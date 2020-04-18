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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 20

, ИА "Амител"
Главное за 18 апреля

Уже 63 человека в Алтайском крае заболели COVID-2019. Виктор Томенко провел совещание с руководителями санаториев в городе-курорте Белокуриха, который уже потерял сотни миллионов рублей из-за коронавируса, а барнаульский аэропорт объявил об отмене множества рейсов. Все, что вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день — в обзоре amic.ru.

1

Число зараженных в Алтайском крае: 63

Сразу 10 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Среди инфицированных — 32-летний шахтер и один ребенок. Таким образом, на 18 апреля в регионе зарегистрировано 63 случая заражения.

По информации оперативного штаба на коронавирусную инфекцию в крае обследовано 12778 человек, 1276 человек находятся под медицинским наблюдением, сняли с наблюдения — 5749 человек.

Четвертого ранее зараженного COVID-2019 пациента в Алтайском крае выписали из больницы. Однако мужчина продолжает находиться в инфекционном отделении городской больницы № 11: он остался рядом с маленьким сыном, у которого тоже диагностировали коронавирус.

Мужчина рассказал, что выраженных симптомов у него не было, а в качестве лечения врачи назначили ему мукалитик, антигистаминное, хлоргексидин, чтобы полоскать горло и солевой раствор для промывания носа.

2
Болезнь расходится по краю

Первые случаи заражения коронавирусом выявили в трех муниципалитетах Алтайского края. Два инфицированных в Горняке, по одному в Змеиногорске и селе Николаевка Поспелихинского района.

Помимо названных случаев, география COVID-2019 в регионе выглядит так:

Барнаул – 42 человека,

Камень-на-Оби – 3,

Павловский район – 3,

Первомайский район – 2,

Крутихинский район – 3,

Советский район – 2.

В Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске по одному заболевшему.

 

3
Белокурихе пообещали поддержку

Виктор Томенко провел рабочее совещание с руководителями санаториев в городе-курорте Белокуриха. Из-за режима самоизоляции деятельность всех санаториев в Белокурихе приостановлена до конца мая. Сейчас в городе сложилась непростая ситуация, ведь именно оздоровительные учреждения формируют большую часть местного бюджета.

Санатории указывают на то, что им необходимо платить налоги и выполнять обязательства перед сотрудниками, партнерами и пациентами. Они рассчитывают на льготные кредиты, кредитные каникулы, снижение ставок по отдельным видам налогов и отмену курортного сбора до конца 2020 года.

Глава региона пообещал руководителям предприятий добиться максимальной поддержки.

 

4
Летать не будем

Барнаульский аэропорт сообщил об отмене рейсов в апреле и мае. Не состоятся перелеты, запланированные почти на 20 дат. Уточняется, что изменения в расписании движения воздушных судов произошли по решению авиакомпаний. От перелетов отказался "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "СиЛА" и "КрасАвиа".

Не состоятся рейсы в следующие даты:

  • авиакомпания S7, рейсы S72601/2602 – 18, 19, 21, 23 апреля 2020 года;
  • авиакомпания "Уральские авиалинии", рейсы U6651/652 – 18, 20, 21, 23, 25 апреля 2020 года; рейсы U6629/630 – 27 апреля, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 мая 2020 года; рейсы U6631/632 – 21, 25, 28 апреля 2020 года;
  • авиакомпания "Аэрофлот", рейсы SU1430/1431 – 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 апреля 2020 года;
  • авиакомпания "СиЛА", рейсы СЛ47/48 – 20, 22, 24, 27, 29 апреля 2020 года;
  • авиакомпания "КрасАвиа", рейсы ЭК83/84 – 18, 21, 25, 28 апреля 2020 года;
  • авиакомпания "ЮТэйр", рейсы ЮТ213/214 – 25 апреля 2020 года.

Точную информацию можно получить по телефону +7 (3852) 543009. 

5
Пасха онлайн

Светлое Христово Воскресение выпадает на 19 апреля. В Алтайском крае из-за режима самоизоляции ограничили участие прихожан в праздничных богослужениях. Тем не менее, вы сможете присоединиться к нему дистанционно.

Вечером 18 апреля прямую трансляцию пасхального богослужения из церкви святителя Димитрия Ростовского будет вести телеканал "Катунь 24" и ОТР (девятая кнопка). Трансляция начнется в 23:30 и продлится до 2:30 ночи (по местному времени).

По поводу освящения куличей беспокоиться не нужно. Сделать это можно будет на улице у храмов Барнаула днем 18 и 19 апреля. Ориентировочно церемония освящения будет проходить в период с 12:00 и до 20:00.

6
В качестве информационной профилактики

Хотите побольше узнать и получше разобраться в ситуации и вопросах поддержки – вам в эту карточку. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции.
Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

Что посмотреть?

Фоторепортаж о том, что происходит в Новоалтайске, где нашли первого заболевшего COVID-19.

Инфографику распространения коронавируса в Алтайском крае.

Историю о том, как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы.

Что прочитать?

Что будет с нами после коронавируса?

Компании Барнаула собираются перейти на "удаленку" навсегда.

Интервью экономиста о том, ударит ли кризис по Алтаю и кто его переживет.

Мнения родителей и учителей о дистанционном обучении.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.04.2020 19:35
- гость -

Самоизоляция - это ознакомительный тур на пенсию. Денег нет и заняться нечем.

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