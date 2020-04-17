Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и при чем тут самоизоляция

С 15 апреля в Барнауле усилено патрулирование улиц. Власти города сообщают, что нахождение людей на улицах рассматривается как нарушение режима самоизоляции и влечет административное наказание. Несогласные утверждают, что юридически никакого режима самоизоляции не существует, а значит, требования незаконны. Директор центра социальной юридической поддержки "Правовое содействие" Татьяна Корнилюк объяснила, в чем особенность режима самоизоляции, как он пересекается с режимом повышенной готовности к ЧС и что жители Алтайского края могут или не могут делать в сложившейся ситуации. Ну и, конечно, мы узнали о наказании за нарушение того самого режима.

Так есть или нет режим самоизоляции и при чем тут режим повышенной готовности?

Как такового термина "режим самоизоляции" в законодательстве не существует, указывает Татьяна Корнилюк. Но зато в Алтайском крае официально действует режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Просто этот неологизм оказался очень удачным.

"Он легко лег всем на язык, потому что именно самоизоляция требуется от нас всех сейчас, даже если не по закону, то исходя из здравого смысла, логики и заботы о себе и своих близких. Поэтому хотя мы на бытовом уровне и говорим "самоизоляция", на самом деле официально речь идет о режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям", – подчеркивает юрист.

В российском законодательстве о защите населения от чрезвычайных ситуаций предусмотрено три режима:

режим повседневной деятельности (тот режим, в котором мы все с вами обычно живем);

режим повышенной готовности (когда ситуация ухудшается и требуется принимать меры, чтобы не допустить возникновения ЧС);

режим чрезвычайной ситуации (когда требуются быстрые и жесткие меры, чтобы улучшить положение).

И отдельно вынесен еще один вариант при критической ситуации – Чрезвычайное положение.

Раз нет режима самоизоляции, то все требования соблюдать его незаконны?

Не делайте поспешных выводов. Еще раз подчеркиваем: режима самоизоляции нет, но режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям в Алтайском крае объявлен. А в период действия режима повышенной готовности вступают в силу специальные правила поведения. Они утверждены правительством РФ и обязательны для исполнения всем, подчеркивает Татьяна Корнилюк. За несоблюдение и нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП: либо предупреждение, либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Для организаций и должностных лиц штрафы будут гораздо выше.

И какие правила вводят при режиме повышенной готовности?

Относительно граждан в законе указано всего 10 пунктов. Пять пунктов о том, что население обязано делать, и пять пунктов – чего делать нельзя. Они довольно просты и легко запоминаются.

Итак, при введении режима повышенной готовности граждане обязаны:

Соблюдать общественный порядок и нормы законодательства. Выполнять законные указания уполномоченных должностных лиц (такими лицами в этот период являются сотрудники экстренных служб: медицинские работники, полицейские и пр.). При получении указаний об эвакуации граждане должны незамедлительно эвакуироваться. Если будет указание использовать средства коллективной или индивидуальной защиты – граждане обязаны их использовать. Причем такое указание могут передать через СМИ или посредством СМС-оповещения. Если гражданин обнаружил пострадавшего, он обязан вызвать скорую помощь. И до ее приезда оказать пострадавшему первую помощь, при условии, что это будет безопасно для вашей жизни и жизни пострадавшего. Многие об этом не знают, но это очень важно: всегда и везде в этот период нужно носить с собой паспорт.

Эксперт напоминает: при действии режима повышенной готовности (а именно он сейчас объявлен в Алтайском крае) все это не рекомендации, а правила, которых обязательно нужно придерживаться. Их неисполнение повлечет за собой наказание. Да, за отсутствие паспорта вас вряд ли оштрафуют (в первый раз), но предупреждение полицейские вынести имеют полное право. А вот уже после предупреждений могут последовать и штрафы.

Хорошо. А что запрещено делать в период повышенной готовности?

При введении режима повышенной готовности гражданам запрещено:

Препятствовать деятельности уполномоченных должностных лиц по ликвидации ЧС, а также деятельности работников общественного транспорта. Поэтому, уважаемые водители, следите за тем, где вы оставляете свои машины. Заходить за огражденные опасные зоны. Запрещены любые действия, которые могут нести угрозу вашей собственной безопасности, жизни и здоровью. То есть не пытайтесь тайком встретиться с теми, кто находится в режиме изоляции. Не пытайтесь проникнуть в больницу, чтобы пронести передачу родственникам. Запрещены любые действия, которые могут угрожать безопасности жизни и здоровью других людей. Запрещено распространять заведомо недостоверную информацию о режиме ЧС. То есть не репостите и не рассылайте другим фейковые новости о коронавирусе. За распространение таких новостей предусмотрена отдельная статья со штрафами от 30 до 100 тысяч рублей.

Кому все-таки сейчас нельзя выходить из дома?

Ограничительная мера в виде изоляции введена постановлением главного санитарного врача России и распространяется на всех граждан, которые прибыли в страну из-за рубежа, начиная с 18 марта, поясняет Татьяна Александровна. Эти граждане обязаны после прибытия в страну незамедлительно сообщить о своем приезде, месте, где были, сколько они там находились, все свои контактные данные, адрес.

И не надо ждать, что вам обязаны выписать некое постановление о карантине: по умолчанию вы обязаны по прилету сами о себе сообщить.

А в течение 14 дней после прибытия обязаны соблюдать режим изоляции, не покидая свою квартиру и не принимая никаких гостей.

А если я иду на работу, мне нужно иметь при себе справку от работодателя?

Такую справку очень рекомендуют иметь, но на самом деле это не обязательно. Тем более что список предприятий, которые могут сейчас работать, значительно расширен, а значит, и людей идущих на работу, стало гораздо больше. Если вас остановят сотрудники полиции, то в этой ситуации вам нужно просто объяснить, куда вы идете. Кроме того, в первую очередь сотрудников будет интересовать вопрос – не распространяется ли на вас режим изоляции. Полиция проверит ваши данные, и если не распространяется, то отпустят с пожеланиями удачи и здоровья.