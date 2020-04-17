Льготная ипотека под 6,5%: что это такое и на какую сумму можно взять кредит

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%. Таким образом государство хочет поддержать и россиян, и строительную отрасль, доходы которых пострадали от коронавируса. Что за льготная ипотека, какую сумму можно взять и будет ли расти ставка – читайте в материале amic.ru.

1 Льготная ипотека. В чем ее суть? Специальная льготная ипотечная программа должна помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, считает президент Владимир Путин. По предварительным оценкам, на эти цели в 2020 году потребуется направить около 6 млрд рублей. Жители страны смогут оформить ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса. Эта ставка гораздо ниже той, что предлагают банки. По статистике Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 марта 2020 года составила 8,69%.

2 А на какую сумму можно взять ипотеку? Льготная ипотека под 6,5% банк сможет предоставить для покупку жилья по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.

3 Но, наверное, ставка 6,5% не на весь период кредита? Нет. По словам президента, пониженная льготная ставка будет действовать весь срок кредита.

4 И на сколько лет можно взять льготную ипотеку? Пока непонятно. Вероятно, срок не имеет значения. Пока оговаривается только размер.