Как пройдет Пасха в режиме самоизоляции и где смотреть трансляцию пасхальной службы

В 2020 году Светлое Христово Воскресение выпадает на 19 апреля. Традиционно в этот праздник тысячи прихожан ходили на пасхальные службы в храмы и освящали куличи и крашеные яйца. Но в этом году побывать в церкви на богослужениях не выйдет. Как все-таки пройдет Пасха в Алтайском крае – читайте в материале amic.ru.
Из-за коронавируса. Храмам и церквям рекомендовано не допускать очного присутствия людей на праздничных церемониях. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ирины Пащенко. А в измененном указе губернатора добавилась строка о том, что жители региона должны воздержаться от посещения церквей и храмов. Как отметил Виктор Томенко, лучше всего провести этот праздник в узком семейном кругу.
18 апреля прямую трансляцию пасхального богослужения из церкви святителя Димитрия Ростовского будет вести телеканал "Катунь 24" и ОТР (девятая кнопка). Трансляция начнется в 23:30 и продлится до 2:30 ночи (по местному времени). Ведущие будут все три часа комментировать происходящее в храме. Если у вас нет телевизора, но есть интернет, то смотрите прямой эфир на сайте katun24.ru, в "Яндекс.Эфире" и в группах телеканала в социальных сетях, сообщили в Алтайской митрополии.
Пасхальное богослужение будет транслировать и сайт amic.ru.
Да. В эту Пасху, несмотря на запреты, можно поприсутствовать на богослужениях чуть ли не в любом храме России. Пасхальные службы в прямом эфире покажут на многих телеканалах. Наберите в поисковике название храма и смотрите трансляцию.
Храм Христа Спасителя в Москве
На Первом канале, канале "Россия 1", НТВ 18 апреля в 23:30 по мск (в Алтайском крае будет 3:30).
На канале "Спас" начнется трансляция в 23:00 по мск (у нас – 3:00).
На сайте vera.premier.one в 23:00 по мск (у нас – 3:00).
Посмотреть трансляцию главной пасхальной службы страны можно будет на YouTube-канале Храма Христа Спасителя.
Храм Александра Невского при МГИМО
На сайте vera.premier.one трансляция начнется в 22:00 по мск (у нас – 2:00).
Казанский собор в Санкт-Петербурге
Прямое включение с пасхального богослужения покажут на официальном сайте Санкт-Петербургской митрополии.
Феодоровский собор в Санкт-Петербурге
На сайте vera.premier.one трансляция начнется в 23:05 по мск (у нас – 3:05).
Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске
Канал "Союз" покажет трансляцию в 20:00 по мск (у нас – 00:00).
Телеканал ОТС – прямое включение с праздничного богослужения в 23:50 по местному времени.
Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге
Канал "Союз" покажет трансляцию в 22:00 по мск (у нас – 2:00).Храма Сретения Господня в Орле
На сайте vera.premier.one трансляция начнется в 23:20 по мск (у нас – 3:20)
Конечно, полностью трансляция не может заменить участие в богослужении. Но греха в этом никакого нет. Во-первых, на то, чтобы остаться дома, всех верующих благословил патриарх. А во-вторых, как заметил настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов, Господь спросит с каждого не за то, что он не мог, а за то, что он не хотел.
18 апреля в 13:15 по московскому времени телеканал НТВ начнет вести прямую трансляцию схождения Благодатного огня в Иерусалиме. В 2020 году церемония пройдет "без присутствия паломников" и с "ограниченным количеством участников" из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
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