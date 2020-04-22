Какого числа Родительский день в 2020 году и что нельзя делать на кладбище

Как правильно помянуть усопших?

Поминовение на Радоницу не предусмотрено церковным Типиконом (Уставом Русской православной церкви). В этот день, как писал проповедник и епископ Амвросий Медиоланский, "достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со св. мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возместим славу воскресения Господа". (Его Слово, 77.)

Очень важно для верующих прийти в храм и помолиться. Церковь считает, что молитва за усопших – это самое большое, что живой может сделать для тех, кого с нами уже нет. Ведь умерший не нуждается ни в гробе, ни в памятнике. Его душа испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрые дела. "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага", – пишет святитель Иоанн Златоуст.

В этот день проводится вечернее богослужение и литургия, а после полная панихида. Затем верующие идут на кладбище к могилам своих близких. Если нет возможности сходить в церковь, то помолитесь за близких дома или прочтите молитву за упокой на кладбище у могилы усопшего.