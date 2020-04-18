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Как выбрать яйца к Пасхе и что значат эти цифры и буквы на упаковке

, ИА "Амител"
Зачем их надо мыть и сколько вареное яйцо может храниться в холодильнике
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

19 апреля православные отмечают Пасху. Традиционно перед Светлым Христовым Воскресением люди красят яйца – символ возрождения и начала новой жизни. Как выбрать яйца на Пасху, что значат цифры и буквы на упаковке и сколько можно хранить вареное яйцо – читайте в материале amic.ru.

1
Как выбрать яйца в магазине?

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют брать яйца только в магазинах, супермаркетах или на сельскохозяйственных рынках. На улице с рук покупать их не стоит.

При покупке яиц обратите внимание на их внешний вид. У нормального яйца скорлупа чистая и без повреждений. Помета или кровавых пятен быть не должно (допускаются только небольшие следы и полоски от соприкосновения с транспортером для сбора яиц).

Оттенок зависит от особенностей несушек, на составе он не отражаются. Однако стоит учитывать, что коричневые яйца более прочные. А цвет желтка говорит о питании птиц. Если они ели много свежей травы, ягод, кукурузы, то цвет будет более ярким. Чаще всего это бывает у яиц домашних кур.

2
На яйцах указано "Д". Что это значит?

В зависимости от сроков хранения и качества куриные пищевые яйца подразделяют на диетические и столовые.

Диетические. Их срок хранения не превышает семи суток. Диетические яйца имеют маркировку буквой "Д". Ее наносят красной краской. 

Столовые. Их приняли в торговой сети как диетические, но срок хранения превысил отметку "7 дней". Столовое яйцо – то, что синей буквой "С".

3
Что значат цифры "0" и "1" на упаковке?

Диетические и столовые яйца весят по-разному. Поэтому их делят на три категории: отборная, первая и вторая.

  • Если видите цифру "0", то это отборные яйца, весят не менее 65 граммов. Такие яйца уже производят впечатление крупных и пользуются спросом у покупателей – особенно с учетом того, что в пересчете на вес "содержимого" приобретать их обычно оказывается чуть выгодней, чем яйца первой категории.
  • Цифра "1" – яйца первой категории, их вес не менее 55 граммов. Они часто встречаются на прилавках магазинов и считаются наиболее сбалансированными по составу.
  • Цифра "2" – вторая категория, вес не менее 45 граммов.
  • Цифра "3" – третья категория. Самые мелкие яйца, их вес составляет 40 граммов. Мелкие яйца обычно несут молодые куры. Несмотря на то, что они очень вкусные, на прилавках магазинов появляются нечасто – покупатели не любят такую "мелочь".

Разделение яиц на категории производится только по весу, и никакие другие факторы на нее не влияют. И диетические, и столовые яйца могут относиться к любой из размерных категорий; скорлупа яйца может быть как белой, так и коричневой. Яйца, обогащенные йодом, селеном или другими микроэлементами, также не обязательно должны относиться к отборной или высшей категории: они могут быть любого размера.

4
Купил. А как хранить?
Яйца хранят при температуре от 0 до +20 градусов. Срок годности диетических яиц составляет 7 суток, столовых яиц – от 8 до 25 суток. Но если они хранятся в холодильнике, то срок годности составляет аж 120 суток. Не распространяется на мытые яйца – они хранятся не более 12 дней.
5
Как понять, что яйцо неиспорченное?

Качество определяется при помощи специального прибора – овоскопа. В магазинах такой прибор есть. Как отмечает Роспотребнадзор, по просьбе покупателей его используют для проверки яиц.

Но если в магазине проверить не удалось, то беритесь за дело сами. Проверить качество яйца в домашних условиях можно несколькими способами.

1. Потрясите яйцо. Булькает – не свежее, никаких звуков – свежее.

2. Опустите яйцо в воду. Ушло на дно – свежее, всплывает – есть такое не рекомендуется.

3. Посветите на яйцо лампой. Видите яркий желток, окруженный прозрачным белком? Качественное. Если при просвечивании заметили вкрапления, пятна, прожилки, мутность – есть такое яйцо не стоит.

Ну и запах. Содержимое яиц не должно иметь посторонних запахов. Если имеет – выбрасывайте.

5
А варить как? 

Обязательно помойте яйца перед варкой. Лучше даже с мылом. На яичной скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания – сальмонеллеза.

По этой же причине необходимо строго соблюдать время термической обработки яйца. Если яйцо недоварено – не ешьте. 

Время приготовления вареного яйца – 10-15 минут с момента его закипания. 

6
Как красить яйца?
Красить яйца можно специальными пищевыми красителями, которые продаются в магазине. На упаковке такого красителя должна быть информация об изготовителе, дата выработки, состав красителя, условия его хранения и срок годности, а также знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Если не нашли либо срок годности закончился – не покупайте. К тому же можно красить яйца на Пасху натуральными красителями: в морковном или свекольном соке, в луковой шелухе, в куркуме и т.д.
7
А сколько хранить такое яйцо?
Срок хранения вареного яйца в холодильнике не превышает 36 часов. Сутки – подойдет, двое суток – уже опасно.

 

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Читайте также в сюжете: Пасха-2020
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

18.04.2020 06:52
- гость -

Отменили же Пасху из за китаёзов, теперь только восточные гороскопы можно

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