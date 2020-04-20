Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 22

Число зараженных в Алтайском крае: 86

14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. В итоге количество инфицированных увеличилось до 86.

Большинство из заболевших проживают в Барнауле (таких 49). Однако инфекция распространяется и в других районах населенных пунктах края. Зараженные есть в Павловском, Поспелихинском, Рубцовском, Первомайском, Советском, Крутихинском районах, в Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеингорске, Горняке, Бийске, Рубцовске, Заринске.

Возраст зараженных разный: есть и дети, и пожилые:

11 человек – младше 17 лет,

27 человек – в возрасте от 18 до 40 лет,

12 человек – от 41 года до 50 лет,

19 человек – 51-60 год,

старше 60 лет – 17 человек.

При этом выздоровевших стало больше. 20 апреля стало известно, что из больницы уже выписали девять человек.

По данным оперштаба на 20 апреля, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 13,7 тыс. человек, под медицинским наблюдением находятся 1384 человека, в том числе 18 иностранцев.