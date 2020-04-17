Пени спасения. На сколько отменили неустойку и почему нужно платить за услуги ЖКХ

Ходят слухи, что из-за коронавируса за услуги ЖКХ вообще можно не платить. Так ли это?

Нет, это абсолютная ложь. Никто в России не отменял плату за жилищно-коммунальные услуги. Не верите на слово – читайте постановление правительства РФ № 424 от 2 апреля 2020 года.

"В документе нет ни слова о том, что за ЖКХ можно не платить. Там сказано, что с апреля и до конца 2020 года приостановлено начисление и взыскание пеней за просрочку оплаты", – пояснила Екатерина Косогова.

Иными словами, если раньше за несвоевременную оплату ресурсоснабжающая организации начисляла неустойку, то теперь делать этого нельзя. И если вы задержали с оплатой, то можно не переживать на счет дополнительных штрафов.

Но платить за ЖКХ все равно нужно. Здесь ничего не изменилось.