Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году и будут ли они вообще

Скоро наступят самые длинные праздники в 2020 году, которые мы, скорее всего, проведем дома (самоизоляция, помните?). Курорты не принимают туристов, а из-за ухудшающейся эпидобстановки пока неизвестно, сколько еще придется просидеть дома. К тому же власти уже подумывают продлить ограничительные меры и на майские праздники. Сколько дней мы будем отдыхать в мае и есть ли вероятность, что этих выходных не будет вовсе?
Первый период майских выходных продлится с 1 мая по 5 мая включительно. Откуда взялись пять дней? Все просто:
- 1 мая – праздник Весны и Труда в 2020 году – нерабочий день, выпадает на пятницу;
- 2 и 3 мая – суббота и воскресенье – календарные выходные;
- 4 и 5 мая – понедельник и вторник – будем отдыхать из-за переноса нерабочих дней с 4 и 5 января 2020 года (согласно постановлению правительства "О переносе выходных дней в 2020 году").
Второй период продлится три дня: с 9 по 11 мая включительно. Здесь все еще проще:
- 9 мая – суббота – нерабочий праздничный день;
- 10 мая – воскресенье – календарный выходной;
- 11 мая – понедельник, стал нерабочим из-за того, что День Победы (нерабочий праздничный день) выпал на календарный выходной.
В СМИ эту тему поднимают уже давно, но пока все эксперты больше сходятся к тому, что отменить майские – не так-то уж и просто.
"Для того чтобы "засчитать" первомайские праздники в счет прошедших нерабочих недель, нужно отменить ряд статей в Трудовом кодексе РФ, где четко прописаны нерабочие и праздничные дни в стране. Сделать это хотя бы временно, на нынешний год, – не думаю, что власть пойдет на такие меры. Экономику страны Первомай вряд ли уж сильно поправит. А вот население будет недовольно", – прокомментировал "МК" Павел Кудюкин, деятель российского профсоюзного движения.
Ранее Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, заявляла, что предпосылок, для того чтобы объявить майские праздники рабочими днями, нет.
Только вот треть россиян, согласно последнему опросу Mail.ru, считают, что майские праздники надо перенести, а еще треть – что вовсе отменить.
Хотя с учетом того, что число зараженных в России только растет и пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден, не исключено, что режим изоляции продлят. По словам источников РБК, этот вопрос федеральные власти уже обсуждают. Источники издания предполагают, что режим могут продлить до середины мая или даже до 1 июня.
Во всяком случае, если что-то изменится, то amic.ru сообщит вам об этом одним из первых.
Как вариант – можно съездить на дачу и заняться подготовкой участка. А лучше и безопаснее провести это время дома в кругу семьи. Так, кстати, планируют сделать более половины россиян, показал последний опрос о майских праздниках. Напомним, празднования Дня Победы 9 мая не будет, его перенесут на более поздний период. Такое решение принял Владимир Путин.
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