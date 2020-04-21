Соседей по даче заставят уважать друг друга. Что это значит?

Госдума РФ подготовила поправки в Гражданский кодекс, которые помогут урегулировать многие споры дачников. Измененный кодекс фактически обяжет соседей уважать друг друга, рассказал в интервью "Российской газете" Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по строительству и законодательству. Сможет ли сосед потребовать не шуметь или заставить вас снести постройки, которые ему мешают? Какие права и обязанности появятся у владельцев земельных участков и что запретят делать на собственных участках? Мы попытались разобраться в поправках, но вопросов осталось много.
Скорее всего, да. Согласно проекту поправок, собственнику запрещено строить здания или сооружения, которые повлекут "недопустимое воздействие на соседний земельный участок". О чем речь? Допустим, ваша новая постройка затеняет соседский участок, из-за чего там ничего не растет. В таком случае вы будете обязаны снести это сооружение. И соседи вправе попросить вас об этом.
"Можно терпеть дым и шум с соседнего участка, пока все в пределах нормы. Но нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб", – вот так пояснил Павел Крашенинников поправку "Российской газете".
Однако как доказать вредительство, как измеряются эти "пределы" и что такое "недопустимое воздействие"? Пока непонятно. По словам Крашенинникова, когда появятся правила, которые регламентируют соседские отношения, и на их основе будет вырабатываться судебная практика.
Терпеть. И это не шутка. Если газы, запахи, дым и копоть, а также шум и вибрация с соседнего участка не превышают установленных нормативов и "не оказывают воздействия на использование" земельного участка, то придется их терпеть. В противном случае, если допустимая норма превышена, то вы вправе потребовать соседа устранить нарушение.
"Уважение должно быть обоюдным. Когда исходящее с соседнего участка воздействие превышает нормативы или выходит за указанные пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений. Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других", – пояснил Павел Крашенинников.
Что именно подразумевается под установленными нормативами, не поясняется. Но, к примеру, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, уровень допустимого шума указаны в правилах СанПиН. А если нормативов нет, говорит Крашенинников, то нужно использовать разумные пределы, "исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая" (не спрашивайте, мы сами не поняли).
Если поправки примут, то собственник не имеет права углубить свой участок так, чтобы грунт соседнего надела лишился опоры. Такое может случиться, если выкопать длинную траншею в нескольких метрах от дома соседа. Фундамент здания может "поползти" и это отразится на устойчивости дома, потому что грунт остался без опоры.
Также вы не сможете выкопать колодец, если из-за этого перестанет поступать вода в колодец соседа.
Нельзя строить канализацию, которая может привести к загрязнению соседнего участка. Согласно нормам СНиП, дачный туалет должен находиться на расстоянии 12 метров от жилых домов и не менее чем в 1 метре от соседского забора. Если же неправильно вырыть выгребную яму, то и вы, и соседи будут ощущать не аромат цветов, цветущей яблони или сирени, а другой, менее приятный запах. По той же причине состояние питьевой воды ухудшится, а в почве могут развиться опасные бактерии. Так что ройте туалет правильно и там, где надо.
Также, добавил Крашенинников, осуществлять посадки на своем участке нужно таким образом, чтобы это не ухудшило состояние соседнего участка. Но что именно это может быть? Химикаты, которыми опрыскивают растения? Несвоевременная прополка грядок от сорняка? Формулировки довольно общие и не до конца понятны.
Комментарии
Боюсь , что новый закон всего лишь увеличит количество стаканов ,выпитых за уважение в честь соседа и нового закона. Исход же будет предсказуем , ибо менталитет законом не привьёшь ,он - следствие традиций наций, вырабатываемых годами.
Некоторым,правда ,хватило Кольта для прививки уважения.
Если поправки примут, то собственник не имеет права углубить свой участок так, чтобы грунт соседнего надела лишился опоры. Такое может случиться, если выкопать длинную траншею в нескольких метрах от дома соседа.
а то что сосед не имеет права строить капитальные постройки на расстоянии ближе 3-х метров от границы участка согласно СНиПа будет приниматься во вниманиие или как...
или будет так-же как с красными линиями в столице мира )))
А что делать если соседи разводят собачек? Собачки бедные не виноваты , что люди не продумали за их жизнь заранее! Жалко ведь , собачек то, но и слушать гавканье и вой круглые сутки сил нет!
про собак надо точно
"Люди или нелюди"
Набрали в думу по объявлению. Все это уже давно работает в ГК РФ с момента его издания. Понаберут безграмотных в думу. Наверное он учебник по Римскому праву нашел (там такие задачи для студентов как раз про яблоки есть) и почитал в результате решил, что он самый умный и решил описать не описуемое. Все эти нормы уже изобрели давно и в ГК РФ они есть, только никто их полностью описывать не пытается уже 2000 лет. А эти из СССР решили что умнее всех. Правильно говорят в россии две беды.
Мало того, что навозом все грядки завалили, так еще и всё лето смотрите на их целлюлит.
а у нас дом соседа затеняет пол участка... пусть сносит дом)))
вот они жертвы скворешников. думают если в квартирах живут как собаки, то на участках тоже надо собаиться.
А у меня соседи совсех сторон замечатлеьные, даже напротив. живем дружно, строимся тоже дружно ) ) )
То есть теперь я должен с утра до вечера слушать орущее соседское радио???
А почему он НЕ уважает мое право на тишину???
21.04.2020 12:37
- гость -
А почему ты не уважаешь его право слушать орущее радио?