООО????

17.04.2020 09:04
месный

Зачем кому-то нужно говорить, что нужно платить - про это и так все в курсе!
А вот где взять бабки чтобы платить, если тебя заставили сидеть дома и не работать?

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