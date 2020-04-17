Куда перенесли Парад Победы и как в России отметят 9 Мая в 2020 году

А что будет с "Бессмертным полком"?

Известно, что в 2020 году он точно будет. Об этом заявил и президент Владимир Путин. Но вот в каком формате – пока неизвестно. Организаторы проекта предложили россиянам в этом году провести его из дома.

Один из вариантов – разместить видео или фото своей семьи с портретом и историей ветерана в соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. После чего пост автоматически попадет на сайт moypolk.ru.

Вторая идея – провести онлайн-трансляцию на сайте moypolk.ru. А истории из соцсетей попадут в текстовую трансляцию сайта 9 мая.

Также предлагают разместить фотографию журавлика – символа акции – в соцсетях. Либо собраться семьей за столом, поставить рядом портрет родного человека и всем вместе вспомнить его.

"Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем, что в условиях реальной опасности, даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в массовых мероприятиях на улицах 9 мая", – говорят организаторы.