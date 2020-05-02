Страховка от коронавируса: сколько будет стоить и реально ли она защитит от инфекции

Коронавирус COVID-19 полностью изменил привычный уклад жизни всего мира. Многие (и мы их понимаем) боятся сами заразиться или опасаются за здоровье своих близких. И тут очень кстати страховые компании предлагают застраховать свою жизнь и здоровье "от коронавируса". Казалось бы – чего тут думать: переболеть, как уверяют ученые, коронавирусом, придется нам всем. Поэтому можно смело страховаться и в случае чего рассчитывать на компенсацию. Но не все так просто. Какие подводные камни могут таить подобные страховки, разбирался amic.ru.
Что, правда, от коронавируса можно застраховаться?
По крайней мере, многие страховые компании предлагают сегодня такую услугу – страхование от коронавируса. За довольно небольшую плату (от 1000 до 10 000 рублей в разных компаниях) владельцу полиса или его родственникам обещают значительные финансовые компенсации в случае инфицирования COVID-19 и даже смерти от вируса. Причем в условиях договора значится даже компенсация за каждый день лечения в больнице. Обещанные суммы впечатляют – до миллиона рублей. Но, стоп-стоп-стоп, подождите, не торопитесь оформлять такой полис. Сначала выясните все условия.
Например, в условиях страховки указано, что выплата положена в случае смерти от коронавируса. Но чаще всего смерть наступает не из-за коронавируса, а от обострения хронических заболеваний или в результате осложнений, которые вызывает вирус, и это, как объяснила amic.ru юрист коллегии юристов "Эгида" Наталия Куликова, и есть один из главных подводных камней страховки.
В условиях договора встречается и такая непонятно хитрая формулировка, при которой выплату можно получить, если у умершего человека, цитируем: "впервые диагностировано заболевание группы X "Болезни органов дыхания" МКБ-10 (международной классификации болезней) при наличии положительной реакции на возбудителя из семейства коронавирусов (вкл. CoVID-19)".
Наталья Куликова разъясняет: "Допустим, у человека уже было какое-то хроническое заболевание, например, сахарный диабет, и оно обострилось из-за коронавирусной инфекции. Человек умирает. Это не будет являться страховым случаем. Ведь это не впервые выявленное заболевание. О том, что он болен сахарным диабетом, было известно заранее".
Но даже в том случае, если умерший не имел никаких хронических заболеваний, а летальный исход наступил в результате осложнений от коронавируса (к примеру, от пневмонии), есть риск не получить обещанную компенсацию. Но в этом случае есть вероятность взыскать средства со страховой компании через суд. Если, конечно, у родственников умершего будет достаточно сил, чтобы бороться за эту выплату.
У меня есть результат теста, который подтвердил коронавирус, значит, я смогу получить страховку?
Дело в том, что проведенный тест и результаты анализов не считаются доказательством наличия коронавирусной инфекции. То есть сдать тест, предъявить его страховой и получить выплату не получится. Диагноз "коронавирус" обязательно должен быть установлен доктором. И только в этом случае вы получаете основание для страховой выплаты, – подчеркивает Наталия Куликова.
Но даже если у вас будет и соответствующий диагноз, еще не факт, что вам удастся получить средства по страховке.
В некоторых договорах указано, что все страховые случаи должны быть непредвиденными, случайными. Поэтому страховщик может вас спросить: погодите, вы же знали, что находиться на улице, ездить в общественном транспорте опасно. Вас об этом предупреждали власти, говорили по телевизору, а значит, вы сами и виноваты, пояснил Life.ru адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.
Есть пункты, где заявлено, что страхуются только случаи, наступившие во время исполнения служебных обязанностей. А как вы сможете доказать, что заболели не "в свободное от работы время"?
В некоторых договорах может быть указано, что страховым случаем не является "лечение простудных заболеваний (ОРВИ)". "Между тем коронавирус, как указано в официальных разъяснениях медиков и Роспотребнадзора, как раз и вызывает именно острую респираторную вирусную инфекцию – ту самую ОРВИ! Получается, что в самих правилах компании прямо указано, что при заражении коронавирусом вам компания ничего не должна", – подчеркивает Шагин. Именно поэтому перед оформлением страховки юристы советуют внимательно читать договор и учитывать все указанные в нем нюансы.
Я все понял, но все равно хочу рискнуть. Где можно застраховаться и сколько это будет стоить?
Компаний, которые предлагают застраховаться от коронавируса, сегодня очень много. И каждая предлагает свои условия программы и по своей стоимости. Перечислим только некоторые крупные страховые компании.
"Альфастрахование" предлагает сразу три варианта полисов. Их стоимость составляет 2, 5 и 10 тыс. рублей. При подтверждении диагноза компенсация составит 20, 50 или 100 тыс. рублей (зависит от выбранного варианта). Если болезнь привела к летальному исходу, то компания выплачивает 1 млн рублей. Полис действует один год. Кстати, на покупку полиса установлено возрастное ограничение: застраховать можно только людей в возрасте от 7 до 70 лет.
Страховая компания "Согласие" предлагает застраховать сразу всю семью. Стоимость полиса составляет 3,5 тыс. рублей. При подтверждении диагноза выплаты составят 0,1% от страховой суммы за каждый день лечения в больнице (но не более 21 дня). Если застрахованный умирает от коронавируса, его семье заплатят 1 млн рублей. Страховка действует 1 год.
Предлагает застраховаться от смертельной инфекции и "Ингосстрах-Жизнь". Компания предлагает на выбор два полиса: за 4 тыс. рублей и за 6310 рублей (на 3 и 6 месяцев). Она гарантирует выплату 7 тыс. рублей в день, если человек заболел и не может работать. Ту же сумму будут ежедневно платить и при госпитализации. В случае ухода из жизни сумма выплат составит 2,5 млн рублей. В качестве бонуса в рамках полиса компания предлагает бесплатные консультации по ОМС (включает в себя навигацию по медучреждениям, а также по правилам госпитализации и диагностики) и дистанционные консультации врачей.
Программу страхования запустил и банк "Восточный" совместно со страховой компанией "Арсеналъ". Страховку можно купить за 1400, 3400 и 6600 рублей. Действует страховка 6 месяцев. Выплаты отличаются в зависимости от выбранной программы. В случае заболевания компенсация составит 10, 20 или 30 тыс рублей. Если страхователь заболел и не сможет работать, за каждый день лечения ему будут выплачивать 500, 1250 или 2500 рублей. В случае летального исхода родственники пострадавшего от коронавируса получат 200, 500 или 1 млн рублей в зависимости от полиса.
В каждой компании свои условия. Поэтому еще раз предупреждаем: читайте внимательно, чтобы потом не пожалеть о напрасно потраченных деньгах и не сбывшихся надеждах.
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