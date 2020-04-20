Всероссийские проверочные работы переносят. На когда и что это значит?

Каких классов это коснется?

Написать ВПР в этом учебном году должны были более 6 млн российских школьников 4-8- и 10-11 классов.

В старших классах проверочные работы, как сообщает Рособорнадзор, прошли в марте. То есть ученики 10-11-х успели написать контрольные до того, как из-за ухудшения эпидемиологической ситуации школы перевели на дистанционный режим обучения.

Поэтому в начале следующего года ВПР напишут только ученики 4-8 классов. Осенью 2020, в начале нового учебного года, они уже будут учениками 5-9 классов.