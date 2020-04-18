Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 20

Сразу 10 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Среди инфицированных — 32-летний шахтер и один ребенок. Таким образом, на 18 апреля в регионе зарегистрировано 63 случая заражения.

По информации оперативного штаба на коронавирусную инфекцию в крае обследовано 12778 человек, 1276 человек находятся под медицинским наблюдением, сняли с наблюдения — 5749 человек.

Четвертого ранее зараженного COVID-2019 пациента в Алтайском крае выписали из больницы. Однако мужчина продолжает находиться в инфекционном отделении городской больницы № 11: он остался рядом с маленьким сыном, у которого тоже диагностировали коронавирус.

Мужчина рассказал, что выраженных симптомов у него не было, а в качестве лечения врачи назначили ему мукалитик, антигистаминное, хлоргексидин, чтобы полоскать горло и солевой раствор для промывания носа.