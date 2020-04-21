Соседей по даче заставят уважать друг друга. Что это значит?

Соседу мешает здание на моем участке. Мне придется его сносить?

Скорее всего, да. Согласно проекту поправок, собственнику запрещено строить здания или сооружения, которые повлекут "недопустимое воздействие на соседний земельный участок". О чем речь? Допустим, ваша новая постройка затеняет соседский участок, из-за чего там ничего не растет. В таком случае вы будете обязаны снести это сооружение. И соседи вправе попросить вас об этом.

"Можно терпеть дым и шум с соседнего участка, пока все в пределах нормы. Но нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб", – вот так пояснил Павел Крашенинников поправку "Российской газете".

Однако как доказать вредительство, как измеряются эти "пределы" и что такое "недопустимое воздействие"? Пока непонятно. По словам Крашенинникова, когда появятся правила, которые регламентируют соседские отношения, и на их основе будет вырабатываться судебная практика.