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Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и при чем тут самоизоляция

, ИА "Амител"
Кому нельзя выходить из дома и за что могут выписать штраф
Люди в масках / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Люди в масках / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

С 15 апреля в Барнауле усилено патрулирование улиц. Власти города сообщают, что нахождение людей на улицах рассматривается как нарушение режима самоизоляции и влечет административное наказание. Несогласные утверждают, что юридически никакого режима самоизоляции не существует, а значит, требования незаконны. Директор центра социальной юридической поддержки "Правовое содействие" Татьяна Корнилюк объяснила, в чем особенность режима самоизоляции, как он пересекается с режимом повышенной готовности к ЧС и что жители Алтайского края могут или не могут делать в сложившейся ситуации. Ну и, конечно, мы узнали о наказании за нарушение того самого режима.

Так есть или нет режим самоизоляции и при чем тут режим повышенной готовности? 

Как такового термина "режим самоизоляции" в законодательстве не существует, указывает Татьяна Корнилюк. Но зато в Алтайском крае официально действует режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Просто этот неологизм оказался очень удачным.

"Он легко лег всем на язык, потому что именно самоизоляция требуется от нас всех сейчас, даже если не по закону, то исходя из здравого смысла, логики и заботы о себе и своих близких. Поэтому хотя мы на бытовом уровне и говорим "самоизоляция", на самом деле официально речь идет о режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям", – подчеркивает юрист.

В российском законодательстве о защите населения от чрезвычайных ситуаций предусмотрено три режима: 

  • режим повседневной деятельности (тот режим, в котором мы все с вами обычно живем);
  • режим повышенной готовности (когда ситуация ухудшается и требуется принимать меры, чтобы не допустить возникновения ЧС);
  • режим чрезвычайной ситуации (когда  требуются быстрые и жесткие меры, чтобы улучшить положение).

И отдельно вынесен еще один вариант при критической ситуации – Чрезвычайное положение.  

Раз нет режима самоизоляции, то все требования соблюдать его незаконны?

Не делайте поспешных выводов. Еще раз подчеркиваем: режима самоизоляции нет, но режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям в Алтайском крае объявлен. А в период действия режима повышенной готовности вступают в силу специальные правила поведения. Они утверждены правительством РФ и обязательны для исполнения всем, подчеркивает Татьяна Корнилюк. За несоблюдение и нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП: либо предупреждение, либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Для организаций и должностных лиц штрафы будут гораздо выше.

И какие правила вводят при режиме повышенной готовности?

Относительно граждан в законе указано всего 10 пунктов. Пять пунктов о том, что население обязано делать, и пять пунктов – чего делать нельзя. Они довольно просты и легко запоминаются.

Итак, при введении режима  повышенной готовности граждане обязаны:   

  1. Соблюдать общественный порядок и нормы законодательства.
  2. Выполнять законные указания уполномоченных должностных лиц (такими лицами в этот период являются сотрудники экстренных служб: медицинские работники, полицейские и пр.).
  3. При получении указаний об эвакуации граждане должны незамедлительно эвакуироваться. Если будет указание использовать средства коллективной или индивидуальной защиты – граждане обязаны их использовать. Причем такое указание могут передать через СМИ или посредством СМС-оповещения.
  4. Если гражданин обнаружил пострадавшего, он обязан вызвать скорую помощь. И до ее приезда оказать пострадавшему первую помощь, при условии, что это будет безопасно для вашей жизни и жизни пострадавшего.
  5. Многие об этом не знают, но это очень важно: всегда и везде в этот период нужно носить с собой паспорт.

Эксперт напоминает: при действии режима повышенной готовности (а именно он сейчас объявлен в Алтайском крае) все это не рекомендации, а правила, которых обязательно нужно придерживаться. Их неисполнение повлечет за собой наказание. Да, за отсутствие паспорта вас вряд ли оштрафуют (в первый раз), но предупреждение полицейские вынести имеют полное право. А вот уже после предупреждений могут последовать и штрафы.

Хорошо. А что запрещено делать в период повышенной готовности?

При введении режима повышенной готовности гражданам запрещено:

  1. Препятствовать деятельности уполномоченных должностных лиц по ликвидации ЧС, а также деятельности работников общественного транспорта. Поэтому, уважаемые водители, следите за тем, где вы оставляете свои машины.
  2. Заходить за огражденные опасные зоны.
  3. Запрещены любые действия, которые могут нести угрозу вашей собственной безопасности, жизни и здоровью. То есть не пытайтесь тайком встретиться с теми, кто находится в режиме изоляции. Не пытайтесь проникнуть в больницу, чтобы пронести передачу родственникам.
  4. Запрещены любые действия, которые могут угрожать безопасности жизни и здоровью других людей.
  5. Запрещено распространять заведомо недостоверную информацию о режиме ЧС. То есть не репостите и не рассылайте другим фейковые новости о коронавирусе. За распространение таких новостей предусмотрена отдельная статья со штрафами от 30 до 100 тысяч рублей.

Кому все-таки сейчас нельзя выходить из дома? 

Ограничительная мера в виде изоляции введена постановлением главного санитарного врача России и распространяется на всех граждан, которые прибыли в страну из-за рубежа, начиная с 18 марта, поясняет Татьяна Александровна. Эти граждане обязаны после прибытия в страну незамедлительно сообщить о своем приезде, месте, где были, сколько они там находились, все свои контактные данные, адрес.

И не надо ждать, что вам обязаны выписать некое постановление о карантине: по умолчанию вы обязаны по прилету сами о себе сообщить.

А в течение 14 дней после прибытия обязаны соблюдать режим изоляции, не покидая свою квартиру и не принимая никаких гостей.   

А если я иду на работу, мне нужно иметь при себе справку от работодателя?

Такую справку очень рекомендуют иметь, но на самом деле это не обязательно. Тем более что список предприятий, которые могут сейчас работать, значительно расширен, а значит, и людей идущих на работу, стало гораздо больше. Если вас остановят сотрудники полиции, то в этой ситуации вам нужно просто объяснить, куда вы идете. Кроме того, в первую очередь сотрудников будет интересовать вопрос – не распространяется ли на вас режим изоляции. Полиция проверит ваши данные, и если не распространяется, то отпустят с пожеланиями удачи и здоровья. 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.04.2020 16:36
- гость -

"Он легко лег всем на язык, потому что именно самоизоляция требуется от нас всех сейчас, даже если не по закону, то исходя из здравого смысла, логики и заботы о себе и своих близких. Поэтому хотя мы на бытовом уровне и говорим "самоизоляция", на самом деле официально речь идет о режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям", – подчеркивает юрист.
-----
Белая, белая и горячая.

17.04.2020 16:36
- гость -

список предприятий, которые могут сейчас работать, значительно расширен, а значит, и людей идущих на работу, стало гораздо больше.

Писали,писали,в конце сделали вывод))))))))))))))))))))))

17.04.2020 16:38
- гость -

Власти города сообщают, что нахождение людей на улицах рассматривается как нарушение режима самоизоляции и влечет административное наказание.
???

17.04.2020 16:39
- гость -

Многие об этом не знают, но это очень важно: всегда и везде в этот период нужно носить с собой паспорт.
---
А если нет с собой, то посадят рядом с собой и увезут для установления личности?

17.04.2020 16:53
- гость -

"режим повышенной готовности"
----------
А где ссылочки на само тельце закона, где об этом говорится? Ссылочки пожалуйста предъявите!

17.04.2020 16:55
- гость -

Я не соблюдал и не буду соблюдать вашу надуманную изоляцию. Пару тысяч людей оштрафуете они потом могут выплеснуть недовольство

17.04.2020 17:17
- гость -

Я не соблюдал и не буду соблюдать - дуракам закон не писан ©

17.04.2020 17:22
месный

Режим повышенной готовности объявляется для кого? Для каких-то служб задействованных в ликвидации? К чему простым людям повышенно готовится и что они вообще в состоянии предпринят????

Хотите, что-бы люди сидели дома - обеспечте их для этого всем необходимым! А то блин придумали по сути домашний арест, за свой счёт! Сиди дома, ага, а на что просто еду покупать, если сидеть и не работать, кто денег на еду даст, на оплату счетов, кто даст денег? Подачка в один мрот которую ещё походу хрен получишь потребность в еде и оплате счетов не покроет! Пени они блин отменили, ну ну, а сами счета?
Придумали блин самоизоляцию, подразумевающую СамоВсё остальное, а у кого нет возможности сидеть в изоляции самому, нет ресурсов на это то как, где их взять?

17.04.2020 17:26
гость

Долго выискивая в разных органах и читая указы, постановления можно сделать заключение: нет понятных четких исчерпывающих требований и ответственности в одном доступном всем документе.

17.04.2020 17:30
Morena

У пивняков как бухали так и бухают, то внутри сидели, теперь на улице все. Потом как "козлы во все углы..."

17.04.2020 17:32
krash

5. Запрещено распространять заведомо недостоверную информацию о режиме ЧС.

Отличный пункт на который претендует Амик.

Можно ссылочку на введение режима повышенной готовности в крае? Небыло такого, только самоизоляция придуманная тем, чье имя нельзя называть.

А режим пов.готовности был только для спецслужб, а это нафиг совсем разные вещи.
Это как захотелось пернуть, и организм напрягся, чтоб не выпустить шептуна на важном совещании, но при этом напрягся только твой организм а не все присутствующие.
А вот если местное напряжение не было эффективным, тогда пострадают уже все, ибо при общем режиме пов.готовоности, все бы сидели в противогазах, а при местном режиме пов.готовности - всех беда застала врасплох

17.04.2020 17:43
- гость -

Результаты борьбы с коронавирусом зависят не только от докторов, но и от управленческих решений властей

17.04.2020 17:49
гость

гугл в помощь: https://www.amic.ru/news/457053/

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