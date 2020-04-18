Как пройдет Пасха в режиме самоизоляции и где смотреть трансляцию пасхальной службы

Но так можно побывать в любой церкви страны...

Да. В эту Пасху, несмотря на запреты, можно поприсутствовать на богослужениях чуть ли не в любом храме России. Пасхальные службы в прямом эфире покажут на многих телеканалах. Наберите в поисковике название храма и смотрите трансляцию.

Храм Христа Спасителя в Москве

На Первом канале, канале "Россия 1", НТВ 18 апреля в 23:30 по мск (в Алтайском крае будет 3:30).

На канале "Спас" начнется трансляция в 23:00 по мск (у нас – 3:00).

На сайте vera.premier.one в 23:00 по мск (у нас – 3:00).

Посмотреть трансляцию главной пасхальной службы страны можно будет на YouTube-канале Храма Христа Спасителя.

Храм Александра Невского при МГИМО

На сайте vera.premier.one трансляция начнется в 22:00 по мск (у нас – 2:00).

Казанский собор в Санкт-Петербурге

Прямое включение с пасхального богослужения покажут на официальном сайте Санкт-Петербургской митрополии.

Феодоровский собор в Санкт-Петербурге

На сайте vera.premier.one трансляция начнется в 23:05 по мск (у нас – 3:05).

Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске

Канал "Союз" покажет трансляцию в 20:00 по мск (у нас – 00:00).

Телеканал ОТС – прямое включение с праздничного богослужения в 23:50 по местному времени.

Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге

Канал "Союз" покажет трансляцию в 22:00 по мск (у нас – 2:00).

На сайте vera.premier.one трансляция начнется в 23:20 по мск (у нас – 3:20)

Конечно, полностью трансляция не может заменить участие в богослужении. Но греха в этом никакого нет. Во-первых, на то, чтобы остаться дома, всех верующих благословил патриарх. А во-вторых, как заметил настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов, Господь спросит с каждого не за то, что он не мог, а за то, что он не хотел.