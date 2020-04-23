Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году и будут ли они вообще

А отменить майские могут?

Официальных решений по этому поводу не принимали. Когда президент Владимир Путин объявлял о нерабочем периоде, то Кремль сообщил, что дополнительные выходные из-за коронавируса не приведут к сокращению майских праздников

В СМИ эту тему поднимают уже давно, но пока все эксперты больше сходятся к тому, что отменить майские – не так-то уж и просто.

"Для того чтобы "засчитать" первомайские праздники в счет прошедших нерабочих недель, нужно отменить ряд статей в Трудовом кодексе РФ, где четко прописаны нерабочие и праздничные дни в стране. Сделать это хотя бы временно, на нынешний год, – не думаю, что власть пойдет на такие меры. Экономику страны Первомай вряд ли уж сильно поправит. А вот население будет недовольно", – прокомментировал "МК" Павел Кудюкин, деятель российского профсоюзного движения.

Ранее Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, заявляла, что предпосылок, для того чтобы объявить майские праздники рабочими днями, нет.

Только вот треть россиян, согласно последнему опросу Mail.ru, считают, что майские праздники надо перенести, а еще треть – что вовсе отменить.

Хотя с учетом того, что число зараженных в России только растет и пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден, не исключено, что режим изоляции продлят. По словам источников РБК, этот вопрос федеральные власти уже обсуждают. Источники издания предполагают, что режим могут продлить до середины мая или даже до 1 июня.

Во всяком случае, если что-то изменится, то amic.ru сообщит вам об этом одним из первых.