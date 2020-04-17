Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 19

Число зараженных в Алтайском крае: 53

Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. В географию распространения COVID-19 добавился Камень-на-Оби. Там вирус выявили у двух человек, остальные – жители Барнаула. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц.

Но есть и хорошие новости: за минувшие сутки выписали еще одного выздоровевшего, теперь их в Алтайском крае четверо.

По данным на 17 апреля, еще 1149 человек находятся под наблюдением врачей, снято – 5668 человек. На новую коронавирусную инфекцию обследовали 12,1 тыс. человек.