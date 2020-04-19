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Хроника коронавируса на Алтае. День 21

, ИА "Амител"
Главное за 19 апреля
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае продолжает расти. COVID-19 внеc свои коррективы даже в празднование Великой Пасхи. Пока ситуация не стала критической, в районах готовят больницы для лечения инфицированных. Все, что вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.

1
72 зараженных в Алтайском крае

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали еще девять случаев заболевания COVID-19. Таким образом, на 19 апреля в крае зарегистрировано 72 инфицированных: 14 заболевших выявили в муниципальных образованиях, 45 случаев пришлись на Барнаул. У большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих – в тяжелой, двое из них находятся на аппарате ИВЛ.

Напомним, что ранее стало известно о четвертом выздоровевшем жителе региона. Мужчина продолжает находиться в больнице, но уже не как пациент. Он остался со своим сыном, у которого тоже выявили коронавирус.

2
"Камень" наготове

В Камне-на-Оби готовят госпиталь для больных коронавирусом. На следующей неделе его планируют открыть на базе местного роддома.

По словам главного врача Каменской ЦРБ Олега Войтова, лечить там будут тех, у кого болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести. Тяжелобольных с COVID-19 будут отправлять в Барнаул. Здесь взрослых пациентов принимает больница № 5. В Камне-на-Оби для людей с подозрением на коронавирусную инфекцию подготовят изолированные боксы. Тех, у кого диагноз не подтвердится, переведут в пульмонологическое отделение.

Напомним, что на данный момент в Камне-на-Оби зафиксировано три случая заболевания

3
Парки не откроются

Председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков рассказал amic.ru о том, что парки Барнаула с большой вероятностью не смогут начать работу в мае. Речь идет не только об отказе от проведения массовых мероприятий, но и о том, что зеленые зоны будут полностью закрыты для посетителей.

О том, почему это плохо не только для бизнеса, но и для горожан, рассказал Владислав Вакаев, в ведении которого находится "Изумрудный", управляющий барнаульским Парком спорта Алексей Трофимов и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Подробнее – в материале. 

4
Традиции против инфекции

В 2020 году празднование Великой Пасхи выпало на 19 апреля, когда мир охвачен пандемией коронавируса. Накануне праздника главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала постановление, в котором сказано, что храмам и церквям рекомендовано не допускать очного присутствия людей на праздничных церемониях.

На помощь верующим пришли современные технологии. За проведением пасхального богослужения можно было следить в режиме онлайн. Телеканал "Катунь 24" провел прямую трансляцию литургии. Служба проходила за закрытыми дверями в храмах Димитрия Ростовского и Никольском, в Покровском соборе. А в храме святителя Николая Чудотворца трансляцию богослужения вывели на улицу.

Что касается куличей, то освятить их люди все-таки смогли. Обряд проводился 18 и 19 апреля на улице у церквей города.

5
У соседей

В Республике Алтай выявили два новых случая заражения коронавирусом. Заболели двое мужчин, которые работали здесь вахтовым методом.

К моменту подтверждения диагноза они уже вернулись домой в Томскую область. Известно, что они участвовали в строительных работах в Турочакском районе и были в числе 66 строителей, которые прошли тестирование. Таким образом, общее число заболевших в Республике Алтай – четыре.

Ранее стало известно о том, что заразилась 67-летняя жительница села Онгудай. Она контактировала с родственниками, прибывшими из Алтайского края. Вторым заболевшим стал супруг местной жительницы. Специалисты уже выявили возможных контактировавших с ними лиц и отправили их на тестирование. 

6
На передовой

Одни из главных героев нынешнего времени – сотрудники скорой помощи. Иногда им приходится работать с людьми, чей диагноз еще неизвестен. О деятельности медиков на передовой рассказал Евгений Зырянов, который уже 20 лет работает в службе скорой помощи.

Как изменилась работа фельдшера во время пандемии, как медики защищают себя от заражения и почему не боятся заболеть – в материале amic.ru

7
В качестве информационной профилактики

Хотите побольше узнать и получше разобраться в ситуации и вопросах поддержки – вам в эту карточку. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

Что посмотреть?

Фоторепортаж о том, что происходит в Новоалтайске, где нашли первого заболевшего COVID-19.

Инфографику распространения коронавируса в Алтайском крае.

Историю о том, как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы.

Что прочитать?

Что будет с нами после коронавируса?

Компании Барнаула собираются перейти на "удаленку" навсегда.

Интервью экономиста о том, ударит ли кризис по Алтаю и кто его переживет.

Мнения родителей и учителей о дистанционном обучении.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.04.2020 19:36
- гость -

Сегодня в интервью Главврач из Татарстана рассказывал, где заражаются его пациенты. Это транспорт, улица и несоблюдение карантинных мер.
Специалист по закупкам московской ассоциации аптек призналась, что раньше они закупали маски по 90 копеек (!!!). Средства индивидуальной защиты, которые были в РФ, ещё в январе-феврале скупили китайцы. Таким образом, ко времени распространения эпидемии на нашей территории запасов масок фактически не было. Производителей обязали поставлять товар государству, чтобы обеспечить медучреждения и пресечь спекуляцию. Подразумевается, что население должно промышлять как-то само.

Почему бы не организовать продажу одноразовых сертифицированных масок в аптеках по электронным талонам (код через Госуслуги) и при предъявлении паспорта гражданам?

19.04.2020 19:42
гость

День 21

Похоже несколько человек уже третью неделю лежат

19.04.2020 19:47
Пионер

Потому что масок нет. В Ак шьют 150 тыр. Этого не хватит на дневную потребность Барнаула.

19.04.2020 19:54
- гость -

Владимир Путин предупредил глав регионов, что ошибки в войне с вирусом будут рассматриваться как преступная халатность и руководители будут нести не только административную ответственность.

19.04.2020 19:56
- гость -

19.04.2020 19:47
Пионер
Потому что масок нет. В Ак шьют 150 тыр. Этого не хватит на дневную потребность Барнаула.
---------------------------
Потому что шьют на коленке.
А надо было развернуть промышленное производство, автоматические линии.

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