Страховка от коронавируса: сколько будет стоить и реально ли она защитит от инфекции

Компаний, которые предлагают застраховаться от коронавируса, сегодня очень много. И каждая предлагает свои условия программы и по своей стоимости. Перечислим только некоторые крупные страховые компании.



"Альфастрахование" предлагает сразу три варианта полисов. Их стоимость составляет 2, 5 и 10 тыс. рублей. При подтверждении диагноза компенсация составит 20, 50 или 100 тыс. рублей (зависит от выбранного варианта). Если болезнь привела к летальному исходу, то компания выплачивает 1 млн рублей. Полис действует один год. Кстати, на покупку полиса установлено возрастное ограничение: застраховать можно только людей в возрасте от 7 до 70 лет.

Страховая компания "Согласие" предлагает застраховать сразу всю семью. Стоимость полиса составляет 3,5 тыс. рублей. При подтверждении диагноза выплаты составят 0,1% от страховой суммы за каждый день лечения в больнице (но не более 21 дня). Если застрахованный умирает от коронавируса, его семье заплатят 1 млн рублей. Страховка действует 1 год.



Предлагает застраховаться от смертельной инфекции и "Ингосстрах-Жизнь". Компания предлагает на выбор два полиса: за 4 тыс. рублей и за 6310 рублей (на 3 и 6 месяцев). Она гарантирует выплату 7 тыс. рублей в день, если человек заболел и не может работать. Ту же сумму будут ежедневно платить и при госпитализации. В случае ухода из жизни сумма выплат составит 2,5 млн рублей. В качестве бонуса в рамках полиса компания предлагает бесплатные консультации по ОМС (включает в себя навигацию по медучреждениям, а также по правилам госпитализации и диагностики) и дистанционные консультации врачей.



Программу страхования запустил и банк "Восточный" совместно со страховой компанией "Арсеналъ". Страховку можно купить за 1400, 3400 и 6600 рублей. Действует страховка 6 месяцев. Выплаты отличаются в зависимости от выбранной программы. В случае заболевания компенсация составит 10, 20 или 30 тыс рублей. Если страхователь заболел и не сможет работать, за каждый день лечения ему будут выплачивать 500, 1250 или 2500 рублей. В случае летального исхода родственники пострадавшего от коронавируса получат 200, 500 или 1 млн рублей в зависимости от полиса.



В каждой компании свои условия. Поэтому еще раз предупреждаем: читайте внимательно, чтобы потом не пожалеть о напрасно потраченных деньгах и не сбывшихся надеждах.