Как выбрать яйца к Пасхе и что значат таинственные цифры и буквы на упаковке

2 мая 2021 года православные христиане будут отмечать Пасху. Традиционно перед Светлым Христовым Воскресением верующие красят яйца – символ возрождения и начала новой жизни. Как выбрать яйца на Пасху, что значат цифры и буквы на упаковке и сколько можно хранить варёное яйцо – читайте в материале amic.ru.
Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют брать яйца только в магазинах, супермаркетах или на сельскохозяйственных рынках. На улице с рук покупать их не стоит.
Обратите внимание:
- на срок изготовления яиц – он обязательно должен быть указан на упаковке, чем свежее яйцо, тем лучше;
- на место хранения яиц – оно должно быть сухим, чистым и не иметь никаких посторонних запахов; дело в том, что яйца обладают свойством впитывать нежелательные ароматы;
- на внешний вид – у нормального яйца скорлупа чистая, без трещин и сколов; помёта, перьев или кровавых пятен быть не должно (допускаются только небольшие следы и полоски от соприкосновения с транспортёром для сбора яиц).
Впрочем, учтите, что коричневые яйца более прочные. А вот цвет желтка говорит о питании птиц. Если они ели много свежей травы, ягод, кукурузы, то цвет будет более ярким. Чаще всего это бывает у яиц домашних кур.
В зависимости от сроков хранения и качества куриные пищевые яйца подразделяют на диетические и столовые. В зависимости от вида и маркируют яйца соответствующей буквой:
"Д" – диетические. Такие яйца не хранятся при отрицательной температуре, а их срок хранения не превышает семи суток.
"С" – столовые. Срок хранения таких яиц составляет 25 дней с момента выработки.
Делят яйца на разные категории ещё и по весу: отборная, первая и вторая.
- Если видите цифру "0", то это отборные яйца. Их вес не менее 65 граммов. Такие яйца уже производят впечатление крупных и пользуются спросом у покупателей – особенно с учётом того, что в пересчёте на вес "содержимого" приобретать их обычно оказывается чуть выгодней, чем яйца первой категории.
- Цифра "1" – яйца первой категории, вес не менее 55 граммов. Они часто встречаются на прилавках магазинов и считаются наиболее сбалансированными по составу.
- Цифра "2" – вторая категория, вес не менее 45 граммов.
- Цифра "3" – третья категория. Самые мелкие яйца, их вес составляет 40 граммов. Мелкие яйца обычно несут молодые куры. Несмотря на то, что они очень вкусные, на прилавках магазинов появляются нечасто – покупатели не любят такую "мелочь".
Разделение яиц на категории производится только по весу, и никакие другие факторы на неё не влияют. И диетические, и столовые яйца могут относиться к любой из размерных категорий; скорлупа яйца может быть как белой, так и коричневой. Яйца, обогащённые йодом, селеном или другими микроэлементами, также не обязательно должны относиться к отборной или высшей категории: они могут быть любого размера.
Качество определяется при помощи специального прибора – овоскопа. В магазинах такой прибор есть. Как отмечает Роспотребнадзор, по просьбе покупателей его используют для проверки яиц.
Но если в магазине проверить не удалось, то беритесь за дело сами. Проверить качество яйца в домашних условиях можно несколькими способами.
1. Потрясите яйцо. Булькает – не свежее, никаких звуков – свежее.
2. Опустите яйцо в воду. Ушло на дно – свежее, всплывает – есть такое не рекомендуется.
3. Посветите на яйцо лампой. Видите яркий желток, окружённый прозрачным белком? Качественное. Если при просвечивании заметили вкрапления, пятна, прожилки, мутность – есть такое яйцо не стоит.
Ну и запах. Содержимое яиц не должно иметь посторонних запахов. Если имеет – выбрасывайте.
Обязательно помойте яйца перед варкой. Лучше даже с мылом. На яичной скорлупе может жить возбудитель тяжёлого инфекционного заболевания – сальмонеллёза.
По этой же причине необходимо строго соблюдать время термической обработки яйца. Если яйцо недоварено – не ешьте.
Время приготовления варёного яйца – 10-15 минут с момента его закипания.
Комментарии
Отменили же Пасху из за китаёзов, теперь только восточные гороскопы можно
Что за странный срок хранения? Яйца обычно красят на всю неделю. и до красной горки они хранятся.