Что такое Пасха?

Пасха (Песах) – это Ветхозаветный еврейский праздник. С иврита это слово переводится как "избавление, пройти мимо". У иудеев Пасху праздновали в честь ухода израильтян из Египта и освобождения их от рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете.

За день до своей смерти, в Чистый четверг, Иисус и его ученики совершали ветхозаветное празднование Песаха. После Тайной вечери Господь, преданный Иудой, был схвачен и арестован. В пятницу Христа распяли на кресте. Около трех часов пополудни он умер и уже до темноты был погребен. А еще через два дня Спаситель воскрес.

Все эти страшные и удивительные события Страстной недели совпали с еврейским Песахом. Так иудейская Пасха стала и христианским праздником, в который вложили совершенно иной смысл – переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.