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Как пройдет Пасха в режиме самоизоляции и где смотреть трансляцию пасхальной службы

, ИА "Амител"
Праздновать будем в новом формате. Это как?
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В 2020 году Светлое Христово Воскресение выпадает на 19 апреля. Традиционно в этот праздник тысячи прихожан ходили на пасхальные службы в храмы и освящали куличи и крашеные яйца. Но в этом году побывать в церкви на богослужениях не выйдет. Как все-таки пройдет Пасха в Алтайском крае – читайте в материале amic.ru.

1
Почему нельзя пойти в храмы?

Из-за коронавируса. Храмам и церквям рекомендовано не допускать очного присутствия людей на праздничных церемониях. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ирины Пащенко. А в измененном указе губернатора добавилась строка о том, что жители региона должны воздержаться от посещения церквей и храмов. Как отметил Виктор Томенко, лучше всего провести этот праздник в узком семейном кругу.

2
Но я хочу поучаствовать в богослужении...
Так присоединитесь к нему дистанционно. Многие российские телеканалы проведут прямые эфиры из храмов. Вам достаточно только включить телевизор либо найти нужный YouTube-канал в интернете. Поберегите свое здоровье в этом году! В регионе уже более 50 зараженных коронавирусом и их число каждый день растет.
3
А где можно посмотреть службу?

18 апреля прямую трансляцию пасхального богослужения из церкви святителя Димитрия Ростовского будет вести телеканал "Катунь 24" и ОТР (девятая кнопка). Трансляция начнется в 23:30 и продлится до 2:30 ночи (по местному времени). Ведущие будут все три часа комментировать происходящее в храме. Если у вас нет телевизора, но есть интернет, то смотрите прямой эфир на сайте katun24.ru, в "Яндекс.Эфире" и в группах телеканала в социальных сетях, сообщили в Алтайской митрополии.

Пасхальное богослужение будет транслировать и сайт amic.ru.

4
Но так можно побывать в любой церкви страны...

Да. В эту Пасху, несмотря на запреты, можно поприсутствовать на богослужениях чуть ли не в любом храме России. Пасхальные службы в прямом эфире покажут на многих телеканалах. Наберите в поисковике название храма и смотрите трансляцию.

Храм Христа Спасителя в Москве

На Первом канале, канале "Россия 1", НТВ 18 апреля в 23:30 по мск (в Алтайском крае будет 3:30).

На канале "Спас" начнется трансляция в 23:00 по мск (у нас – 3:00). 

На сайте vera.premier.one в 23:00 по мск (у нас – 3:00).

Посмотреть трансляцию главной пасхальной службы страны можно будет на YouTube-канале Храма Христа Спасителя.

Храм Александра Невского при МГИМО

На сайте vera.premier.one трансляция начнется в 22:00 по мск (у нас – 2:00).

Казанский собор в Санкт-Петербурге

Прямое включение с пасхального богослужения покажут на официальном сайте Санкт-Петербургской митрополии

Феодоровский собор в Санкт-Петербурге

На сайте vera.premier.one трансляция начнется в 23:05 по мск (у нас – 3:05).

Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске

Канал "Союз" покажет трансляцию в 20:00 по мск (у нас – 00:00).

Телеканал ОТС – прямое включение с праздничного богослужения в 23:50 по местному времени.

Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге

Канал "Союз" покажет трансляцию в 22:00 по мск (у нас – 2:00).

Храма Сретения Господня в Орле

На сайте vera.premier.one трансляция начнется в 23:20 по мск (у нас – 3:20)

Конечно, полностью трансляция не может заменить участие в богослужении. Но греха в этом никакого нет. Во-первых, на то, чтобы остаться дома, всех верующих благословил патриарх. А во-вторых, как заметил настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов, Господь спросит с каждого не за то, что он не мог, а за то, что он не хотел.

5
А где посмотреть схождение Благодатного огня?

18 апреля в 13:15 по московскому времени телеканал НТВ начнет вести прямую трансляцию схождения Благодатного огня в Иерусалиме. В 2020 году церемония пройдет "без присутствия паломников" и с "ограниченным количеством участников" из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

6
А можно ли освятить куличи?
Куличи освящать будут. Как и планировали: на улице, возле храмов. После литургии, которая пройдет в храме за закрытыми дверями. Как только богослужение закончится (ночью), священники выйдут из храма и освятят пасхальную еду. 18 и 19 апреля в разных церквях Барнаула будут освящать куличи и днем. Ориентировочно это пройдет с 12:00 и до 20:00 возле храмов. Тем не менее подумайте о своем здоровье и здоровье близких: лучше оставайтесь в этот день дома, с семьей.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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