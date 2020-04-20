Всероссийские проверочные работы переносят. На когда и что это значит?

Из-за коронавируса решили перенести сроки Всероссийских проверочных работ (ВПР) на следующий учебный год. Каких классов это коснется, повлияет ли это на перевод в следующий класс и что будет с итоговыми экзаменами у 9 и 11 классов – читайте в материале amic.ru.
ВПР. А что это такое?
Это итоговые контрольные работы, которые проходят в школах в конце учебного года по отдельным предметам. Их проводят последние несколько лет. ВПР нужны, чтобы оценить результаты перехода школ на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и определить уровень подготовки школьников.
Так когда дети будут писать ВПР?
Всероссийские проверочные работы за 2019-2020 учебный год решили перенести на сентябрь-октябрь 2020 года. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Это значит, что весной дети не будут писать эти контрольные.
А разве без результатов ВПР могут перевести в следующий класс?
Да. Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Более того, министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга 17 апреля заявил, что оценки выставляться за осенние ВПР не будут. Как поясняет Рособрнадзор, этот мониторинг важен для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке. Поэтому перенос ВПР на осень сохранит свою актуальность.
Каких классов это коснется?
Написать ВПР в этом учебном году должны были более 6 млн российских школьников 4-8- и 10-11 классов.
В старших классах проверочные работы, как сообщает Рособорнадзор, прошли в марте. То есть ученики 10-11-х успели написать контрольные до того, как из-за ухудшения эпидемиологической ситуации школы перевели на дистанционный режим обучения.
Поэтому в начале следующего года ВПР напишут только ученики 4-8 классов. Осенью 2020, в начале нового учебного года, они уже будут учениками 5-9 классов.
А что теперь будет со сдачей ОГЭ?
Срок сдачи сдвинулся. Период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля. Власти регионов могут сами определить основные и резервные сроки экзаменов по русскому языку и математике в указанный период. Кстати, ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет. Если школьники не смогли сдать экзамен и в резервные сроки, то пересдать его они смогут в дополнительный период в сентябре.
ЕГЭ тоже перенесли?
Да. Перенесли, но пока известны только предварительные даты. Окончательное решение о сроках или возможном переносе ЕГЭ будет обсуждаться после майских праздников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Предполагается, что эти экзамены начнутся 8 июня, а завершиться вся процедура должна 11 июля 2020 года, согласно проекту приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.
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