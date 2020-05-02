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Страховка от коронавируса: сколько будет стоить и реально ли она защитит от инфекции

, ИА "Амител"
Эксперты предупреждают, что в страховках от коронавируса много подводных камней
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Коронавирус COVID-19 полностью изменил привычный уклад жизни всего мира. Многие (и мы их понимаем) боятся сами заразиться или опасаются за здоровье своих близких. И тут очень кстати страховые компании предлагают застраховать свою жизнь и здоровье "от коронавируса". Казалось бы – чего тут думать: переболеть, как уверяют ученые, коронавирусом, придется нам всем. Поэтому можно смело страховаться и в случае чего рассчитывать на компенсацию. Но не все так просто. Какие подводные камни могут таить подобные страховки, разбирался amic.ru.

1

Что, правда, от коронавируса можно застраховаться?

По крайней мере, многие страховые компании предлагают сегодня такую услугу – страхование от коронавируса. За довольно небольшую плату (от 1000 до 10 000 рублей в разных компаниях) владельцу полиса или его родственникам обещают значительные финансовые компенсации в случае инфицирования COVID-19 и даже смерти от вируса. Причем в условиях договора значится даже компенсация за каждый день лечения в больнице. Обещанные суммы впечатляют – до миллиона рублей. Но, стоп-стоп-стоп, подождите, не торопитесь оформлять такой полис. Сначала выясните все условия.  

2
Что тут выяснять? Страховая обязана выплатить деньги, если человек заболел коронавирусом или нет?
Не так все просто, как кажется. Юристы считают, что страховые компании прячут в договор большое количество ловушек, которые позволят ей не платить даже в случае наступления страхового случая.

Например, в условиях страховки указано, что выплата положена в случае смерти от коронавируса. Но чаще всего смерть наступает не из-за коронавируса, а от обострения хронических заболеваний или в результате осложнений, которые вызывает вирус, и это, как объяснила amic.ru юрист коллегии юристов "Эгида" Наталия Куликова, и есть один из главных подводных камней страховки.

В условиях договора встречается и такая непонятно хитрая формулировка, при которой выплату можно получить, если у умершего человека, цитируем: "впервые диагностировано заболевание группы X "Болезни органов дыхания" МКБ-10 (международной классификации болезней) при наличии положительной реакции на возбудителя из семейства коронавирусов (вкл. CoVID-19)".

Наталья Куликова разъясняет: "Допустим, у человека уже было какое-то хроническое заболевание, например, сахарный диабет, и оно обострилось из-за коронавирусной инфекции. Человек умирает. Это не будет являться страховым случаем. Ведь это не впервые выявленное заболевание. О том, что он болен сахарным диабетом, было известно заранее".

Но даже в том случае, если умерший не имел никаких хронических заболеваний, а летальный исход наступил в результате осложнений от коронавируса (к примеру, от пневмонии), есть риск не получить обещанную компенсацию. Но в этом случае есть вероятность взыскать средства со страховой компании через суд. Если, конечно, у родственников умершего будет достаточно сил, чтобы бороться за эту выплату.
3

У меня есть результат теста, который подтвердил коронавирус, значит, я смогу получить страховку?

Дело в том, что проведенный тест и результаты анализов не считаются доказательством наличия коронавирусной инфекции. То есть сдать тест, предъявить его страховой и получить выплату не получится. Диагноз "коронавирус" обязательно должен быть установлен доктором. И только в этом случае вы получаете основание для страховой выплаты, – подчеркивает Наталия Куликова.

Но даже если у вас будет и соответствующий диагноз, еще не факт, что вам удастся получить средства по страховке.

В некоторых договорах указано, что все страховые случаи должны быть непредвиденными, случайными. Поэтому страховщик может вас спросить: погодите, вы же знали, что находиться на улице, ездить в общественном транспорте опасно. Вас об этом предупреждали власти, говорили по телевизору, а значит, вы сами и виноваты, пояснил Life.ru адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Есть пункты, где заявлено, что страхуются только случаи, наступившие во время исполнения служебных обязанностей. А как вы сможете доказать, что заболели не "в свободное от работы время"?

В некоторых договорах может быть указано, что страховым случаем не является "лечение простудных заболеваний (ОРВИ)". "Между тем коронавирус, как указано в официальных разъяснениях медиков и Роспотребнадзора, как раз и вызывает именно острую респираторную вирусную инфекцию – ту самую ОРВИ! Получается, что в самих правилах компании прямо указано, что при заражении коронавирусом вам компания ничего не должна", – подчеркивает Шагин. Именно поэтому перед оформлением страховки юристы советуют внимательно читать договор и учитывать все указанные в нем нюансы. 

4

Я все понял, но все равно хочу рискнуть. Где можно застраховаться и сколько это будет стоить?

Компаний, которые предлагают застраховаться от коронавируса, сегодня очень много. И каждая предлагает свои условия программы и по своей стоимости. Перечислим только некоторые крупные страховые компании.

"Альфастрахование" предлагает сразу три варианта полисов. Их стоимость составляет 2, 5 и 10 тыс. рублей. При подтверждении диагноза компенсация составит 20, 50 или 100 тыс. рублей (зависит от выбранного варианта). Если болезнь привела к летальному исходу, то компания выплачивает 1 млн рублей. Полис действует один год. Кстати, на покупку полиса установлено возрастное ограничение: застраховать можно только людей в возрасте от 7 до 70 лет.

Страховая компания "Согласие" предлагает застраховать сразу всю семью. Стоимость полиса составляет 3,5 тыс. рублей. При подтверждении диагноза выплаты составят 0,1% от страховой суммы за каждый день лечения в больнице (но не более 21 дня). Если застрахованный умирает от коронавируса, его семье заплатят 1 млн рублей. Страховка действует 1 год.

Предлагает застраховаться от смертельной инфекции и "Ингосстрах-Жизнь". Компания предлагает на выбор два полиса: за 4 тыс. рублей и за 6310 рублей (на 3 и 6 месяцев). Она гарантирует выплату 7 тыс. рублей в день, если человек заболел и не может работать. Ту же сумму будут ежедневно платить и при госпитализации. В случае ухода из жизни сумма выплат составит 2,5 млн рублей. В качестве бонуса в рамках полиса компания предлагает бесплатные консультации по ОМС (включает в себя навигацию по медучреждениям, а также по правилам госпитализации и диагностики) и дистанционные консультации врачей.

Программу страхования запустил и банк "Восточный" совместно со страховой компанией "Арсеналъ". Страховку можно купить за 1400, 3400 и 6600 рублей. Действует страховка 6 месяцев. Выплаты отличаются в зависимости от выбранной программы. В случае заболевания компенсация составит 10, 20 или 30 тыс рублей. Если страхователь заболел и не сможет работать, за каждый день лечения ему будут выплачивать 500, 1250 или 2500 рублей. В случае летального исхода родственники пострадавшего от коронавируса получат 200, 500 или 1 млн рублей в зависимости от полиса.

В каждой компании свои условия. Поэтому еще раз предупреждаем: читайте внимательно, чтобы потом не пожалеть о напрасно потраченных деньгах и не сбывшихся надеждах.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

2.05.2020 08:41
- гость -

Боитесь заразиться? Всё просто - заплатите деньги и чувствуйте "защиту"!

2.05.2020 10:04
- гость -

Прямо напишите - ЖУЛЬЕ!!!

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