Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 19

Заболевших в Алтайском крае уже 53, география COVID-19 расширяется. Безработных стало больше, некоторые организации испытывают трудности в выплате зарплат после нескольких недель простоя, жителям региона рекомендовали не ездить на кладбища, а также ограничили доступ в храмы для прихожан на Пасху. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. В географию распространения COVID-19 добавился Камень-на-Оби. Там вирус выявили у двух человек, остальные – жители Барнаула. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц.
Но есть и хорошие новости: за минувшие сутки выписали еще одного выздоровевшего, теперь их в Алтайском крае четверо.
По данным на 17 апреля, еще 1149 человек находятся под наблюдением врачей, снято – 5668 человек. На новую коронавирусную инфекцию обследовали 12,1 тыс. человек.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил ряд изменений в действующий указ. В регионе временно отменяют ярмарки, ограничивают доступ в храмы на Пасху, а также рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ. Более того, в этом году властям запретили организовывать доставку горожан к местам захоронений на Родительский день.
Люди, которые приедут из Москвы, должны соблюдать 14-дневный карантин, сообщать свои контактные данные и информацию о месте пребывания на телефон горячей линии 112.
Кстати, к родственникам в села и города ездить можно: речи о запрете движения транспорта между муниципалитетами не стоит. Однако автобусных рейсов стало меньше.
Из-за коронавируса побывать на пасхальной службе в храмах в этом году не удастся. Не допускать очного присутствия граждан на праздничных церемониях – распоряжение главного санитарного врача региона Ирины Пащенко, так как массовое скопление людей приведет к дополнительному риску распространения вируса. Поэтому присоединиться к службе можно будет только дистанционно. К примеру, включить трансляцию телеканала "Катунь-24", которая начнется в 23:00 18 апреля.
Запрет понравился далеко не всем. Так, алтайский священник Александр Микушин в соцсетях раскритиковал действия Роспотребнадзора. По его мнению, существуют двойные стандарты: закрывают храмы, но работают пивные бары и строительные магазины.
"Мне вот что непонятно, почему работает магазин "Леруа Мерлен"? Не секрет, что многие барнаульцы занялись ремонтом во время самоизоляции. Там сотни людей находятся. Почему работают пивные бары, в которых полно народу по вечерам?" – возмутился священник.
По сравнению с апрелем 2019-го, в регионе наблюдается небольшой прирост числа безработных. С конца марта до середины апреля 2,5 тысячи жителей Алтайского края обратились с заявлениями на биржу труда. За этот же период 1,5 тысячи жителей получили официальный статус безработных. А это значит, что они могут претендовать на выплаты в размере 12 130 рублей в месяц.
Также с начала 2020 года уже 120 индивидуальных предпринимателей Алтайского края уведомили власть о прекращении деятельности. Однако непосредственно в апреле, на фоне ограничений по коронавирусу, особого всплеска закрытия ИП не зафиксировано.
На улицах города с приходом потепления стало много людей, особенно детей (которые должны быть на дистанционном обучении). Складывается ощущение, что никаких ограничительных мер и не вводили. А они есть, и за их нарушение наказывают.
В регионе действует режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. И на этот период вступили в силу специальные правила поведения, которые нужно соблюдать. В противном случае – административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП: либо предупреждение, либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей для физлиц. Для организаций и должностных лиц штрафы гораздо выше.
Комитет по образованию Барнаула настоятельно рекомендовал родителям ограничить пребывание детей на улицах города. К тому же с 15 апреля в краевой столице усилили меры по патрулированию улиц, полицейских стало больше.
"Не выходите из дома без крайней необходимости. Если все же такая потребность есть, при выходе на улицу обеспечьте себя и своих близких индивидуальными средствами защиты, соблюдайте дистанцию в магазинах и общественном транспорте", – обратился к жителям Барнаула 17 апреля Вячеслав Франк.
Некоторые организации Алтайского края уже заявили об ухудшении финансовой ситуации из-за простоя, связанного с коронавирусом. По этой причине предприятия уже не доплатили своим сотрудникам более 14 млн рублей. Не исключено, что долги вырастут. Однако власти надеются на заявленные правительством и президентом меры поддержки бизнеса.
Если работодатель нарушает режим ограничительных мер или задерживает зарплату, то позвоните в трудовую инспекцию региона по номеру 8 (3852) 290-476. Специалисты рассматривают каждое обращение индивидуально.
Листы нетрудоспособности по карантину для людей старше 65 лет продлили до 30 апреля. Больничный положен тем, кто не перешел на дистанционную работу и не находится в отпуске.
Электронные больничные оплачиваются ФСС работнику в течение семи календарных дней со дня оформления. Средства приходят одним платежом за весь период.
Для того чтобы оформить больничный, сотруднику достаточно заявить о своем желании работодателю, и тот самостоятельно направит сведения в Фонд социального страхования.
В Барнауле открыли госпиталь для инфицированных коронавирусом детей. Он находится в отдельно стоящем четырехэтажном здании по адресу ул. Попова, 31. Больница рассчитана на 108 коек, в том числе 15 – в реанимации, 16 – в палатах интенсивной терапии, 6 – в боксах. Также госпиталь оснащен 15 аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными концентраторами.
Сейчас в больнице находятся четыре пациента: двое детей 2-х и 3-х лет и двое взрослых. У них лабораторно подтвержденная коронавирусная инфекция. По данным на 17 апреля, в регионе шесть зараженных детей.
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Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?
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- Что можно и нельзя делать в период самоизоляции.
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- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
- Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и при чем тут самоизоляция.
Что посмотреть?
Фоторепортаж о том, что происходит в Новоалтайске, где нашли первого заболевшего COVID-19.
Инфографику распространения коронавируса в Алтайском крае.
Историю о том, как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы.
Что прочитать?
Компании Барнаула собираются перейти на "удаленку" навсегда.
Интервью экономиста о том, ударит ли кризис по Алтаю и кто его переживет.
Мнения родителей и учителей о дистанционном обучении.
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