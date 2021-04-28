Среда, 28 Апрель, 10:38

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,96
€ 90,47
18°


4779425 +0
Обь
327см -42

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Как выбрать яйца к Пасхе и что значат таинственные цифры и буквы на упаковке

, ИА "Амител"
Как правильно варить яйца и сколько их можно хранить в холодильнике
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

2 мая 2021 года православные христиане будут отмечать Пасху. Традиционно перед Светлым Христовым Воскресением верующие красят яйца – символ возрождения и начала новой жизни. Как выбрать яйца на Пасху, что значат цифры и буквы на упаковке и сколько можно хранить варёное яйцо – читайте в материале amic.ru.

1
Как выбрать правильные яйца?

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют брать яйца только в магазинах, супермаркетах или на сельскохозяйственных рынках. На улице с рук покупать их не стоит.
Обратите внимание: 

  • на срок изготовления яиц – он обязательно должен быть указан на упаковке, чем свежее яйцо, тем лучше;
  • на место хранения яиц – оно должно быть сухим, чистым и не иметь никаких посторонних запахов; дело в том, что яйца обладают свойством впитывать нежелательные ароматы;
  • на внешний вид – у нормального яйца скорлупа чистая, без трещин и сколов; помёта, перьев или кровавых пятен быть не должно (допускаются только небольшие следы и полоски от соприкосновения с транспортёром для сбора яиц).
2
Какого цвета яйца лучше?
Эксперты говорят, что оттенок яичной скорлупы зависит от особенностей несушек, на составе яиц он не отражается. Поэтому покупайте те яйца, которые вам больше нравятся. 
Впрочем, учтите, что коричневые яйца более прочные. А вот цвет желтка говорит о питании птиц. Если они ели много свежей травы, ягод, кукурузы, то цвет будет более ярким. Чаще всего это бывает у яиц домашних кур.
3
На яйцах указаны буквы "С" и "Д". Что это значит?

В зависимости от сроков хранения и качества куриные пищевые яйца подразделяют на диетические и столовые. В зависимости от вида и маркируют яйца соответствующей буквой:

"Д" – диетические. Такие яйца не хранятся при отрицательной температуре, а их срок хранения не превышает семи суток.

"С" – столовые. Срок хранения таких яиц составляет 25 дней с момента выработки.

4
Что значат цифры "0" и "1" на упаковке?

Делят яйца на разные категории ещё и по весу: отборная, первая и вторая.

  • Если видите цифру "0", то это отборные яйца. Их вес не менее 65 граммов. Такие яйца уже производят впечатление крупных и пользуются спросом у покупателей – особенно с учётом того, что в пересчёте на вес "содержимого" приобретать их обычно оказывается чуть выгодней, чем яйца первой категории.
  • Цифра "1" – яйца первой категории, вес не менее 55 граммов. Они часто встречаются на прилавках магазинов и считаются наиболее сбалансированными по составу.
  • Цифра "2" – вторая категория, вес не менее 45 граммов.
  • Цифра "3" – третья категория. Самые мелкие яйца, их вес составляет 40 граммов. Мелкие яйца обычно несут молодые куры. Несмотря на то, что они очень вкусные, на прилавках магазинов появляются нечасто – покупатели не любят такую "мелочь".

Разделение яиц на категории производится только по весу, и никакие другие факторы на неё не влияют. И диетические, и столовые яйца могут относиться к любой из размерных категорий; скорлупа яйца может быть как белой, так и коричневой. Яйца, обогащённые йодом, селеном или другими микроэлементами, также не обязательно должны относиться к отборной или высшей категории: они могут быть любого размера.

5
Выбрал и купил. А как хранить яйца?
Яйца хранят при температуре от 0 до +20 градусов. Срок годности диетических яиц составляет 7 суток, столовых – от 8 до 25 суток. Но если они хранятся в холодильнике, то срок годности составляет аж 120 суток. Но он не распространяется на мытые яйца – они хранятся не более 12 дней.
6
Как понять, свежее яйцо или испорченное?

Качество определяется при помощи специального прибора – овоскопа. В магазинах такой прибор есть. Как отмечает Роспотребнадзор, по просьбе покупателей его используют для проверки яиц.

Но если в магазине проверить не удалось, то беритесь за дело сами. Проверить качество яйца в домашних условиях можно несколькими способами.

1. Потрясите яйцо. Булькает – не свежее, никаких звуков – свежее.

2. Опустите яйцо в воду. Ушло на дно – свежее, всплывает – есть такое не рекомендуется.

3. Посветите на яйцо лампой. Видите яркий желток, окружённый прозрачным белком? Качественное. Если при просвечивании заметили вкрапления, пятна, прожилки, мутность – есть такое яйцо не стоит.

Ну и запах. Содержимое яиц не должно иметь посторонних запахов. Если имеет – выбрасывайте.

7
А как правильно варить яйца? 

Обязательно помойте яйца перед варкой. Лучше даже с мылом. На яичной скорлупе может жить возбудитель тяжёлого инфекционного заболевания – сальмонеллёза.

По этой же причине необходимо строго соблюдать время термической обработки яйца. Если яйцо недоварено – не ешьте. 

Время приготовления варёного яйца – 10-15 минут с момента его закипания. 

8
Как красить яйца?
Красить яйца можно специальными пищевыми красителями, которые продаются в магазине. На упаковке такого красителя должна быть информация об изготовителе, дата выработки, состав красителя, условия его хранения и срок годности, а также знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Если не нашли либо срок годности закончился – не покупайте. К тому же можно красить яйца на Пасху натуральными красителями: в морковном или свекольном соке, в луковой шелухе, в куркуме и т.д.
9
А сколько хранить такое яйцо?
Срок хранения варёного яйца в холодильнике не превышает 36 часов. Сутки – подойдёт, двое суток – уже опасно.
Материалы по теме

 

 

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

18.04.2020 06:52
- гость -

Отменили же Пасху из за китаёзов, теперь только восточные гороскопы можно

28.04.2021 08:56
- гость -

Что за странный срок хранения? Яйца обычно красят на всю неделю. и до красной горки они хранятся.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
10:29
Жительница Алтайского края угнала автомобиль приятеля, чтобы потрепать ему нервы 0
10:16
Градсовет попросил доработать проект нового ЦУМа в Барнауле 1
10:03
Как оплатят праздничные и нерабочие дни в мае 2021 года? 1
09:52
Барнаульцы жалуются на плачевное состояние памятника Шукшину 1
09:40
"Росводоканал Барнаул" призвал вовремя оплачивать"коммуналку" 0
09:28
Доктор Мясников рассказал, сколько нужно пить воды 2
09:17
Творожная пасха на великий праздник. Три простых рецепта царского блюда 3
09:05
Число детских лагерей снизилось в Алтайском крае за два года 2
08:52
Виктор Томенко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником 4
08:40
Одиннадцатый ребенок родился в алтайской семье 21
08:28
Биолог рассказал, как замедлить старение 0
08:15
Как будут работать детские сады и школы с 1 по 10 мая? 0
08:02
Как выбрать яйца к Пасхе и что значат таинственные цифры и буквы на упаковке 2
07:49
Военные на семь часов перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 3
07:33
Платья на выпускной. Что можно заказать через интернет уже сейчас? 8
07:19
VIP-призыв. Кто из известных алтайских чиновников и депутатов служил в армии 9
07:03
Холдинг "Алтайлес" ответил на заблуждения о вреде работы лесной промышленности 20
06:48
Когда придёт пенсия в мае и кто получит её раньше из-за нерабочих дней? 0
06:32
"Динамо-Барнаул" одержало победу в Ижевске 2
06:17
Материться, гадать и вязать: что ещё запрещено делать в Страстную среду 1
06:02
28-градусная жара, дожди и грозы накроют Алтайский край 28 апреля 0
23:50
Такой день. Сгоревший грузовик "Марии Ра" и чудом сохранившаяся мельница 1
23:19
АТОР попросил отменить второй ПЦР-тест для возвращающихся из-за границы россиян 3
22:51
Жительницу Краснодарского края осудят за ложный донос об изнасиловании в Заринске 0
22:19
Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы во время майских праздников 5
21:50
Опекуна из Камня-на-Оби подозревают в истязании 12-летнего мальчика 1
21:21
Верховный суд РФ назвал причины для неуплаты алиментов 0
20:52
"Выпрыгивай, дядя Коля!" Грузовик завалился на бок и упал в реку в алтайском селе 0
20:20
Водитель сбил пенсионера в Барнауле и скрылся с места ДТП 3
19:56
100 тысяч жителей Алтайского края поставили по две прививки от коронавируса 3
19:30
"Алтайкрайгазсервис" заподозрили в необоснованном завышении цен 8
19:15
Алтайские поликлиники будут принимать пациентов с 4 по 7 мая 0
18:55
Грузовик компании "Мария-Ра" сгорел на трассе Кузбасс – Алтай 0
18:37
Минпросвещения нашло возмутивший Путина учебник истории 2
18:16
Стало известно, когда закончится отопительный сезон в Бийске и Рубцовске 0
17:55
Актёр из фильма "Белое солнце пустыни" умер от коронавируса 0
17:43
Объём межмуниципальных трансфертов в Алтайском крае вырастет на 4 млрд рублей 4
17:31
Жителей Алтайского края предупредили о грозах и сильном ветре 0
17:15
Вице-премьер Голикова предупредила о риске всплеска заболеваемости COVID-19 2
16:59
Где и когда отключат воду на время опрессовки в Барнауле. Карта 4
16:46
В Алтайском крае утвердили график экзаменов на права с 1 по 10 мая 0
16:34
Владельцам долларов посоветовали держать не более трети сбережений в этой валюте 4
16:20
Министр культуры Алтайского края выпустила сборник стихов 1
16:07
8 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:55
Как будем отдыхать и работать в мае 2021? 0
15:42
Алтайский край – в последней двадцатке регионов по размеру банковских вкладов населения 1
15:33
Грузовик сбил женщину на проспекте Красноармейском в Барнауле 26
15:21
Стало известно, как будут работать детсады Барнаула с 4 по 7 мая 5
15:07
Минстрой и "Единая Россия" запустили голосование по проектам благоустройства 0
14:54
Новый офис для алтайской прокуратуры построит компания из Новосибирска 7

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.