Как выбрать яйца к Пасхе и что значат эти цифры и буквы на упаковке

Как выбрать яйца в магазине?

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют брать яйца только в магазинах, супермаркетах или на сельскохозяйственных рынках. На улице с рук покупать их не стоит.

При покупке яиц обратите внимание на их внешний вид. У нормального яйца скорлупа чистая и без повреждений. Помета или кровавых пятен быть не должно (допускаются только небольшие следы и полоски от соприкосновения с транспортером для сбора яиц).

Оттенок зависит от особенностей несушек, на составе он не отражаются. Однако стоит учитывать, что коричневые яйца более прочные. А цвет желтка говорит о питании птиц. Если они ели много свежей травы, ягод, кукурузы, то цвет будет более ярким. Чаще всего это бывает у яиц домашних кур.