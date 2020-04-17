Льготная ипотека под 6,5%: что это такое и на какую сумму можно взять кредит

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%. Таким образом государство хочет поддержать и россиян, и строительную отрасль, доходы которых пострадали от коронавируса. Что за льготная ипотека, какую сумму можно взять и будет ли расти ставка – читайте в материале amic.ru.
Специальная льготная ипотечная программа должна помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, считает президент Владимир Путин. По предварительным оценкам, на эти цели в 2020 году потребуется направить около 6 млрд рублей. Жители страны смогут оформить ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса. Эта ставка гораздо ниже той, что предлагают банки. По статистике Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 марта 2020 года составила 8,69%.
Комментарии
Это всё, по части экономики? Больше ничего?
Да что толку?! Хоть под ноль процентов сделай ипотеку. Цена на те курятники, которые сейчас строят, завышена в разы. Никакие льготные ставки не помогут
Уехали в Прагу в 2008 году, ипотека 2,3%. Брали под покупку небольшого отеля. Доходы с него полностью покрывают ипотеку, моя зарплата спокойно покрывает расходы на жизнь. Отель на 12 номеров, верхний этаж- наше жилье. Сыну будет 18, откроет свое юрлицо вступит в наш бизнес, часть ипотеки погасят субсидии для нового бизнесмена. В Барнауле было две квартиры на А.Петрова- наш начальный капитал, и не было работы.
Эта льготная ипотека распостроняется только на приобретенье жилья "класса Комфорт", простыми словами - самого примитивного жилья. то есть будет больше самых дешёвых муравейников.