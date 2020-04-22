Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 24

Число зараженных в Алтайском крае: 136

Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. На 22 апреля в регионе в общей сложности диагноз подтвержден у 136 человек, 12 из них – дети.

Из девяти новых зараженных четверо проживают в Барнауле, по одному – в Поспелихинском районе, Змеиногорске и Рубцовске. Кроме того, вирус впервые выявили у жителей Троицкого и Целинного районов.

Число выздоровевших также увеличилось: на 22 апреля из больниц выписали 13 человек. Заболевание у них протекало с незначительными признаками инфекции.

Алтайский край – второй в Сибири регион по числу зараженных (лидирует Красноярский край). В СФО в общей сложности COVID-19 заболели 1013 человек.