Как выбрать яйца к Пасхе и что значат эти цифры и буквы на упаковке

19 апреля православные отмечают Пасху. Традиционно перед Светлым Христовым Воскресением люди красят яйца – символ возрождения и начала новой жизни. Как выбрать яйца на Пасху, что значат цифры и буквы на упаковке и сколько можно хранить вареное яйцо – читайте в материале amic.ru.
Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют брать яйца только в магазинах, супермаркетах или на сельскохозяйственных рынках. На улице с рук покупать их не стоит.
При покупке яиц обратите внимание на их внешний вид. У нормального яйца скорлупа чистая и без повреждений. Помета или кровавых пятен быть не должно (допускаются только небольшие следы и полоски от соприкосновения с транспортером для сбора яиц).
Оттенок зависит от особенностей несушек, на составе он не отражаются. Однако стоит учитывать, что коричневые яйца более прочные. А цвет желтка говорит о питании птиц. Если они ели много свежей травы, ягод, кукурузы, то цвет будет более ярким. Чаще всего это бывает у яиц домашних кур.
В зависимости от сроков хранения и качества куриные пищевые яйца подразделяют на диетические и столовые.
Диетические. Их срок хранения не превышает семи суток. Диетические яйца имеют маркировку буквой "Д". Ее наносят красной краской.
Столовые. Их приняли в торговой сети как диетические, но срок хранения превысил отметку "7 дней". Столовое яйцо – то, что синей буквой "С".
Диетические и столовые яйца весят по-разному. Поэтому их делят на три категории: отборная, первая и вторая.
- Если видите цифру "0", то это отборные яйца, весят не менее 65 граммов. Такие яйца уже производят впечатление крупных и пользуются спросом у покупателей – особенно с учетом того, что в пересчете на вес "содержимого" приобретать их обычно оказывается чуть выгодней, чем яйца первой категории.
- Цифра "1" – яйца первой категории, их вес не менее 55 граммов. Они часто встречаются на прилавках магазинов и считаются наиболее сбалансированными по составу.
- Цифра "2" – вторая категория, вес не менее 45 граммов.
- Цифра "3" – третья категория. Самые мелкие яйца, их вес составляет 40 граммов. Мелкие яйца обычно несут молодые куры. Несмотря на то, что они очень вкусные, на прилавках магазинов появляются нечасто – покупатели не любят такую "мелочь".
Разделение яиц на категории производится только по весу, и никакие другие факторы на нее не влияют. И диетические, и столовые яйца могут относиться к любой из размерных категорий; скорлупа яйца может быть как белой, так и коричневой. Яйца, обогащенные йодом, селеном или другими микроэлементами, также не обязательно должны относиться к отборной или высшей категории: они могут быть любого размера.
Качество определяется при помощи специального прибора – овоскопа. В магазинах такой прибор есть. Как отмечает Роспотребнадзор, по просьбе покупателей его используют для проверки яиц.
Но если в магазине проверить не удалось, то беритесь за дело сами. Проверить качество яйца в домашних условиях можно несколькими способами.
1. Потрясите яйцо. Булькает – не свежее, никаких звуков – свежее.
2. Опустите яйцо в воду. Ушло на дно – свежее, всплывает – есть такое не рекомендуется.
3. Посветите на яйцо лампой. Видите яркий желток, окруженный прозрачным белком? Качественное. Если при просвечивании заметили вкрапления, пятна, прожилки, мутность – есть такое яйцо не стоит.
Ну и запах. Содержимое яиц не должно иметь посторонних запахов. Если имеет – выбрасывайте.
Обязательно помойте яйца перед варкой. Лучше даже с мылом. На яичной скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания – сальмонеллеза.
По этой же причине необходимо строго соблюдать время термической обработки яйца. Если яйцо недоварено – не ешьте.
Время приготовления вареного яйца – 10-15 минут с момента его закипания.
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Комментарии
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