Какого числа Родительский день в 2020 году и что нельзя делать на кладбище

Радоница – это поминальный день в Православной церкви. Еще его называют Родительским днем или Пасхой для умерших. Каждый год в этот день люди вспоминают усопших и ходят на кладбище. На какое число выпадает Родительский день в 2020 году, как правильно поминать и что нельзя делать на кладбище – читайте в материале amic.ru.
Радоница – это первый день поминовения после Пасхи. На Страстной седмице и Светлой Пасхальной неделе панихид не бывает. Поминальные молитвы начинают читать со второго после Пасхи вторника – на Родительский день. Он всегда выпадает на Фомину седмицу, поэтому иногда встречается название "Фомин вторник".
Считается, что название "радоница" пошло от слово "радость", потому что живые могут в этот день разделить вместе с умершими радость о Воскресении Господня.
Поминовение на Радоницу не предусмотрено церковным Типиконом (Уставом Русской православной церкви). В этот день, как писал проповедник и епископ Амвросий Медиоланский, "достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со св. мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возместим славу воскресения Господа". (Его Слово, 77.)
Очень важно для верующих прийти в храм и помолиться. Церковь считает, что молитва за усопших – это самое большое, что живой может сделать для тех, кого с нами уже нет. Ведь умерший не нуждается ни в гробе, ни в памятнике. Его душа испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрые дела. "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага", – пишет святитель Иоанн Златоуст.
В этот день проводится вечернее богослужение и литургия, а после полная панихида. Затем верующие идут на кладбище к могилам своих близких. Если нет возможности сходить в церковь, то помолитесь за близких дома или прочтите молитву за упокой на кладбище у могилы усопшего.
Оставляют, но это не церковный обычай. Традиция нести крашеные яйца, куличи и конфеты на кладбище – языческая. Тогда продукты питания использовались для задабривания богов и прошения у них более милостивого отношения к покойному. Называлась процедура тризной. С появлением христианства на Руси тризна практически полностью исчезла. Православная церковь считала еду на могилах недопустимой, хотя и призывала к поминанию усопших молитвой. Исключением считалась лишь поездка на христианский погост после церковной службы. Крестьяне приезжали поминать близких к вечеру – ехали долгой и опасной дорогой. В такой ситуации приносить еду на кладбище (освященные куличи и яйца) и есть ее там было более чем нормально.
Именно эта традиция и сохранилась в наши дни. Но все же, если речь идет о еде, то ее можно принести в храм или раздать нуждающимся. Не нужно ее оставлять на кладбище. Тем более нельзя там устраивать застолья и пить алкоголь. Усопшим нужна наша усердная молитва, но никак не водка. Лучше соберитесь дома с родными за столом, прочитайте перед едой молитву об умерших.
На могиле нужно зажечь свечку и совершить литию (короткая заупокойная служба). Затем нужно прибрать могилу и просто помолчать, вспомнить покойного.
Не ешьте на кладбище и не лейте водку на могильный холм – этим оскорбляется память усопшего. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба – пережиток язычества, в православных семьях его не соблюдают. Еду на могиле не оставляйте – лучше раздайте нуждающимся.
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Комментарии
Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба – пережиток язычества, в православных семьях его не соблюдают.
В Америке чтоль писали сию методичку? А потом говорят о каких-то оскорблениях чуйств. У самих написано - не судите...
"что нельзя делать на кладбище"
-В гроб не ложится , примета плохая
что нельзя делать на кладбище? сейчас там вообще делать ничего нельзя, они закрыты