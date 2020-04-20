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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 22

, ИА "Амител"
Главное за 20 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае уже 86, из них трое в тяжелом состоянии. В Минздраве полагают, что доля тяжелых пациентов будет только расти. Клиники стали проводить платные тесты на коронавирус, а у зданий почты из-за ограничительных мер стали скапливаться длинные очереди. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 86

14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. В итоге количество инфицированных увеличилось до 86.

Большинство из заболевших проживают в Барнауле (таких 49). Однако  инфекция распространяется и в других районах населенных пунктах края. Зараженные есть в Павловском, Поспелихинском, Рубцовском, Первомайском, Советском, Крутихинском районах, в Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеингорске, Горняке, Бийске, Рубцовске, Заринске.

Возраст зараженных разный: есть и дети, и пожилые:

  • 11 человек – младше 17 лет,
  • 27 человек – в возрасте от 18 до 40 лет,
  • 12 человек – от 41 года до 50 лет,
  • 19 человек – 51-60 год,
  • старше 60 лет – 17 человек.

При этом выздоровевших стало больше. 20 апреля стало известно, что из больницы уже выписали девять человек.

По данным оперштаба на 20 апреля, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 13,7 тыс. человек, под медицинским наблюдением находятся 1384 человека, в том числе 18 иностранцев.

 

2
"Тяжелых" пациентов будет больше

У большинства зараженных в Алтайском крае заболевание протекает в легкой форме. И лишь трое человек подключены к аппаратам ИВЛ – у них тяжелая форма пневмонии.

Ситуация пока будет только ухудшаться. В конце апреля или в мае доля пациентов с коронавирусом в Алтайском крае, у которых будет наблюдаться тяжелое течение болезни, вырастет, прогнозируют в региональном Минздраве.

 

3
Врачи уезжают в Москву

Восемь алтайских врачей уехали в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, чтобы лечить заболевших коронавирусной инфекцией. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, отток специалистов обусловлен достаточно высоким уровнем заработной платы в центральной части страны. 

При этом министр добавил, что в Алтайском крае уже начали давать дополнительные выплаты медперсоналу: "При этом хотелось бы отметить, что средства стимулирующего характера доведены до медицинских организаций и в зарплатах за март и апрель будут выплачены. Помимо этого, средства, которые дополнительно выделяются регионам по поручению президента, также поступят на всех медработников, которые оказывают медпомощь инфицированным".

Кстати, в крае за лечение зараженных эти выплаты получат более 200 медсотрудников.

4
Платные тесты на коронавирус
В Барнауле начали за деньги проводить тесты на коронавирус. Ни один из шести первых тестов не показал наличие вируса, рассказали в Роспотребнадзоре. Пройти такой тест можно пока только в частной клинике "ДНК-Диагностика". Хотя ранее сообщалось, что разрешение на проведение таких анализов получили четыре частных медицинских центра краевой столицы. Среди них также "Галатея", "Хелми" и "Здоровье". Они пока ждут реагенты, которые должны поступить в ближайшие дни. Сколько будут стоить такие анализы в клиниках — неизвестно.
5
Медики изолировались от семей

94 медработника в Барнауле которые оказывают медицинскую помощь зараженным коронавирусом, живут отдельно от своих семей. Они находятся на самоизоляции в санатории "Обь".

Решение перепрофилировать санаторий "Обь" в Барнауле под нужды медиков, работающих в пятой горбольнице с пациентами, ранее принял губернатор Виктор Томенко.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, скоро аналогичное решение примут и по персоналу, работающему в 4-й и 11-й горбольницах, а также в Центре охраны материнства и детства. Эти учреждения также принимают и лечат больных с COVID-19.

6
Общежития снизят плату
Из-за дистанционного обучения в студенческих общежитиях практически никто не живет. Поэтому депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова от лица учащихся обратилась к ректорам вузов Алтайского края, чтобы студентам снизили или отменили плату за проживание. Классический вуз, педуниверситет уже отменили оплату за наем и коммунальные услуги за то время, когда учащийся не нахогдилмя в общежитии. Институт культуры сделает перерасчет за фактические дни проживания, а политех вовсе отменил оплату и внесенную сумму перенес на будущие месяцы. Аграрный университет планирует отменить платеж для временно не проживающих студентов в ближайшее время.
7
Очередь у почты

Житель Барнаула пожаловался на длинную очередь у отделения почты. Из-за введенных мер предосторожности люди часами на у здания ждут, когда смогут забрать посылки и письма. К примеру, у судебных писем истекает срок хранения, их не могут доставить на дом, оттого люди и скапливаются у двери.

"Очередь более 20 человек, люди ждут уже по два часа и более. Их становится все больше. Кроме того, перестала работать программа на компьютере", – написал барнаулец. 

8
Осторожно. Дезинфекция

20 апреля в Барнауле дезинфицировали 20 общественных мест, подземный переход на пл. Октября, а также 70 остановок. Раствором хлора "прошлись" по проспектам Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина. Однако на этом не все.

В ночь на 21 апреля начнется повторная обработка дорог и тротуаров. Спецмашины проедут по пр. Ленина, Строителей, Комсомольский, Социалистический, улицам Деповской, Молодежной, Димитрова, Максима Горького, Мамонтова, Радищева, Большой Олонской, Мало-Тобольской, Льва Толстого, Брестской, Новоугольной, Профинтерна, Свердлова, 9 мая, Сизова, Советской, 1905 года, Цеховой, Пионеров, площадей Победы, Спартак, Спартак-2.

Работы начнутся в 23:00. Поэтому будьте готовы: во время обработки перекроют дороги. Власти также попросили жителей города в эти часы не выходить из дома.

7
Учителя соскучились по школьникам

Барнаульские ученики — на дистанционном обучении. Пока они сидят дома и сутками делают "домашку", учителя гуляют по пустым коридорам школ и скучают по детям. Поэтому они решили запустить флешмоб. Для этого сфотографировались в школе с листами, на которых написано "Никто не бегает по коридору...", "Никто не спрашивает, какой сейчас урок...", "Не с кем пообщаться". Также вместе с родителями и учащимися они запустили в Instagram флешмоб "Мам, я дома", с хештегом которого уже размещено более сотни постов. 

9
В качестве информационной профилактики

Хотите побольше узнать и получше разобраться в ситуации и вопросах поддержки – вам в эту карточку. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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