Больничный работающим пенсионерам: как продлить и почему могут не заплатить

Кто это может сделать? Только тот, кто болеет?

Нет. Листок нетрудоспособности в связи с карантином (с кодом "03") за период с 20 по 30 апреля положен работникам старше 65 лет, если они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Как уточнили в ФСС, больничный "второй волны" смогут получить больше жителей Алтайского края. Ведь первый электронный листок нетрудоспособности выдавали на период с 6 по 19 апреля тем, кто родился 6 апреля 1955 года и ранее. Теперь эти же люди могут оформить и второй карантинный листок на период по 30 апреля. Однако с этой недели такая возможность стала доступна и гражданам, которые родились 20 апреля 1955 года и ранее. Но им оплатят только второй период больничного, так как до 6 апреля им еще не было 65 лет.