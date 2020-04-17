Куда перенесли Парад Победы и как в России отметят 9 Мая в 2020 году

В 2020 году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Но из-за пандемии коронавируса россияне могут остаться без праздника. Кремль уже объявил, что парад переносится. Что еще изменится и как будем отмечать День Победы в 2020 году – читайте в материале amic.ru.
Да. Такое решение принял президент Владимир Путин.
"Сейчас перед нами непростой, прямо скажем тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", – цитирует президента "Коммерсантъ".
Известно, что в 2020 году он точно будет. Об этом заявил и президент Владимир Путин. Но вот в каком формате – пока неизвестно. Организаторы проекта предложили россиянам в этом году провести его из дома.
Один из вариантов – разместить видео или фото своей семьи с портретом и историей ветерана в соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. После чего пост автоматически попадет на сайт moypolk.ru.
Вторая идея – провести онлайн-трансляцию на сайте moypolk.ru. А истории из соцсетей попадут в текстовую трансляцию сайта 9 мая.
Также предлагают разместить фотографию журавлика – символа акции – в соцсетях. Либо собраться семьей за столом, поставить рядом портрет родного человека и всем вместе вспомнить его.
"Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем, что в условиях реальной опасности, даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в массовых мероприятиях на улицах 9 мая", – говорят организаторы.
Тоже не будет. 16 апреля во время пресс-конференции губернатор Виктор Томенко отметил, что даже если все ограничения будут сняты в регионе в конце апреля, на подготовку к 9 мая останется мало времени.
Губернатор подчеркнул, что нельзя рисковать жизнью и здоровьем ветеранов. Ведь сейчас люди старшего поколения находятся в зоне риска. Если решение о переносе празднования примут на федеральном уровне, то регион поступит так же, добавил Томенко.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
Какой праздник?! Это день скорби! Скажи вы кому году так в 50-м про празднование дня победы, вам бы в рожу плюнули как минимум. Праздуны диванные.
17.04.2020 08:45
АБОРИГЕН
Мамин либераст, а чего ты так переживаешь о 50-х годах? Ведь это был лютый совок.
17.04.2020 08:45
АБОРИГЕН
Удивительная способность говорить разные глупости с абсолютной верой в собственную правоту. Лучше жуйте, а не говорите.
Все правильно сделали. Какие праздники, парикмахерские, развлечения могут быть, когда такая ситуация